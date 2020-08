Destiny 2 setzt auf Crossplay: Was geplant ist und was es für euch bedeutet

Den MMO-Shooter Destiny 2 sollen in Zukunft alle Plattformen zusammen problemlos zocken können. Wir erklären, was das bedeutet und welche Pläne es für die beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X gibt.

Das wissen wir zu Crossplay: Mit der Enthüllung des nächsten Destiny-Kapitels „Beyond Light“ (Jenseits des Lichts) verkündete Bungie auch, dass uns Destiny 2 noch bis mindestens 2022 begleiten wird. Die Zukunft bringt aber nicht nur neue Story-Inhalte, Waffen und ein neues Element, sondern auch endlich Crossplay.

Das Plattformübergreifende Zocken hat bei Bungie aktuell eine sehr hohe Priorität – wie Mark Noseworthy (General Manager für Destiny 2) MeinMMO im Interview verriet.

Verwirklicht wird das Crossplay-Feature dabei in zwei Schritten:

Ende 2020 soll Cross-Generation-Play kommen: Das Feature soll zum Launch der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X kommen. So soll ermöglicht werden, dass Spieler auf der PS4 und PS5 problemlos zusammen loslegen dürfen – das Gleiche gilt für Microsofts Konsolen Xbox One und Xbox Series X .

Für 2021 ist dann komplettes Crossplay geplant: In einem Stream mit dem bekannten Twitch-Streamer Dr Lupo bestätigte Destiny-Chef Luke Smith, dass wirklich alle Plattformen dann zusammen spielen dürfen – also: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC (Steam) und Google Stadia.

Bedenkt, dass wir noch nicht wissen, ob es beispielsweise im PvP besondere Voraussetzungen für das Zusammenspiel gibt. Denkbar wäre etwa eine Unterscheidung je nach Eingabegerät.

Als Vorbereitung auf das Crossplay-Feature setzt Destiny 2 seit Herbst 2019 auf Cross-Save. So können die Spieler ihren Fortschritt plattformübergreifend teilen:

Die Zukunft von Destiny 2 auf PS5 und Xbox Series X

Das verändert sich auf den Next-Gen-Konsolen: Destiny 2 wird auf der PS5 und der Xbox Series X von der höheren Rechenleistung profitieren. Einige der Verbesserungen kennen wir schon:

Destiny 2 soll dann eine True 4K-Auflösung erhalten

60 FPS (Bilder pro Sekunde) verwöhnen dann euer Auge

Während die höhere 4k-Auflösung eher in Richtung Technik-Protzen geht und ein entsprechendes Ausgabegerät erfordert, sind die 60 FPS das wahre Highlight. Die Bilder werden deutlich flüssiger dargestellt – PC-Spieler schwärmen schon jetzt davon. Ob Konsolen dann auch ein anpassbares FoV (Sichtfeld) bekommen, ist derzeit nicht gesichert.

Die Inhalte von Beyond Light sollen eine Freude für die Augen werden

Kürzlich verkündet Bungie eine Partnerschaft mit Microsoft und bestätigte abermals, dass Destiny 2 von den Next-Gen-Konsolen profitierte. Einen neuen Gameplay-Trailer für Beyond Light gabs dabei auch.

Das wird noch auf PS5 und Xbox Series X wichtig: Destiny 2 hat noch zwei erfreuliche Überraschungen für die Next-Gen-Konsolen parat:

Besitzt ihr Destiny 2 auf der PS4 oder Xbox One, erhaltet ihr ohne zusätzliche Kosten die Next-Gen-Version – ein Upgrade auf die bessere PS5 oder Xbox Series X ist also gratis

Keine Plattform wird mehr über (zeitliche) exklusive Inhalte verfügen – alle Plattformen erhalten stets denselben Content

