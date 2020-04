Destiny 2 hat eine neue Schwierigkeitsstufe für Dämmerung: Die Feuerprobe vorgestellt – Spitzenreiter. Dabei soll es sich um die ultimative Herausforderung für diese PvE-Spitzenaktivität handeln. Wir erklären, was Grandmaster-Nightfalls ausmacht.

Endlich neue Infos: Vor einiger Zeit kündigte Bungie bereits an, dass ein noch härterer Schwierigkeitsgrad für die Dämmerung im Anmarsch sei. Doch Details gab es dazu bislang keine. Nun hat das Studio im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog aber endlich verraten, was Spitzenreiter (Grandmaster), so die offizielle Bezeichnung, mit sich bringen wird.

Das steckt in der neuen Spitzenreiter-Dämmerung

Was ist Spitzenreiter überhaupt genau? Dabei handelt es sich um einen neuen Schwierigkeitsgrad für Dämmerung: Die Feuerprobe (Nightfall: The Ordeal) – Ein besonderes Nightfall-Format, das mit der Shadowkeep-Erweiterung eingeführt wurde und seitdem neben der regulären Dämmerung existiert.

In der Feuerprobe werden die Strikes richtig knackig

Nach den Schwierigkeiten

Meister (empfohlenes Power-Level 750, mit Matchmaking)

Held (empfohlenes Power-Level 920, mit Matchmaking)

Legende (empfohlenes Power-Level 950)

und Großmeister (empfohlenes Power-Level 980)

wird Spitzenreiter bald die neue anspruchsvollste Stufe in der Feuerprobe werden.

Bungie sagt, dieser neue Schwierigkeitsgrad werde dabei die Koordination, die Kommunikation, die Builds sowie die Skills eurer Einsatztrupps wie keine andere Aktivität in Destiny 2 auf die Probe stellen. Kurzum: Das wird die neue ultimative Herausforderung in den Nightfalls.

Ihr sollt euch jetzt vor den Feinden in Acht nehmen

Das sind die Anforderungen für Spitzenreiter: Um einen Feuerprobe-Nightfall auf Spitzenreiter zu starten, benötigt ihr mindestens Powerlevel 1.025. Das liegt 15 Stufen über dem aktuellen Spitzen-Cap, aber 25 Stufen unter dem Aktivitätslevel. Denn Spitzereiter ist auf Powerlevel 1.050 angesiedelt.

Zum Matchmaking hat sich Bungie zwar nicht explizit geäußert, doch man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es auch auf Spitzenreiter keine Spielersuche geben wird und ihr einen vorgefertigten Trupp benötigt.

Beachtet zudem: Bei Spitzenreiter kommt ein etwas abgewandelter Wettkampfmodus zum Zuge, den Bungie einst mit dem „Krone des Leids“-Raid eingeführt hat, um für mehr Fairness beim World-First-Rennen zu sorgen.

Im Falle des neuen Schwierigkeitsgrades heißt es konkret: Ihr werdet generell keinen zusätzlichen Vorteil haben, wenn ihr Powerlevel 1.025 übersteigt. Denn Bungie will nicht, dass man auf Zwang viel Arbeit in das Überleveln der Aktivität stecken muss.

Wann geht’s los? Die Spitzenreiter-Schwierigkeit soll am 21. April, also noch im Rahmen der laufenden Season 10, an den Start gehen.

Das macht Spitzenreiter noch aus: Zudem hat Bungie über einige Eckpunkte gesprochen, durch die Spitzenreiter definiert wird. Folgendes hat sich das Studio als Ziel gesteckt:

Spitzenreiter wird auf der bereits vorhandenen Großmeister-Stufe aufbauen, wird aber deutlich herausfordernder.

Nach Erreichen eines bestimmten Levels (wohl Powerlevel 1.025) wird die Herausforderung darin bestehen, die Builds und Loadouts, die Kommunikation innerhalb des Teams sowie die eigentliche Ausführung zu perfektionieren.

Spitzenreiter soll das Build Crafting auf die Spitze treiben und richtig sehenswert sein

Der Erfolg wird vorrangig daran gemessen, ob ihr die Aktivität letztendlich abschließen könnt – anstelle von Punkten, eines Timers oder eines anderen Kriteriums innerhalb des Nightfalls wie beispielsweise „Alle Champions besiegen“.

Die primären Belohnungen werden nach dem ersten wöchentlichen Abschluss ausgeteilt.

Neben einigen bekannten werden auch einige neue Modifikatoren eingeführt – beispielsweise Erloschen und Begrenzte Wiederbelebungen.

Bei aktivem Erloschen werdet ihr in den Orbit geschmissen, wenn euer Einsatztrupp komplett ausgeschaltet wird. Begrenzte Wiederbelebungen bedeutet, dass ihr zunächst nur mit einem kleinen Vorrat an Team-Wiederbelebungen in die Feuerprobe startet. Doch ihr könnt euch zusätzliche Revives dazuverdienen, wenn ihr Champions besiegt.

Beachtet zudem: Das ist noch nicht alles, was Spitzenreiter-Nighfalls zu bieten haben. Bungie will jedoch noch nicht alles verraten, denn einige neue Aspekte sollt ihr für euch selbst entdecken können.

Wie sieht’s mit Belohnungen aus? Auf Spitzenreiter habt ihr höhere Chancen, exotische Rüstungsteile oder Meisterwerk-Materialien zu erhalten.

Mehr Belohnungen lassen den Daumen der Hüter hochgehen

Doch der eigentliche Höhepunkt ist ein neues Siegel inklusive Titel – Eroberer. Diesen erhaltet ihr, wenn ihr jeden der Feuerprobe-Nightfalls ein Mal im Verlauf der Saison auf Spitzenreiter geknackt habt.

Bunige will übrigens, dass es sich dabei um den am schwersten zu erhaltenden Titel handelt. Ob sich dann am Titel-Ranking aber tatsächlich etwas ändert, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr davon? Ist die neue Schwierigkeitsstufe etwas für euch und euer Team? Oder lässt euch Spitzenreiter komplett kalt?