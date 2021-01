Als keiner mehr damit gerechnet hat, haut Destiny 2 das Beste an Season 12 raus

Destiny 2 hat alle mit der neuen Omen-Mission überrascht. Was macht sie so gut und warum hatte keiner mehr damit gerechnet?

Das war überraschend: In Destiny 2 nähert sich die aktuelle Season 12, die Saison der Jagd, ihrem Ende. Am 09. Februar soll die neue Season 13 frischen Wind in den MMO-Shooter bringen. Bis es so weit ist, haben sich die Hüter schon auf Contentdürre eingestellt.

Dass da noch irgendwas kommen sollte, bevor der Saisonwechsel stattfindet, hat Destiny 2 an allen Ecken irgendwie angedeutet. Als dann aber die Omen-Aktivität tatsächlich live ging, waren die Hüter überrascht. Denn die Mission ist

umfangreicher als vermutet

schwerer als vermutet

belohnender als vermutet

Viele vergleichen Omen nun mit den beiden Schwergewichten unter den versteckten Missionen: Stunde Null und der Wisper-Mission. MeinMMO schaut, ob die neuste Überraschung in Destiny 2 tatsächlich mithalten kann, was Omen so gut macht und wofür es Kritik gibt.

Omen hat (fast) alles, was Hüter lieben

So gut ist Omen orchestriert: Zum Start der Mission findet man sich in engen Gängen und beklemmenden Korridoren wieder. Alles ist dunkel und mit den sporadisch flackernden Lichtern irgendwie gruseliger, als es sein müsste. Am Ende eines versteckten Tunnels wird es hell. Plötzlicher Cut: Man steht vor einer malerischen und sehr offenen Ruinen-Kulisse mit einem riesigen Staudamm im Hintergrund. Doch was dann?

Gehört der Damm zur Mission oder ist er nur ein schöner Hintergrund?

Es stellt sich heraus, das der Staudamm nicht zum Hintergrund gehört, sondern durch einen gut versteckten Baumstamm und einen gewagten Sprung in die Tiefe erreichbar ist.

Hier dürften viele Hüter bei ihrem ersten Besuch lange gegrübelt haben. Denn nur ein scheinbar zufällig platzierter Gegner zeigt einem ja dann doch an, dass der Weg betretbar ist – cleveres Placement, Bungie.

Im Inneren des Damms geht es dann durch vor langer Zeit verrostete Pumpenräume weiter. Da gemeinerweise das Radar deaktiviert ist, sucht man sich von Gegner zu Gegner, bis man in dem mit Abzweigungen übersäten Tunnellabyrinth 3 Mini-Bosse verdroschen hat.

Hat man den Ausgang gefunden, folgt ein mehrstufiger Kampf gegen nervige Champions und noch nervigere Scharfschützen (die durch einen weiteren versteckten Modifikator deutlich gefährlicher sind). Nach dem Kampf erscheint eine Schatztruhe. Hier hätte die Mission dann vorbei sein können – aber das war quasi nur der Auftakt.

Es folgt ein Ausflug an einem mysteriösen Schiff vorbei und dann eine lange, lange Sprungpassage. Das Gebiet ist bekannt, bei unserem ersten Besuch sind wir hier noch blind dem goldenen Falken gefolgt. Jetzt gilt es, ohne Vogel-Hilfen den eigentlichen Boss der Aktivität zu finden und schlussendlich auszuschalten.

Deswegen lohnen sich mehrere Besuche

Schöne und schwere Missionen sind gerne gesehen, doch ein Hüter hat es vor allem auf Loot abgesehen. Auch hier bedient die Aktivität und hat sogar Wiederspielwert.

Überall in der Omen-Mission sind goldene Federn versteckt. Sammelt man 100 davon, wartet ein mysteriöses, exotisches Schiff auf euch.

Am Ende der Mission erhält man das Falkenmond-Exotic mit zufälligen Rolls. Lange rätselten die Hüter, wie sie das erste Exotic ohne fest vorgegebene Perks farmen könnten. Nun weiß man es.

Beim ersten Bewältigen wartet zudem auch der exotische Meisterwerk-Katalysator für Falkenmond als Beute. Dass der überhaupt im Spiel ist, dürfte viele überrascht und gefreut haben.

Durch dunkle Tunnel jagt ihr die Besessenen und Falkenmond

So übertreiben es manche in der Mission: Einige Hüter übertreiben es mit der Omen-Mission sogar. Sie löschen ihre Charaktere, nur um die wöchentlich farmbare Mission sofort erneut laufen zu können. So kommen sie an zusätzliche Exemplare von Falkenmond mit zufälligen Rolls. Ob da nicht eine Woche Warten sinnvoller wäre?

Wie steht Omen im Vergleich zu den Schwergewichten da?

Wir fassen zusammen: Ähnlich wie die vorherigen geheimen Missionen traf Omen die Spieler überraschend.

Die Wisper-Mission rettete quasi das verkokste Jahr 1 von Destiny 2.

Und noch heute haben die Hüter Albträume vor der Killermaschine Trevor aus Stunde Null.

In den genannten Aktivitäten gab es Puzzles und zusätzlichen Loot, der zum mehrmaligen Erkunden einlud und einen Katalysator für ein frisches Exotic, das man in anderer Form schon aus Destiny 1 kannte.

Beide Missionen waren aber noch schwerer als Omen – vor allem wegen des gnadenlosen Timers.

So ein erinnerungswürdiger Feind wie Trevor fehlt in Omen

Und hat sich der erste Hype um Omen gelegt, kann diese neue Aktivität wohl nicht ganz Seite an Seite mit der Wisper- und Ausbruch-Mission mithalten. Das gern zitierte „Gewisse etwas“ fehlt ein wenig.

So schön der Start der Mission auch ist, mit seinen klaustrophobischen Tunneln und dem imposanten Damm, so dröge fällt der mittlere Part mit den recht einfarbigen Abwasserkanälen aus. Zudem konnten sich die Hüter das Exotic Falkenmond bereits vorher erspielen, assoziieren also nur die Zufallsrolls, nicht das Exotic selbst mit der Mission. Bei den anderen beiden Missionen wirkte alles etwas frischer, unbekannter und die Rätsel waren umfangreicher.

Doch eins steht fest: Die Season der Jagd hat sich ihren dicksten Schuss bis ganz zum Ende aufgehoben – bis wohl alle dachten, dass das ganze Pulver schon verschossen sei.

Besonders erfreulich ist dabei, dass der wohl beste Content der Season 12 auch nach dem Ende der aktuellen Season bestehen bleibt:

Destiny 2 hat zwar neue Inhalte, doch die verschwinden immer – Das soll sich ändern

„Destiny 2, warum schließt du Solo-Hüter aus?“

Das wird kritisiert: Ein großer Kritikpunkt auf reddit an der Omen-Mission ist, dass die Aktivität kein Matchmaking bietet. Entweder, man erlebt das Abenteuer alleine oder mit einem vorher erstellten Einsatztrupp.

Das sorgt für Frust, denn die Mission ist ziemlich schwer und die zusätzliche Feuerpower anderer Spieler ist eine große Hilfe – Auch deshalb, weil „Passgenau“ aktiv ist. Das heißt, dass man um feindliche Schilde zu brechen, quasi alle Schadenselemente (bis auf Stasis) mitbringen muss – wobei wir dringend Leere-Waffen empfehlen.

Andere User halten dagegen und meinen, dass auch bei den gelobten Missionen für die Wisper und Ausbruch keine Spielersuche aktiv war. Laut ihnen könne man solch schwere Aufgaben nicht mit „Blueberrys“ meistern (Blueberrys steht abwertend für zufällige Mitspieler, da diese auf dem Radar nicht grün, sondern blau erscheinen).

MeinMMO empfiehlt den Solo-Hütern da draußen, die sich die Zähen an Omen ausbeißen, die offizielle Gefährten-App zu nutzen. Momentan ist das Interesse groß und auch ohne Mikrofon ist ein Einsatztrupp in Sekunden gefüllt.

Generell wünschen sich viele Spieler schon lange, dass quasi alle Aktivitäten in Destiny 2 einen automatisch mit anderen Spielern verbinden sollten.

Was haltet ihr von der Omen-Mission? Lauft ihr sie jetzt so lange, bis ihr euren Falkenmond-Godroll habt und alle Federn zusammengekratzt habt? Oder könnt ihr der schweren Aktivität so gar nichts abgewinnen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Für MeinMMO-Autor Philipp Hansen dürfte die Mission gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommene sein. Hat er sich doch erst kürzlich über das Fehlen neuer Herausforderungen beschwert: Destiny 2 ist viel zu einfach – Gib mir wieder Herausforderungen, Bungie!