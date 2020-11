Destiny 2 hat wichtigsten Release seit 3 Jahren – Und er hier ist der neue Retter

Bei Destiny 2 steht mit „Beyond Light“ (Jenseits der Lichts) der wichtigste Release der Franchise seit 2017 an. Die Erweiterung wird entscheiden, ob Destiny in der Form wie bisher weitergehen kann. Der neue Retter steht auch schon fest. Den hat Bungie extra aus dem Exil zurückgeholt und befördert.

Darum ist der Release von „Beyond Light“ so wichtig: Die neue Erweiterung „Beyond Light“ erscheint am 10. November 2020: Sie markiert einen Wendepunkt in der bislang 6-jährigen Geschichte von Destiny.

Im Prinzip laufen die letzten 2 Jahre von Destiny 2, seit Forsaken, auf dieses Addon hinaus. Die 2019er-Erweiterung „Shadowkeep“ schien eher aus der Not geboren: Das war der erste große Release, den Bungie ohne den Partner Activision stemmen musste. Entsprechend klein fiel Shadowkeep im Nachhinein aus.

Die nächsten 2 Jahre von Destiny 2 werden auf Beyond Light aufbauen. Das wird der erste Teil einer Trilogie mit zusammenhängender Story. Es ist wichtig, dass Beyond Light jetzt eine Welle lostritt, auf der Bungie die nächsten Jahre bis 2022 segeln kann.

Zudem markiert „Beyond Light“ auch den Start einer neuen Konsolen-Generation. Auf PS5 und Xbox Series X wird es zum Release an großen Launch-Titeln mangeln. Auch Cyberpunk 2077 ist verschoben: Durch Zufall oder geschickte Planung ist Bungie mit Destiny jetzt in einer Situation, in der sie noch mal eine große Chance erhalten, neue Spieler von sich zu begeistern – dank eines Mangels an Alternativen.

Mark Noseworthy ist mittlerweile „Destiny General Manager.“

Destiny 2: Upgrade für PS5 & Xbox Series X erst im Dezember – Das steckt drin

Nur der November zählt

Wie wichtig der Release von „Beyond Light“ ist, hört man etwa daran, wie der Manager von Destiny, Mark Noseworthy, auf Kritik an den umstrittenen „Vaulting“ reagierte: Ältere Inhalte verschwinden aus Destiny in einen Tresor.

Im Gespräch mit Edge sagte er im Oktober (via gamesradar):

„Auf eine gewisse Weise spielt es keine Rolle, was die Leute jetzt darüber denken. Was wirklich eine Rolle spielt: Wie fühlt sich das Spiel im November an? Wie fühlt sich das Ökosystem der Inhalte an und wie fühlen sich die Erlebnisse an? Gibt es genug für die Leute zu tun? Fühlen sie sich vom Spiel gebunden und wollen sie Destiny 2 mit ihren Freunden spielen?“ Mark Noseworthy

Das ist genau die Frage, die Beyond Light beantworten muss.

Luke Smith war bislang am Ruder.

„Die besten Tage von Destiny liegen noch vor uns“

Wer ist der neue Retter? Wie die Vergangenheit von Destiny war, hat im wesentlichen Luke Smith bestimmt – der Dauerpartner von Noseworthy.

Der ehemalige Journalist und WoW-Junkie Luke Smith ließ sich einst für einen Artikel mit einem Taser shocken. Seitdem hat er es weit gebracht:

Er fing bei Bungie als Autor für die Webseite an

wurde von 2012 bis 2014 zum Raid-Designer (Gläserne Kammer) für Destiny

wurde 2014 bis 2015 zum Chef und Haupt-Kreativen der großen Erweiterung „König der Besessenen“

übernahm ab 2016 die Entwicklung von Destiny 2, nachdem es da zu einem Reboot bekam

bis er es dann zum Franchise-Director brachte.

Chef von Destiny 2 meint: „Unwahrscheinlich, dass je wieder sowas wie Forsaken kommt“

Im Video-Dokument zu Beyond Light schien er den Staffel-Stab jedoch an Joe Blackburn zu übergeben. Bildsprache und Schnitt legten nahe, dass Joe Blackburn der neue große Stern am Destiny-Himmel sein würde.

Während am Anfang des Videos noch die „alten Recken“ aus 2014 sprechen durften – Marketing-Chef Osborne, Noseworthy und Luke Smith – wurde Blackburn am Ende des ViDocs der Raum und die letzten Worte gegeben.

Smith bezeichnete ihn als einen der „neuen jungen Leader“ von Bungie, bei denen es so viel Spaß macht, zuzusehen, wie sie jetzt immer mehr Verantwortung übernehmen:

Offenbar soll Blackburn eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie Destiny 2 ab 2020 weitergeht. Die Video-Dokumentation endet damit, dass Blackburn sagt: „Die besten Tage von Destiny liegen noch vor uns.“

Am 10. November erfahren wir, ob er Recht hat.

Destiny 2 ist ein ständiges Thema, über das man so viel sprechen kann.

Im Oktober haben wir auf die Erweiterung „Beyond Light“ geblickt und erklärt, warum die für Bungie so entscheidend ist. Der Druck, der auf dem Relese liegt, ist riesig. Jetzt soll endlich die Zukunft beginnen, die Bungie uns seit 2014 versprochen hat:

Destiny 2 verspricht uns seit 6 Jahren die Zukunft – Jetzt muss sie kommen, sonst ist’s aus