Destiny 2 hat sein halbes Sonnensystem verloren und erntet dafür kräftig Kritik. MeinMMO-Autor Philipp Hansen vermisst den alten Content aber nicht und sieht darin eher neue Möglichkeiten für Bungies Action-MMO.

Destiny 2 befindet sich in seinem nunmehr 4. Lebensjahr. Eingeläutet wurde das von der Erweiterung Beyond Light. Und traditionell kommen mit den jährlichen Erweiterungen auch große Veränderungen und Neuerungen ins Spiel – so auch 2020.

Während das erste neue Schadens-Element seit Destiny 1, die Stasis, oder eine endlich greifbar erzählte Story richtig gut ankommen, gibt es auch Schattenseiten. Zeitgleich mit der Erweiterung wurde im Hintergrund fleißig an Destiny 2 geschraubt und Bungie unterzog das Spiel einer radikalen Diät.

Was ist eigentlich verschwunden? Als Folge dessen verschlingt das Game deutlich weniger Festplattenspeicher – kein Wunder, schließlich ist ja das halbe Spiel verschwunden.

4 Planeten, 3 Kampagnen, zahlreiche Quests, Raids und Aktivitäten wurden von der Bildfläche getilgt, sind seitdem unspielbar und existieren für Spieler nur noch im kollektiven Gedächtnis.

Bungie verwahrt all das jetzt fein säuberlich in ihrem Inhalts-Tresor (der Destiny Content Vault oder kurz DCV).

Die Inhalte sind dabei nicht unwiederbringlich gelöscht. Sie sind eingelagert und können später zurückkehren – auch in überarbeiteter und aufpolierter Form. Dazu aber später mehr.

Der Aufschrei der Hüter war groß. Aussagen wie „für die Inhalte habe ich damals bezahlt“ hallten laut durch den Äther und auch auf MeinMMO habt ihr euren Unmut darüber in den Kommentaren ausgedrückt. Ein sich entwickelndes Games, das einen auf Jahre binden soll schrumpft plötzlich einfach ein.

Kurzum, die zwangsverordnete Schlankheitskur kam bei vielen Hüter gar nicht gut an. Ich sage jetzt aber skrupellos: weg damit!

Wessen Meinung lest ihr hier? Bevor ich erläutere, warum ich sowas sage, möchte ich euch kurz schildern, wer hier schreibt. Ich, Philipp Hansen, spiele Destiny seit 2014. In beide Serienableger habe ich zusammen deutlich über 3.000 Stunden versenkt.

Seit 2019 betreue ich das Franchise als Fachautor intensiv für euch auf MeinMMO.



In all meinen Spielstunden hat mich Destiny bei weitem nicht immer glücklich gemacht. Gründe zur Kritik gibt es genug, sogar eine Liebe von mir hat Bungie eingehen lassen. Es ist richtig seine Kritik zu äußern, gerne laut aber immer konstruktiv. Aber die Entschlackungskur ist aus meiner Sicht nur schwer negativ aufzufassen.

Daher trauere ich jetzt nicht um das halbe Sonnensystem

Deswegen mussten die Planeten sterben: Bis heute noch fragt sich so manch ein Spieler: warum überhaupt das Ganze? Nun, Bungie hat alle die Inhalte nicht gestrichen, um uns zu ärgern. Wir wissen jetzt, dass die Planeten überarbeitet werden. Man trennt sich also von Altlasten, die das Game ausbremsten und nicht mehr zeitgemäß waren.

Selbst wenn ihr nicht die überragend gelungene Next-Gen-Version auf PlayStation5 oder Xbox Series X spielt, läuft Destiny 2 auf PS4 und Xbox One deutlich runder als noch vor Beyond Light.

Erinnert ihr euch noch, wie man sich einen Kaffee kochen konnte, während man sich einloggte und zum Turm flog? Zum Glück denken neue Hüter, dies sei ein Ammenmärchen. Die PC-Spieler mit ihren potenten Maschinen lachen vielleicht, aber auf Konsolen war das ein erstes Problem.

Bungie nutzt die DVC also einerseits, um alte Inhalte zu überarbeiten, den Code auszumisten und das betagte Destiny 2 flotter zu machen. So zumindest die Versprechen, aber schon jetzt haben die sich teilweise spürbar bewahrheitet.

Früher hat man in Destiny 2 Vielfliegermeilen gesammelt

Macht’s Destiny wie der Phönix? Über kurz oder lang sollen weite Teile von Destiny 1 und 2 verschmelzen. In neuem Gewand kehren die Highlights der vergangenen Tage zurück. Stück für Stück wird beispielsweise das nostalgische Kosmodrom erweitert und die glorreichen Klassiker wie Schicksalsbringen können 2021 „neu“ gejagt werden.

Und wenn ich die Wahl habe, ob ich nach bald 4 Jahren Pause nochmals die Gläserne Kammer besuchen möchte oder meine 3.000. Patrouille auf Titan abreiße – der seit 2017 jeden Tag da ist – ja dann entscheide ich mich für den aufgewärmten Content, der aber dennoch frischer ist. Wenn dann in eventuell einem oder zwei Jahren Titan aus der Asche aufersteht, möglicherweise mit neuen Inhalten und Aktivitäten, dann genieße ich die Next-Gen-Version von Titan.

Wenn dabei so coole Features wie das dynamische Wetter der neuen Location Europa am Start sind, um so besser. Denn genau solch eine Verbesserung erwarte ich dann auch.

Veteranen hatten alle Zeit der Welt, aber die Neulinge tun mir leid

Deswegen fällt mir Einsicht schwer: Gerade aus Veteranen-Sicht verstehe ich das viele Klagen wirklich nur schwer. Es ist ja nicht so, als hätten wir nur kurz Spaß mit dem verschwundenen Inhalt gehabt. Bungie hat uns in der langen Season 11 sogar quasi einen Abgesang auf die Locations gegeben.

Im Laufe einiger Quests haben wir eine Best-Of-Tour durch die Planeten gemacht.

Die NPCs dort durften sich ein letztes (und wohl erstes) Mal als Helden aufspielen.

Raids konnten zum Abschluss hoch und runtergespielt werden.

Die einzige Aktivität, die wirklich nur kurz da war, war der Prophezeiung-Dungeon. Aber der ist nach einem Fix schneller als gedacht wieder zurückgekommen.

Planet ist futsch – für mich kein Problem

Und mal Hand aufs Herz: Wie viel Zeit habt ihr in eurem Hüteralltag denn noch auf den verschwundenen Locations verbracht? Es sei denn eine Quest hat euch dorthin geführt. Diese Aufgaben wollen nun halt, dass ihr statt die Venus das Kosmodrom besucht.

Klar, ich hatte meinen Lieblings-Sektor auf dem Mars. Wie oft ich den routiniert gelaufen bin, um Katalysatoren zu leveln, kann ich nicht mehr zählen. Aber das ist jetzt kein integraler Bestandteil des Spiels, um den ich mich beraubt fühle. Destiny wandelt sich – das ist wichtig und auch richtig so.

Deswegen kann ich den Ärger dann doch ein wenig nachvollziehen

Ganz ohne Empathie bin ich aber ja auch wieder nicht. Klar verstehe ich die Kritik. Die Wahl, etwas nicht zu spielen ist in jedem Fall besser, als etwas partout nicht spielen zu können. Und auch das Gefühl für etwas geblecht zu haben, aber es dann später nicht mehr zu finden, hat einen bitteren Beigeschmack.

Aber auch in Games mit Addons und Abo-Modellen wie WoW sind viele Inhalte von früher irrelevant. Für den einen vereinzelten Besuch im Jahr dürfen die gerne weg – wenn es einem höheren Ziel dient. Also wir sprechen hier von Streichungen, die dem Spieler auch einen Vorteil bringen (über kurz oder lang).

So richtig leid tut es mir aber nur für die Free2Play-Hüter von Destiny 2: New Light und neue Spieler. Die früher sehr umfangreiche Schnupper-Version ist jetzt nämlich wirklich nur noch zum kurzen Reinschnuppern gut. Zuvor konnte man problemlos Tage oder gar Wochen nur in den Kampagnen und den Gratis-Inhalten verbringen.

PvE, PvP und wenn’s sein muss auch gerne mal Gambit

So spiele ich Destiny 2: Damit ihr meine Sicht besser verstehen könnt, lege ich kurz nahe, wie ich Destiny 2 zocke. Ich bin ein Sammler, bei einem Blick in meinen Tresor müsste ich wohl eher Horter sagen.

Mein Ziel ist es, alle besonderen Waffen und Exotics zu sammeln.

Dabei kann ich ewig Quests grinden oder Kills farmen.

Ich mache mir im Hintergrund einen Film oder eine Doku an und daddel entspannt abends auf dem Sofa.

Aber ich sammel all die Werkzeuge nicht einfach nur, ich will diese auch (stolz) ausführen.

Daher trifft man mich auch im PvP, in Raids und Dungeons an.

Hier sitze ich nicht mehr gechillt auf dem Sofa, sondern voller Verbissenheit auf dem Sessel – zentral vor der Glotze.

Mir macht es dann höllisch Spaß, irrsinnig hohe DPS-Zahlen zu sehen und mit Freunden oder solo bockschwere Aktivitäten anzugehen.

Im Schmelztiegel experimentiere ich gerne mit meinem Arsenal, weiß aber stets genau was Meta ist (und bin bereit diese auch zu nutzen).

Das Gefühl einen Raid zum ersten Mal zu knacken kann einem keiner mehr nehmen

Ich bin also eine Mischung aus entspanntem Feierabend-Solist und Endgame-Hüter, dem Teamplay wichtig ist.

Dankend nehme ich fast jede Karotte an, die Bungie mir vor die Nase hält. Und dabei spielt es bei meiner Spielweise kaum eine Rolle, ob ich meine 100 Sniper-Kills auf Nessus abarbeite oder in der ETZ. Wenn ich mit Freunden in den Raid gehe, zählt, dass wir zusammen raiden. Das „wo“ ist da eher untergeordnet. Aber wenn ich die Wahl habe, dann doch im frischen oder aufgewärmten Content.

Denn alle Waffen habe ich mir ja bereits zuvor erspielt, in der Sammlung verewigt oder griffbereit im Tresor.

Die zum Schneiden dicke Atmosphäre im Zerbrochenen Thron habe ich vor Jahren verinnerlicht.

Der Ausflug in die Tiefsteinkrypta, inklusive Weltraumspaziergang und Crash auf die Erde hat mich ja schon einmal komplett aus den Socken gehauen.

Nehmen kann mir diese Erinnerungen keiner mehr. Und momentan vermisse ich auch keinen der Raids zuvor, die können da gerade nur schwer mithalten.

Da jage ich lieber in der nächsten Season eine neue Auftrags-Waffe oder lasse mich kurz von der frischen saisonalen Aktivität unterhalten, sammel eine weitere schöne Erinnerung, als den Fokus zu sehr auf alten Content zu legen, der keine Bereicherung mehr ist.

Klar machen die betagten Locations oder Inhalte noch Spaß, aber in dem Fall ist neu für mich besser – oder in der Zukunft von Destiny 2 wohl auch oft „neu“ aus Destiny 1. Was aber auch frischen Wind bringt, wenn Highlights von früher heute anders interpretiert werden. Dann bekommt die verklärte, nostalgische Sicht aus der goldenen Ära einen Realitäts-Check. Wie zum Beispiel die „neue“ Falkenmond, die in ihrer jetzigen Form besser als früher ist:

Destiny 2: Wie gut ist das neue Exotic Falkenmond? God Rolls und Praxistest

Das fällt auch weg: Mit Beyond Light öffnete sich aber nicht nur die DVC, viele Items gingen auch in den Ruhestand. Viele Waffen und Rüstungen, für die man geschwitzt hat und an denen Herzblut hängt, sind quasi weg. Sie liegen diesmal aber in den Tresoren der Spieler, nicht bei Bungie. Sie stauben da an, weil sie für das Endgame nicht mehr relevant sind, seit Beyond Light die Bildfläche betrat.

Du Schlingel magst jetzt auch Sunsetting, oder was?

Auch hier finde ich die Idee dahinter an sich klasse. Wie erwähnt mag ich es, zu experimentieren. Wenn ich über Jahre die gleiche Super-Waffe spielen „muss“, finde ich das öde. Man könnte mir vorwerfen, dass ich ja einfach eine blaue Pistole, oder gleich die weiße Khvostov ausrüsten könnte. Aber so funktionieren die meisten Gamer nicht.

Ich begrüße eine frische Sandbox und liebe die Phase der Meta-Findung. Wenn alle das spielen, was sie wollen oder was neu ist. Meist hält das einige Wochen und dann sieht man die immer gleichen Knarren und Exotics.

Ich kann auch wirklich verstehen, warum die Kombination aus Killclip und Gesetzloser immer seltener wird. Wir dürfen nicht immer das Gleiche wollen, uns dann aber darüber beschweren, dass nichts Neues kommt. Daher begrüße ich beispielsweise die kreativen Waffen aus dem neuen Raid.

Die Raid-Waffen der Tiefsteinkrypta sehen Hammer aus und gehören zu den besten legendären Knarren im Game

Da muss Bungie dringend nachbessern: Ganz so versöhnlich wie beim Planeten-Schwund kann ich das Sunsetting dann aber doch nicht sehen. Hier ist ein Großteil der Kritik einfach nur berechtigt und nicht schönzureden.

Die Idee ist nur dann klasse umgesetzt, wenn auch genug neue Karotten ins Spiel kommen, um das Weggefallene zu ersetzen. Und da fehlt es noch an Vielfalt – auch wenn Bungie Besserung gelobt und erste Verbesserungen bereits vorgenommen hat.

Wo wir gerade beim Nachbessern sind: Mir ist unverständlich, warum Bungie nicht jede Season beispielsweise eine PvP-Map aus Destiny 1 zurückbringt – genau dafür ist doch die DCV da. Wenn für alle herausrotierenden Inhalte auch gleich Ersatz nachfließt, dann würde die Stimmung rund um die wegfallenden Inhalte und das Sunsetting nun wohl anders aussehen. Der Fundus des Inhalts-Tresors müsste ja schließlich prall gefüllt sein.

Von den alten Inhalten bin ich mittlerweile übersättigt. Daher freue ich mich auf die weitere Entwicklung. Freue mich auf ein Destiny 2, das hoffentlich die Schmuckstücke der Vergangenheit „neu“ und mit frischem Anstrich bringt und dabei auch wirklich neue Sache einbaut.

Wie seht ihr das Thema? Lasst uns doch in den Kommentaren darüber diskutieren, aber bitte gesittet.

