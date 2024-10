Destiny 2: 7 Exos, die ihr in Episode: Revenant nutzen solltet

The Precinct ist eine Action-Sandbox, in der ihr einen jungen Polizisten auf seiner Arbeit in der fiktiven Stadt Averno begleitet. Das Spiel scheint die neuen Tugenden der GTA-Reihe mit dem alten...

The Precinct auf Steam erinnert an das erste GTA, doch ihr seid die Polizei

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Warum sollte ich die Exo nutzen? Die Anarchie galt in der Saison der Schmiede als einer der besten Granatenwerfern, die es gab. Lieder fiel sie dem Nerfhammer zum Opfer, doch mit Revenant erstrahlt sie dank Änderungen in ihrer Munitionsmenge und starken Artefakt-Mods im alten Glanz. Bei den Mods solltet ihr auf Erschütterndes Nachladen und Kinetische Schlagkraft setzen. Sie erhöhen euren DPS und sorgen dafür, dass umliegende Gegner dank des Tick-Schadens der Waffe vernichtet werden.

In Fortnite war ein Item so stark, dass Spieler es sogar hassen, wenn sie damit die Lobby dominieren

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

Was sind das für Exos? Es handelt sich hierbei um eine Sammlung verschiedener Waffen- sowie Rüstungsexos, die sich jetzt mit Episode: Revenant so richtig lohnen. Sie sind entweder sehr stark oder bieten den Hütern eine vielseitige und spaßige Möglichkeit, sie zu führen. Für den kurzen Überblick haben wir uns für folgende Kandidaten entschieden, die einen Blick wert sind:

Mit einer neuen Episode starten in Destiny 2 auch neue Builds, die stärker sind als die der vorigen Saison. Revenant bietet viele Änderungen in der Meta und deshalb zeigen wir euch 7 Exos, die ihr unbedingt ausprobieren solltet.

