Destiny 2 löscht vor Beyond Light ein nutzloses Item und die Spieler drehen durch

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wo sich so eine neue Statue für Cayde gut machen würde ist doch klar, im alten Turm aus Destiny 1. Laut einem Leak können wir den schon bald in Destiny besuchen .

Hat der Coupon für euch auch einen emotionalen Wert oder könnt ihr mit nicht Spiel-relevanten Items so gar nichts anfangen? Denk ihr das Bungie einknickt und Cayde seine Sonderstellung einräumt, die er bei Hütern schon seit Jahren genießt? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Ein Thread auf reddit bittet stattdessen, dass man ihnen dann doch ein anderes Erinnerungsstück an Cayde gibt und findet viel Zuspruch. Sonst gibt es schließlich im Turm nur eine kleine Plakette auf dem Boden vor Zavala, die an den gefallenen Helden erinnert und auf der alle rumtrampeln.

Das Bungie am 10. November nun diesen Coupon unwiderruflich löscht, passt vielen Spielern so gar nicht. Auf zahlreichen Kanälen fordert die Community daher, dass man ihnen doch den Coupon einfach lassen soll, es ist schließlich ihr Inventar-Platz, der belegt ist.

Deswegen ist der Coupon so wertvoll: Der Coupon ist eine Erinnerung an den verstorbenen NPC Cayde-6 . Der galt und gilt für viele als der beliebteste Charakter von Destiny und aß für sein Leben gerne Nudeln, im Ramen-Shop des Turms.

Was wird gelöscht? MeinMMO hat kürzlich darüber berichtet, dass Destiny 2 zum Start von Beyond Light zahlreiche Items aus dem Spiel entfernt . Viele dieser Items haben in der neuen Welt von Jenseits des Lichts keinen Nutzen mehr, sind quasi wertloser Ballast in den Hüter-Inventaren.

In Destiny 2 müssen sich die Spieler ab dem 10. November in Jenseits des Lichts von einem alten Erinnerungsstück trennen und trauen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 5 = sieben

Insert

You are going to send email to