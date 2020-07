Destiny 2 bringt Challenge für Top-Streamer – Macht mit, wenn ihr gut genug seid

Die härteste PvE-Herausforderung kommt zurück zu Destiny 2. Diesmal soll sie sich für die großen Streamer und Spieler endlich mehr lohnen.

Diese Herausforderung kommt: Mit dem wöchentlichen Reset am 21. Juli bringt Destiny 2 seine ultimative Herausforderung für Nightfalls wieder. Dabei handelt es sich um die Spitzenreiter-Schwierigkeit („Grandmaster“) für die Dämmerung: Feuerprobe.

Aufgabe ist es, eine bekannte Strike-Mission durchzuzocken, während alle Widrigkeiten auf Anschlage gedreht wurden: Feinde weit über dem Maximal-Level und mehr negative Modifikatoren als sonst im Game sollen den Herausforderer brechen.

Der Modus richtet sich klar an die Hardcore-Spieler und an die namhaften Streamer. Doch kaum jemand konnte der Herausforderung in der letzten Season etwas abgewinnen. Ändert sich das diesmal?

Spitzenreiter sollte perfekt für Streamer sein, ging aber baden

Der Modus wurde im Vorfeld als ideal für Streaming angesehen, er sollte „sehenswert“ („watchable“) sein – Im Prinzip das PvE-Pendant zu der PvP-Aktivität Trials of Osiris.

Den Streamern sollte dabei zugeschaut werden, wie sie sich durchbeißen, ihr Loadout an die Gegebenheiten der Mission anpassen und dann den Bedingungen zum Trotz triumphieren – Eine klassische Heldenreise im Prinzip.

Die Spieler sollten zuschauen, wie sich Streamer bekannten Bossen mit neuer Schwierigkeit stellten

Was wurde bemängelt? Ausgerechnet der größte Destiny-Streamer, Gladd, hatte keinen Bock auf den Spitzenreiter-Modus. Schuld sei vor allem die Abwesenheit von schmackhaften Belohnungen.

Damit stand er nicht alleine da. Generell wurde kritisiert, dass der Loot sich nicht merklich von anderen Schwierigkeitsgraden in der Feuerprobe unterscheide.

Letztendlich haben sich fast nur Titel-Jäger durch die Spitzenreiter-Schwierigkeit geqäult. Denn wer jeden verfügbaren Nightfall der Season so einmal absolvierte, wurde mit dem Titel „Eroberer“ belohnt.

Die spannenden Streams mit anfeuernden Zuschauern blieben auf der Strecke. Kaum Hüter wollten sich die Tortur geben oder anderen dabei zusehen.

Den großen Twitch-Streamern ging es bei Destiny 2 dennoch gut:

Destiny 2: Streamer verdient 60.000 € in 30h auf Twitch, weil ihr einen Shader wollt

Das ist jetzt anders: In der Season 11 möchte Bungie die Spitzenreiter-Schwierigkeit attraktiver gestalten. Und das für alle Hüter. Mehr Loot soll mehr Spieler in den Modus locken.

Vor allem die seltensten Ressourcen will die Feuerprobe jetzt springen lassen. Diese Materialien werden bald vermehrt gebraucht, da der Waffen- und Rüstungsruhestand viel Neu-Investment von den Spielern verlangt.

Im Detail sehen die Loot-Änderungen so aus:

Meisterwerk-Materialien-Drops wurden für die Spitzenreiter-Schwierigkeitsstufe der Dämmerung erhöht.

Bei Spitzenreiter-Abschlüssen auf Platin-, Gold- und Silber-Levels bestehen jetzt höhere Chancen, dass ein exotisches Rüstungsteil fällt.

Ein Spitzenreiter-Abschluss auf Platin-Level garantiert jetzt ein Aszendenten-Bruchstück (und es besteht eine kleine Chance auf ein weiteres) und vier Verbesserungsprismen (und es besteht eine moderate Chance auf 1-2 weitere).

Ein Spitzenreiter-Abschluss auf Gold-Level garantiert jetzt zwei Verbesserungsprismen (und es besteht eine moderate Chance auf zwei weitere).

Bei einem Spitzenreiter-Abschluss auf Silber-Level besteht jetzt eine kleine Chance auf zwei Verbesserungsprismen.

Diese Änderungen sind klar darauf aus, die Spieler zum mehrmaligen Zocken der Aktivität aufzufordern. Denn je besser man abschneidet, desto üppiger fällt der Materialien-Drop aus.

So könnten Streamer die besten Loadouts und Routen durch die Spitzenreiter-Schwierigkeit präsentieren und die Zuschauer eifern dem Beispiel nach und sacken die Belohnungen selbst ein.

Was haltet ihr davon, werdet ihr euch in Season 11 an der knackigsten PvE-Herausforderung probieren? In Season 11 habt ihr sogar (leider) mehr Zeit dafür. Was die Verschiebung der Erweiterung für euch bedeutet, lest ihr hier: Destiny 2 verlängert Season 11 – So geht es für euch jetzt weiter