Destiny 2: Zwischen Müdigkeit und Hype – So lief das Abschluss-Event zur Season 11

Bei Destiny 2 lief in der Nacht vor Beyond Light (Jenseits des Lichts) ein Live-Event zum Abschluss der Season 11. MeinMMO-Autor Philipp Hansen hat sich dafür die Nacht um die Ohren geschlagen und verrät, wie er die Ankunft der Dunkelheit erlebte.

Was ist in Destiny 2 passiert? Wenn ihr euch jetzt in Destiny 2 einloggen wollt, seht ihr nur schwarz, die Server sind unerreichbar. Schuld sind Wartungsarbeiten, die bis in die Abendstunden des 10. Novembers andauern und auf den neuen DLC vorbereiten.

Für die Hüter gab es aber ein Abschluss-Event, dass die Down-Time geschickt in die Story des Spiels integriert. Leider fand das Finale der Season 11 und der Übergang in Beyond Light (Jenseits des Lichts) bei uns zu einer sehr ungünstigen Zeit statt, mitten in der Nacht vom 09.11. auf den 10.11.

Wir präsentieren euch hier die Ereignisse aus der lockeren Perspektive von MeinMMO-Autor Philipp Hansen und zeigen euch mit Bildern sowie einem Video, was ihr verpasst habt.

Die Dunkelheit verschluckt das halbe Spiel und ich war live dabei

Hallo, Philipp Hansen hier. Ich bin bei MeinMMO der Destiny-Fachautor und beschäftige mich privat schon seit 6 Jahren mit der Franchise. Wie viele andere auch, hoffe ich, dass Beyond Light das nächste große Ding wird, dass Destiny 2 dringend braucht.

Daher wollt eich es mir nicht nehmen lassen, den Übergang in das neue Kapitel live mitzuerleben.

So habe ich das Event erlebt:

00:55 Uhr: Ich habe es gemacht wie kleine Kinder vor Silvester, ich habe vorgeschlafen. Von 23:00 Uhr an döste ich auf der Wohnzimmercouch, bis dann um 00:55 der Wecker bimmelte.

01:05 Uhr: Destiny 2 will das Mini-Update nicht finden, panisch schaue ich durch einige Live-Streams, die haben auch so ihre Probleme das Update zu laden

01:10 Uhr: Endlich klappt das mit dem Download! Halb wach aber voll verwirrt logge ich mich in Destiny 2 ein – nach 4 Versuchen haben es die Server dann tatsächlich zugelassen.

01:30 Uhr: Ich habe die letzte halbe Stunde damit verbracht, dem Reisenden beim Leuchten oder Energie-Sammeln zuzuschauen – währenddessen posiere ich neben Zavala und schiele auf das immer wieder auftauchende „Server werden kontaktiert“ am Bildschirmrand

Mein Hüter hat sich schick gemacht und wartet geduldig

01:35 Uhr: Ich habe mich wieder aufs Sofa gelegt, mein Hüter hält im Turm die Stellung – der braucht ja auch keinen Schlaf

03:00 Uhr: Wieder klingelt der Wecker. Es war eh kein angenehmer Schlaf, denn meine PS4 Pro brummt wie ein Düsenjet. Aber die bestellte PlayStation 5 und ihr angepriesener Flüstermodus macht mir Hoffnung – die Warnung für Vorbesteller vom 06.11. macht die Hoffnung gleich kaputt.

03:01 Uhr: Im Turm kann man nun eine neue Mission starten: „Die letzte Stadt“. Direkt nach dem Start der Mission wandert das Event-exklusive Emblem „Desasterprotokoll“ ins Inventar und wird stolz ausgerüstet

Die Mission führt mich hinunter in die Straßen der Stadt und mir fallen zahlreiche Bewohner auf, die zum Reisenden im Himmel zeigen.

Statt direkt dem Quest-Marker zu folgen, erkunde ich das malerische Gebiet, hüpfe durch Vorgärten und enge Gassen. Vor einem Ramen-Shop halte ich kurz inne und denke an Cayde und seinen zum Vergessen verdonnerten Nudelsuppen-Coupon.

Das hier ist für dich Cayde

03:10 Uhr: Ich finde einen Boost, der mich höher springen lässt und bin nun endlich am Quest-Marker angelangt. Die Tür öffnet sich und plötzlich bin ich nicht mehr alleine

Die Häuserdächer dienen als Aussichtsplattform für viele Hüter – fast alle tragen das Schwert „Fallende Guillotine“ auf dem Rücken, ob sich wissen, dass es einen Nerf in Beyond Light kassiert?

03:50 Uhr: Mein Hüter steht nun seit 30 Minuten still vor dem Reisenden, ich schaue um wach zubleiben nebenbei Videos. Der nächste Wecker ist schon auf 07:00 Uhr gestellt, was die Situation nicht besser macht.

03:51 Uhr: Der Reisende glüht nun sehr heftig und alles pulsiert vor Energie. Eris Morn meldet sich über die Lautsprecher und plaudert mit meinem Geist. Die gruselige Dame bestätigt, was viele vermuten: Der Reisende heilt sich.

Der Reisende sammelt Energie und fast alle Hüter tragen Schwerter

03:59 Uhr: Alles wird schwarz und kurz darauf beginnt eine kleine Cutscene – begleitet wird sie von der immer wieder aufploppenden Meldung „Server werden kontaktiert“.

Man sieht die seit 3 Jahren bekannte Karte vom Sonnensystem mit dem wie eine Diskokugel strahlenden Reisenden in der Mitte. Vom Rand nähert sich die Dunkelheit, die wird als nebulöse Tentakel dargestellt und verschluckt das halbe Spiel.

04:01 Uhr: Das Bild wird wieder schwarz, die Server fahren dann herunter und ich verliere tatsächlich die Verbindung – diesmal aber geplant, denn bis 18:00 Uhr am 10. November bleibt Destiny 2 schwarz und unerreichbar – bis Beyond Light startet.

04:05 Uhr: Die PlayStation ist aus und ich bleibe halb enttäuscht und halb gehyped zurück.

Mein Fazit zum Event: Ich habe dank des Tweets (via Twitter) von Destiny-Chef Luke Smith nicht zu viel erwartet. Cool finde ich, dass man sich hier Anleihen am „Schwarze-Loch“-Event von Fortnite erlaubt und so ingame die lange Wartezeit von 14 Stunden erklärt. Wollte aber doch lieber die Pyramidenschiffe in Action, statt der Tentakel sehen.

Trotz der Verbindungs-Warnungen lief das gesamte Season-Finale für mich stabil und war auch deutlich komprimierter als das Event zum Abschluss der Season 11, was sich wie Kaugummi zog. Doch es mangelte mir an Bombast, den Bungie sonst so gekonnt in Videos packt. Viel darüber nachdenken kann ich aber eh nicht, ich bin schon wieder eingeschlafen.

Aber wer weiß, was uns dann heute Abend zum Start von Beyond Light erwartet, wohl möglich bekomme ich meine Pyramiden-Action noch.

Hier könnt ihr euch das Event ansehen: Schaut euch hier im Video eine Tour durch „Die „Letzte Stadt“ an und ab Minute 07:15 die Cutscene mit der aufkommenden Dunkelheit:

Seid ihr extra für das Abschluss-Event aufgeblieben? Wie habt ihr das ganze empfunden, wart ihr dabei auch so müde, haben euch die Server einen Strich durch die Rechnung gemacht oder habt ihr seelenruhig geschlafen und schaut euch nun die Zusammenfassungen im Video an?