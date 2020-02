In Destiny 2 können die Spieler mit coolen Titeln protzen. Ist „Ungebrochen“ tatsächlich der seltenste Titel und hat echt jeder „Wanderer“? Diese und andere Fragen beantworten wir im Ranking der 13 Titel.

Das sind Titel in Destiny 2: Bei den Titeln handelt es sich um coole Individualisierungen für euren Hüter. Neben eurem Gamer-Namen taucht, für alle anderen sichtbar, auch der prestigeträchtige Titel eures Charakters auf.

Mit den Titeln könnt ihr mächtig angeben, denn sie sind meist an harte Arbeit, zeitintensives Grinding oder sehr knifflige Triumphe geknüpft. Wir haben euch in einem anderen Ranking schon einmal präsentiert, welcher der 13 Titel von der Community als der härteste eingestuft wird:

In diesem Artikel beschäftigen wir uns aber damit, welcher Titel tatsächlich am seltensten ist. Ihr könnt also jetzt faktisch belegt sagen: Mein Hüter hat den seltensten.

Woher stammen die Daten? Die im Artikel präsentierten Zahlen, kommen von Charlemagne. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich einerseits Karl der Große und anderseits ein Discord-Bot, der Statistiken, Event-Planung und Bestenlisten für Clans bereitstellt.

Letzteres liefert unter Warmind.Io allerhand interessante Daten und Fakten über Destiny 2. Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da nicht jeder individuelle Destiny-Spieler gewertet wird.

Die bereitgestellten Daten sind also nicht zu 100 % korrekt. Da Destiny 2 Drittanbietern Einsicht via API gewährt und Warmind.Io von vielen Hütern genutzt wird, lassen sich aber sehr wohl deutliche Trends ableiten.

In der Destiny-Lore soll Charlemagne mit dem berühmten Kriegsgeist Rasputin in Verbindung stehen.

Das Ranking der seltensten Titel

Platz 13 – Dredgen

Der Gambit-Titel Dredgen ist aktuell der häufigste Namenszusatz. Wer gerne und oft Gambit spielt, dürfte die meisten erforderlichen Triumphe nebenbei abgeschlossen haben. Seit Bungie den Grind zusätzlich vereinfachte, hat der Vagabund viele neue Dredgen-Kollegen.

Das sagen die Zahlen: 328.726 Spieler besitzen den Dredgen-Titel. Damit besitzen etwa 62 % der Nutzer diesen Titel. Im Vergleich zu den seltensten Titeln ist diese Zahl geradezu astronomisch.

Der Vagabund schlägt euch zum Dredgen

Platz 12 – Wanderer

Um euch Wanderer nennen zu dürfen, müsst ihr ein wahrer Globetrotter sein. Ihr müsst viele Planeten abklappern und haufenweise Ausrüstung sammeln. Es handelt sich um einen sogenannten Fleiß-Titel.

Das sagen die Zahlen: 221.081 dürfen sich Wanderer nennen. Das entspricht 41,6 % der User. Interessant ist, dass Wanderer als der prestige-ärmste Titel gilt, aber tatsächlich deutlich seltener als Dredgen ist.

Platz 11 – MMXIX

Der Titel MMXIX ist aktuell nicht mehr zu erspielen und war an die Triumphmomente 2019 geknüpft. Es handelt sich um den ersten Titel, der mit einer zeitlichen Beschränkung versehen wurde.

Das sagen die Zahlen: 147.022 Destiny-Spieler tragen den Namenszusatz MMXIX. 27,7 % der Nutzer tragen die römischen Zahlen, welche „2019“ in arabischen Ziffern bedeuten.

Die Rüstungen der Sonnenwende erinnern viele Hüter (schmerzlich) an die Triumphmomente

Platz 10 – Unsterblich

Hinter dem Titel Unsterblich verbirgt sich der erste saisonale Titel. Auch dieser Namenszusatz ist seit Season 8 nicht mehr erreichbar. Wer während der Vex-Offensive die angeblich „unsterblichen“ Roboter zurückschlug, darf jetzt zeigen, dass er dabei war.

Das sagen die Zahlen: Mit 144.776 Usern die den Unsterblich-Titel erspielt haben, liegt dieser Namenszusatz nur knapp vor Platz 11. Diesmal sind es 27,3 % der Nutzer.

Platz 9 – Fluchbrecher

Mit dem Titel Fluchbrecher werden die Hüter geehrt, die sich in der Träumenden Stadt bewiesen haben. Dazu zählt unter anderem auch ein Abschluss des Zerbrochenen Throns, einer der wohl beliebtesten Destiny-Aktivitäten überhaupt.

Das sagen die Zahlen: 135.630 würdige Fluchbrecher zählt Warmind.Io. Das entspricht knapp einem Viertel, genauer 25,5 % der relevanten User.

Die Träumende Stadt gleicht einer märchenhaften Fantasy-Welt

Platz 8 – Chronist

Der Titel Chronist ist für die Lore-Liebhaber unter den Hütern. Wer diesen Titel erspielen möchte, muss viel Zeit und Sammelwut mitbringen. Zwar sagen viele Destiny besäße keine Story, ihr wisst es besser.

Das sagen die Zahlen: Nur 56.528 Spieler sind berechtigt den Titel Chronist zu tragen. Das entspricht nur etwas mehr als 10 % der erfassten Hüter.

Platz 7 – Rivens Geißel

Rivens Geißel ist der erste Raid-Titel auf der Liste. Nur wer sich allen Strapazen im Letzten Wunsch erfolgreich stellt, darf diese prestigeträchtige Ehrung tragen. Vor allem ein makelloser Durchlauf des ganzen Teams macht den Titel so hart.

Das sagen die Zahlen: 34.428 User können mit dem titel Rivens Geißel angeben. Mit 6,5 % ist die berechtigte Nutzerzahl erstmalig in unserem Ranking im einstelligen Bereich angelangt.

Den alles vernichtenden Todes-Strahler gibt’s nach dem Raid-Boss Riven

Platz 6 – Ungebrochen

Wer sich Ungebrochen nennt, der hat es im PvP faustdick hinter den Ohren. Die größte Hürde stellt das dreimalige Erreichen des höchsten Ruhm-Rangs dar in der kompetitiven Playlist dar.

Das sagen die Zahlen: 25.170 Hüter haben sich den Titel Ungebrochen erkämpft. Das sind knapp unter 5 % der getrackten Spieler.

Interessant ist, dass Ungebrochen von vielen als der härteste Titel in ganz Destiny 2 angesehen wird. Bei der Seltenheit reicht es aber nicht für die Top 5.

Lord Shaxx ist stolz auf jeden PvP-Spieler

Platz 5 – Schatten

Unheimlich und düster sind die Träger des Titels Schatten. Vor allem der makellose Ausflug in den Raid Krone des Leids macht den Titel so selten. Im Bauch der Leviathan wartet aber auch noch die loot-reiche Menagerie auf die tapferen Hüter.

Das sagen die Zahlen: 22.023 berechtige Träger des Schatten-Titels werden von Charlemagne gelistet. In Prozenten sind das 4,1 %.

Der Titel Schatten wurde von einer Großzahl der Hüter, als der am coolsten klingende Titel gewählt.

Platz 4 – Erleuchtet

Erleuchtet beweist, dass Raid-Titel zu den seltensten Namenszusätzen in Destiny 2 zählen. Diesmal müsst ihr den Garten der Erlösung wie eure Westentasche kennen und die Challenges meistern.

Das sagen die Zahlen: Bloß 21.432 Spieler haben sich für den Erleuchtet-titel qualifiziert. Laut Warmind.Io sind das runde 4 % der User.

Platz 3 – Schmied

Der letzte Raid-Titel auf unserer Liste ist Schmied. Wer zu den Trägern zählen möchte, muss gefallenen in der Geißel der Vergangenheit zeigen, wo der Schmiede-Hammer hängt.

Das sagen die Zahlen: Mit 21.163 gezählten Hütern, ist der Vorsprung auf Platz 4 nur hauchdünn. Denn auch diesmal heißt es: 4 % tragen den Titel Schmied.

Platz 2 – Unruhestifter

Der zweite Gambit-Titel Unruhestifter ist im Gegensatz zu Dredgen richtig selten. Das liegt vor allem daran, dass ihr gleich in vier verschiedenen Rollen Gambit Prime unsicher machen müsst. Ihr müsst sowohl im PvE, wie auch im PvP als Eindringling zeigen, was ihr auf dem Kasten habt.

Das sagen die Zahlen: Nur 18.431 Spieler dürfen sich stolz Unruhestifter nennen. Das entspricht 3,5 % und wird nur von einem noch seltenerem Titel getoppt.

Vier Hüter für ein Gambit-Halleluja

Platz 1 – Omen

Unangefochten der seltenste Titel in Destiny 2 ist Omen. Der Namenszusatz kam mit Shadowkeep ins Spiel und verlangt allerhand Arbeit auf dem Mond von den Hütern.

Vor allem die Grube der Ketzerei dürfte für viele Spieler ein Stolperstein sein. Denn ihr müsst einerseits komplett alleine durch den Dungeon, aber auch einen Lauf ohne zu sterben absolvieren.

Das sagen die Zahlen: Aktuell haben 14.438 den Titel Omen freigespielt. Mit nur 2,7 % berechtigten Trägern ist kein Titel seltener.

Zulmak steht zwischen den Hütern und dem Titel Omen

Der Titel der lauf Saison der Dämmerung kann aktuell noch nicht abgeschlossen werden. Doch durch die zahlreichen Spenden der fleißigen Community wird auch die letzte Hürde fallen.

Hat euch das Ergebnis überrascht? Wie selten ist euer Titel? Manche Hüter haben sogar tatsächlich alle verfügbaren Titel freigespielt.