Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch über diesen Performance-Boost im Schmelztiegel oder ist euch so etwas egal? Übrigens, das Next-Gen-Upgrade für Destiny 2 gibt es nicht sofort zum Launch der neuen Konsolen. Details gibt es hier: Upgrade für PS5 & Xbox Series X erst im Dezember – Das steckt drin

Denn Bungie hat bereits die wichtigsten Daten für Destiny 2 auf der Xbox Series X sowie auf PS5 umrissen. Bisher hieß es allerdings, das Spiel werde mit 60 FPS und 4K laufen sowie ein anpassbares FoV besitzen. Nun ergänzte man, dass es im Schmelztiegel sogar 120 FPS werden – ob allerdings ebenfalls in 4K und sofort zum Konsolen-Launch (oder erst am 8. Dezember) weiß man nicht, weiter ins Detail gingen Spencer und Parsons nicht. Aber weitere Details sollen schon bald folgen.

Deshalb ist das für viele so wichtig: Auf der PS4 und der Xbox One läuft Destiny 2 mit nur 30 FPS. Und im Prinzip schon seit Destiny 1 zählen zumindest 60 FPS zu den größten Wünschen zahlreicher Spieler. Beim Start von Destiny 2 ging man noch leer aus, mit der Next-Gen wird dieser Wunsch aber nun endlich erfüllt – und zwar noch besser, als zunächst gedacht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Hängt die Zukunft von Destiny an Beyond Light? Bungie sagt es uns im Interview

Doch auf zahlreiche Destiny-Spieler dürfte in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas Großes zukommen – nämlich der Umstieg auf die neuen Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 . Denn so manch einer wird seine Reise als Hüter auf der Next-Gen fortsetzen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 7 = 1

Insert

You are going to send email to