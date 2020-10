Eure Reise als Hüter wird auch auf den neuen Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S weitergehen. Doch das Upgrade dafür kommt nicht direkt zu deren Launch. Hier zeigen wir euch alles Wissenswerte zum kommenden Next-Gen-Upgrade für Destiny 2.

Destiny 2 und Next-Gen: Bald wird es spannend rund um Destiny 2. Nicht nur bricht mit dem Release der Erweiterung Jenseits des Lichts am 10. November ein neues Kapitel an – bald starten auch die neuen Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft.

So erscheinen die Xbox Series X sowie die Xbox Series S weltweit am 10. November, also direkt zum Start von Beyond Light. Und kurz darauf folgt bereits die PS5. Ab dem 12. November in den USA, Kanada, Japan, Mexiko und einigen weiteren Ländern. Bei uns in Deutschland und im Rest Europas ist es dann am 19. November so weit.

Konsolen-Spieler können zwar durchaus ihr Abenteuer auf der Current-Gen, also auf PS4 und Xbox One fortführen, können aber auch auf den neuen Daddel-Kisten ihre Reise als Hüter fortsetzen und von den Möglichkeiten der neuen Hardware profitieren.

Alles Wissenswerte zu Destiny 2 auf den Next-Gen-Konsolen

Wann genau kommt das Next-Gen-Upgrade? Das Upgrade kommt nicht direkt zum Start der neuen Konsolen, sondern erscheint erst im Dezember 2020. So wird die für Next-Gen optimierte Version von Destiny 2 am 08.12. veröffentlicht.

Kann ich zum Start der neuen Konsolen dann trotzdem spielen? Ja, ihr könnt trotzdem direkt zum Launch auf der PS5 und den beiden neuen Xbox-Modellen loslegen. Denn Destiny 2 wird auf diesen Plattformen über die Abwärtskompatibilität spielbar sein – allerdings noch ohne die Verbesserungen des Next-Gen-Upgrades.

Was steckt in dem Next-Gen-Upgrade für die jeweiligen Konsolen? Je nach der Wahl eurer Next-Gen-Konsole wird Destiny 2 auf der PS5, der Xbox Series X und der Xbox Series S folgendes bieten:

Feature PS5 Xbox Series X Xbox Series S Auflösung 4K 4K 1080p (HD) Bildrate (FPS) 60fps 60fps 60fps Sichtfeld-Regler (FoV-Slider) Ja Ja Ja Schnellere Ladezeiten Ja Ja Ja Cross-Generation-Play Ja Ja Ja Kostenloses Next-Gen-Upgrade Ja Xbox Smart Delivery Xbox Smart Delivery

Mit dem Next-Gen-Upgrade wird es erstmals auf Konsolen die Möglichkeit geben, das Sichtfeld bei Destiny anzupassen. Das hat sich so manch ein sich Hüter bereits seit Langem gewünscht. Bungies Ziel ist es, dort eine ähnliche Reichweite wie auf dem PC anzubieten. Das Feature wird aktuell jedoch noch getestet, konkrete Details sollen kurz vor der Veröffentlichung des Updates folgen.

Zudem betont Bungie: Es wird zwar deutliche Verbesserungen bestimmter Aspekte wie den Ladezeiten oder dem Öffnen dem Inspizieren des Charakterinventars geben, doch trotzdem sind einige Ladezeiten unter dem Strich vom Netzwerk und dem Matchmaking abhängig. So könnte das Laden von Aktivitäten auch auf Next-Gen immer noch etwas länger dauern, wenn ihr nach Gegnern oder Mitspielern sucht.

Können neue und alte Konsolen-Generationen miteinander spielen? Ja, Destiny 2 wird sogenanntes Cross-Generation-Play bieten. Konkret heißt das:

Spieler aux Xbox One können mit Hütern auf der Xbox Series X und der Xbox Series S gemeinsam spielen

Spieler auf der PS4 können mit Hütern auf der PS5 gemeinsam zocken

Trotz verschiedener Konsolen-Generationen könnt ihr mit euren Kumpels weiterzocken

Wie sieht es mit richtigem Crossplay aus? Zwar gibt es dafür noch kein festes Datum, doch auch richtiges Crossplay soll laut Bungie kommen. In einem Interview zu Beyond Light verriet Mark Noseworthy, der General Manager von Destiny 2 gegenüber MeinMMO: Bei Bungie hofft man, bereits nächstes Jahr (2021) richtiges Crossplay zwischen allen Plattformen einführen zu können. Das würde eine hohe Priorität im Studio genießen.

Es ist also offenbar nur noch eine Frage der Zeit, bis Hüter auf PC sowie auf Konsolen endlich gemeinsam losziehen können und es dabei egal ist, wer auf welcher Plattform spielt.

Übrigens, Jenseits des Lichts dürfte nicht nur wegen der Next-Gen-Konsolen für viele spannend werden: Destiny 2 verspricht uns seit 6 Jahren die Zukunft – Jetzt muss sie kommen, sonst ist’s aus