Destiny 2 ist viel zu einfach – Gib mir wieder Herausforderungen, Bungie!

Destiny 2 ist für MeinMMO-Autor Philipp Hansen zum einfachen Spaziergang geworden, bei dem er nicht mehr sterben kann. Und das macht’s ihm schwer, Spaß zu haben.

Kennt ihr das Gefühl? Ein wütender Boss hat kaum noch Leben übrig aber dann trifft euch der Fiesling mit einem harten Treffer. „Unfair, ich war doch in Deckung!“ schimpft ihr, obwohl ihr eigentlich wisst, dass ihr wieder zu aggressiv wart (so wie die x Versuche zuvor). Wie durch ein Wunder überlebt ihr mit einem Fitzel Lebenskraft und streckt den Boss mit einem Konter nieder.

Das Duell ist vorbei und eure Faust schnellt nach oben, um den Sieg zu feiern.

Deswegen wollen wir das: Diese Momente sind umso intensiver, je härter ihr dafür gekämpft habt. Und das danach ausgeschüttete Glückshormon fließt umso sprudelnder, je knapper der Sieg errungen wurde. Für einen kurzen Moment feiern wir den Sieg gegen einen virtuellen Boss, wie den Sieg der Nationalmannschaft im Finale.

Mit gezogenem Schwert renne ich ohne Deckung auf den Scharfschützen-Miniboss – mir passiert eh nichts

Doch gerade in meinem Lieblingsgame, Destiny 2, da verspüre ich diese Belohnung kaum noch.

Töte mich doch endlich mal, Destiny 2

Haben die Gegner kein Zielwasser getrunken? Die Feinde in Destiny 2 treffen meist so schlecht, wie die zum Meme gewordenen Sturmtruppler aus Star Wars. Selbst im neuen Tiefsteinkrypta-Raid, einer Endgame-Aktivität, fällt es mir schwer, zu sterben. Für Tode sorgen dort eigentlich nur falsch ausgeführte Mechaniken oder ein Instant-Wipe vom Boss, aber nie wirklich die Waffen der Gegner.

Extrem aufgefallen ist mir das, wenn man eine Phase im Raid neu starten will/muss und sich zum ultimativen Opfer bereit vor eine Gegnerhorde stellt. Trotz völliger Wehrlosigkeit brauchen die Feinde dafür eine Ewigkeit – wenn sie euch denn überhaupt niederstrecken. Nicht verwunderlich, dass manche in der Party einen Raketenwerfer zücken und sich selbst in die Luft jagen – geht nunmal schneller. Um einiges…

Wessen Meinung lest ihr hier? Philipp Hansen spielt Destiny seit 2014. In beiden Serienableger hat er zusammen deutlich über 3.000 Stunden versenkt.

Seit 2019 betreut er das Franchise als Fachautor intensiv für euch auf MeinMMO. Auch privat sammelt er bis heute Exotics oder testete Waffen im Schmelztiegel.

Das sind die zuverlässigen Killer: In Strikes oder im Patrouillengebiet ist das Sterben für mich und viele andere Hüter ein Fremdwort. In Windeseile rusht man blind durch die Aktivitäten. Es sei denn als Strike ist „Die Korrumpierte“ an der Reihe – aber auch hier liegt es gefühlt eher an (für manche Hüter unbekannten) Mechaniken und Sprungpassagen, die für Herzklopfen sorgen.

Das einzige, was in Destiny 2 tödlich zuhaut, sind die Architekten. Die Meldung „von den Architekten eliminiert“ taucht immer dann im Killfeed auf

wenn sich ein Hüter die Beine nach einem Sprung aus zu großer Höhe bricht,

irgendwo ein Objekt in der malerischen Kullise ungewollt hochgeht

oder wenn das Spiel entscheidet, dass der regungslose Stein vor einem eine tödliche Hitbox hat.

Destiny 2 hat zudem eine Mechanik, bei der sich der Bildschirm blutrot färbt, wenn wir kurz vorm Ende stehen. Der Überlebenskampf wird so intensiver – doch leider ist das etwas gemogelt: Der letzte Millimeter Lebensbalken zieht sich nämlich gewaltig in die Länge. Einmal durchschaut, verliert das gehörig an Reiz.

Destiny 2 ist zu einfach und das macht es mir noch leichter

Was in Destiny lange fehlte, sorgt jetzt dafür, dass ich tatsächlich im Prinzip ein unsterblicher Gott bin. Schuld sind Builds und Mods.

Kriegsgeist-Zellen sind kleine Bomben, die von bestimmten Waffen oder Skills erschaffen werden und dann hochgehen – das säubert ganze Räume mit einem Schlag.

Damit einher gehen Zusatzeffekte durch Mods, die einem beispielsweise Schadens-Reduktion gewähren.

Durch die „Mit Licht geladen“-Mechanik verschafft man sich mächtige passive und aktive Boni. Dazu gehören sowas wie Extraschaden, theoretisch unendlich Munition oder Fähigkeiten-Regeneration.

Im saisonalen Artefakt finden sich zudem noch weitere Mods, die ähnliche Effekte haben.

Auch im Raid ist locker Zeit für Selfies drin

Zu schnell, zu mächtig: Wer sich auch nur ein bisschen mit diesen Mechaniken beschäftigt, der rasiert problemlos alles im Spiel weg. Ein cooles Build-System habe ich mir in Destiny immer gewünscht. Doch momentan sorgt es nur dafür, dass ich noch schneller die viel zu einfachen Gegner abfrühstücke.

Außerhalb von Radis oder anderen Aktivitäten, bei denen ich mit Freunden spiele und keine Zeit verschwenden möchte, verzichte ich daher auf die Mods und Builds. Einfach nur ein Schwert ausrüsten ist eh schon OP genug.

Dazu kommt, dass die neuen Exotics richtig krass stark sind. Richtig so, immerhin will man neue Spielzeuge, die ordentlich reinhauen. Doch

der Raketenwerfer Augen von Morgen

das Schwert Die Klage

und das Scharfschützengewehr Wolkenschlag

sind alle samt Best-in-Slot und machen mit ihrer Übermacht den eh nicht wirklich schweren Content noch einfacher. Ich möchte auch Inhalte, in denen ich meine seltenen und coolen Waffen artgerecht ausführen kann und wo ich sie wirklich brauche.

Beyond Light hat mich anfangs endlich wieder gefordert

Das war genial am DLC-Start: Die Kampagne der Erweiterung Beyond Light schmiss mich – so wie alle anderen Hüter auch – schlecht vorbereitet auf den Eismond Europa. Schnell war das alt gediente Gear nicht mehr stark genug, die Feinde überlevelt und man lief mit blauen Schrottknarren rum.

Die neuen Stasis-Kräfte von Eramis und den Gefallenen waren eine unbekannte Gefahr, die einen vor neue Herausforderungen stellte. Leider hielt die nicht lange.

Bald war man wieder deutlich stärker als die Gefallenen, hatte entsprechend gutes Gear (oder sein altes hochinfundiert) und auch die fiesen Eiskräfte verloren doch recht schnell ihren frostigen Biss.

Eramis zeigt, wer hier der Stasis-Boss ist

Gibt es denn keine Herausforderung? Doch schon, aber die muss man leider oftmals fast schon mit der Lupe suchen.

Die Dämmerung als Spitzenreiter ist aktuell wohl die einzige echte Herausforderung im Spiel. Durch mehr als 10 negative Modifikatoren, haufenweise Champions und eine Levelvoraussetzung, die mit 1.300 gleich 40 Level über dem Levelcap der Season 12 liegt (ohne Artefaktpower), ist das alles andere als ein Spaziergang.

In der Team-Aktivität geht man richtigen Konfrontationen aber aus dem Weg und feuert zusammen Gegner für Gegner aus großer der Distanz weg. Oder man spammt Unsichtbarkeit und kommt so schleichend ans Ziel. Diese Taktik ist aber weder richtig belohnend noch heldenhaft.

Im Gambit teilen die Gegner manchmal härter aus als ein Stasis-Jäger vor seinem Nerf. Selbst kleine Adds sind hier eine Gefahr, aber auch nicht jeden Tag – es wirkt irgendwie willkürlich.

Man kann sich den Raid künstlich schwer machen, wenn man die zahlreichen Triumph-Herausforderungen angeht. Aber die Schwierigkeit kommt dann von Mechaniken, mit denen nicht alle im Einsatztrupp vertraut sind oder klarkommen – nicht von den Feinden selbst.

Für mich ist die derzeit angemessenste Herausforderung mit Beyond Light ins Spiel gekommen: Die legendären Verlorenen Sektoren. Der abgestufte Schwierigkeitsgrad ist auf für Feierabendhüter mit Übung machbar, man wird gezwungen sich etwas mit seinem Loadout auseinander zu setzen und die knackigen Missionen sind kurz genug, um auch nach dem Scheitern einen neuen Versuch zu wagen.

Zudem stimmt hier die Belohnung – man kann solo gezielt Exotics farmen und bekommt sogar nur hier die 6 neuen Rüstungs-Exotics des DLC. Davon gerne mehr!

An wem soll man die neuen Hüter-Spielzeuge ausprobieren?

Ich genieße Destiny 2 auch nach etlichen Stunden noch, gerade mit Freunden. Oder weil ein neues Rätsel oder Exotic lockt. Doch leider sehne ich mich dann auch nach dem verlorenen Gefühl, etwas wirklich geleistet, das Universum vor einer Gefahr bewahrt zu haben.

Ist euch Destiny 2 auch zu einfach und ihr wisst nicht, wo sich euer hochgezüchteter Killer austoben soll? Oder denkt ihr, dass mein Problem nur für wenige Veteranen gilt, die einfach zu viel gesehen haben und mal eine Pause machen sollten? Sagt es uns doch bitte gesittet in den Kommentaren.

