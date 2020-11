7 Dinge, die ihr vor dem Start von Destiny 2: Beyond Light wissen solltet

Bei Destiny 2 startet am 10. 11. endlich die Erweiterung Jenseits des Lichts. Wir fassen euch das wichtigste zusammen und klären die letzten 7 Fragen, die ihr vor Release wissen solltet.

Wann geht’s endlich los? Mit Destiny 2: Beyond Light startet morgen, am 10. November, die nächste große Erweiterung für Bungies Loot-Shooter. Mit dem Weekly Reset um 18:00 Uhr, ist es dann so weit: Die Erweiterung hat dann Release auf PlayStation 4, Xbox One, Stadia, sowie für den PC über Steam.

Wir von MeinMMO klären in diesem Artikel kurz die 7 letzten Fragen, die ihr zum DLC, der Season 12 oder den verschiedenen Editionen haben könntet. Wer also noch unschlüssig ist oder wissen möchte, was ihn in Destiny 2: Beyond Light erwartet, ist hier genau richtig.

Was ist Destiny 2: Jenseits des Lichts und wohin führt uns der DLC?

Beyond Light markiert den Startschuss für mittlerweile Jahr 4 von Destiny 2. Die Story führt die Hüter auf den unbekannten Eismond Europa. Mit uns brechen auch viele alte Bekannte zur DLC-Location auf:

Die berühmte Exo-Stranger (Fremden) hatte seit Destiny 1 keine Zeit mehr für uns.

Eris Morn eilt der Fremden zu Hilfe und setzt ihren Kampf gegen die Dunkelheit auf Europa fort

Der zwielichtige Vagabund ist der dritte Charakter, der in Beyond Light eine wichtige Rolle spielt

Seht euch hier den deutschen Launch-Trailer zu Destiny 2: Jenseits des Lichts an:

Das bietet die DLC-Story: Die drei Kämpfen mit unserer Hilfe gegen die Mächte der Finsternis, die auf Europa von Eramis angeführt werden. Die Gefallene ist der neue Kell der Dunkelheit und der neue Oberbösewicht in der Story. Ihr Heerscharen werden von der Dunkelheit verändert und können das neue Stasis-Element nutzen.

Unter der von Schneestürmen geplagten Oberfläche Europas warten alte Laborkomplexe aus dem Goldenen Zeitalter. Die Forschungsanlagen sind von Vex bewohnt. Hier betreten wir auch den neuen Raid, die sagenumwobene Tiefsteinkrypta und erforschen den Ursprung der Exo-Rasse.

Gibt es einen Preload für Beyond Light und wie groß ist der DLC?

Kann ich den Download vor Release starten? Ja! Auf allen Plattformen könnt ihr die Erweiterung schon vor ihrem Erscheinen am 10. November 2020 herunterladen.

Auf der PlayStation 4 können alle Hüter seit dem 09.11. den erforderlichen Patch 3.0.0.1 laden.

Die Xbox One lässt euch den Preload am 10. November starten – ab morgen früh 4:00 Uhr, könnt ihr den Patch downloaden

Auf PC (Steam) geht’s ebenfalls am 10. November um 4:00 Uhr morgens mit dem Preload los

Mehr dazu findet ihr hier: Preload für Destiny 2 Beyond Light auf PS4 gestartet – Was ist mit Xbox & PC?

Am 10. November setzt ihr Fuß auf Europa

Zusammen mit dem Preload gehen dann in den Morgenstunden des 10. Novembers die Destiny-Server offline. Wollt ihr noch euch noch Vorbereiten, müsst ihr euch also beeilen.

Wenn ihr noch Last-Minute-Fragen zur Vorbereitung habt, hat MeinMMO hier das Wichtigste zusammengefasst:

Destiny 2: Leveln und Bounties hamstern für Beyond Light – Lohnt es sich?

Wie groß ist Beyond Light auf meiner Festplatte? Der Preload beträgt je nach Plattform 60-70 GB. Das ist dann auch in etwa die Größe, die Destiny 2: Beyond Light auf euren Festplatten belegt.

Damit schrumpft der benötigte Platz auf euren Konsolen und PCs deutlich – um die 30-40 %. Aktuell belegt Destiny 2 auf der Playstation 4 etwas mehr als 100 GB. Das ist aber auch mit einer kompletten Neuinstallation des Spiels verbunden, weswegen der Preload so umfangreich ausfällt.

Jenseits des Lichts vorbestellen – Welche Editionen gibt es?

Welche Edition soll ich kaufen? Wollt ihr die neue Erweiterung spielen, stehen euch mehrere verschiedene Versionen zur Auswahl. Der DLC ist dabei in jeder Edition mit dabei, zusätzlich könnt ihr aber andere Extras wie Seasons oder kosmetische Items erhalten.

Diese Editionen stehen zur Auswahl:

Destiny 2: Jenseits des Lichts – Standard (39,99 €) Diese Version bietet den neun DLC, aber sonst nichts.

Destiny 2: Jenseits des Lichts – Standard + Saison (49,99 €) Hier ist wieder der DLC enthalten zudem erhaltet ihr vollen Zugriff auf die im Moment aktuelle Season Inbegriffen ist auch das Waffenpaket der Fremden (Exotic-Waffe „Keine Zeit für Erklärungen“ und der dazugehörige Katalysator)

Destiny 2: Jenseits des Lichts – Deluxe Edition (69,99 €) Die kompletten vorherigen Inhalte und Extras sind inkludiert, dazu kommen Alle 4 Seasons von Jahr 4 (bis Herbst 2021) Obendrauf kommt das Upgrade-Paket der Fremden (exotischer Sparrow „Jeder andere Horizont“ und ein exotisches Ornament für „Keine Zeit für Erklärungen“) und die exotische Geste „Antippen heißt Einfrieren“*



Zudem ist die Erweiterung Beyond Light im Xbox Game Pass erhalten, genauso wie die Forsaken- und Shadowkeep-Erweiterung. Durch den Game Pass erhaltet ihr aber keinen Zugriff auf die Season 12 oder folgende saisonale Inhalte, die müsst ihr dann zusätzlich erwerben.

Ob ihr die Versionen digital oder physisch holt, macht im Umfang keinen Unterschied. Bis zum Release stehen allen Vorbestellern zudem sofort nach Kauf eine exotische „Reifkristall-Geist-Hülle“ und legendäres Abzeichen zur Verfügung.

Nicht mehr erhältlich sind die verschiedenen Collector’s Editionen. Denen lagen zahlreiche physische Goodies wie Lore-Bücher oder eine Tasche bei.

Was bietet die Season 12 – Saison der Jagd?

Zeitgleich mit Beyond Light startet am 10. November die nunmehr 12. Season von Destiny 2: Saison der Jagd (Season of the Hunt). Diese könnt ihr separat erwerben (etwa 10 €) oder als Bonus einer Version von Jenseits des Lichts erhalten.

Die Story der Season 12 führt euch zusammen mit Osiris und Spider gegen die Schar und die Schwester von Oryx.

Mit von der Partie ist ein neuer Verbündeter, der noch bis vor Kurzem unser Todfeind war

Viele Inhalte der Season stehen auch nicht zahlenden Hütern zur Verfügung – So auch der neue Start im Kosmodrom

Jede Season bringt einen neuen Season Pass (mit einer Premium und freien Schienen) und ein saisonales Artefakt zum Leveln

Laut Bungie sollen die saisonalen Inhalte weniger Fomo bieten, also länger gültig sein und ihr sollt weniger dauerhaft verpassen können. Das Enddatum der Season 12 ist im Februar 2021, dann startet die noch unbekannte Season 13

Schaut euch hier die Roadmap für Season 12 und den Start von Beyond Light an:

Was ist Stasis und was können die neuen Klassen?

Eines der Highlights von Beyond Light sind die neuen Stasis-Klassen. Damit bekommen die Elemente Solar, Arkus und Leere das erste Mal seit 6 Jahren Zuwachs.

Die neuen Kräfte erinnern stark an Eis-Magie aus anderen Spielen. Ihr könnt Gegner einfrieren, sie in tausend Splitter zerschlagen und verlangsamen. Selbst Barrieren oder neue Plattformen um Abgründe zu überqueren könnt ihr aus Eis erschaffen.

Schaut euch hier Details zu den neuen Klassen inklusive Trailer an:

Stasis ist dabei die erste Macht, die nicht vom Licht, sondern der Dunkelheit kommt. In Zukunft sollen noch weitere solcher neuen super ins Spiel kommen. Diese werden im Menü auch separat neben unseren bekannten Licht-Klassen aufgeführt. Wir müssen für unsere Hüter also den Pfad wählen – können aber jederzeit ohne Konsequenzen Wechsel, keine Sorge.

Die Skilltrees der Stasis-Klassen ist anders, als die der bekannten Elemente. Ihr habt mehr Freiheit beim Individualisieren und sie teilen sich nicht in die 3 Fokusse. Mehr dazu findet ihr hier: Destiny 2 ändert komplett, wie eure Sub-Klassen in Beyond Light funktionieren.

Welche neuen Features und Änderungen kommen im DLC?

Mit der neuen Erweiterung wird Destiny zudem gehörig umgekrempelt. Wir zeigen euch hier wichtige Änderungen.

Mit Beyond Light erhalten die Spieler eine komplett neue Location: Europa und dürfen das aktualisierte Kosmodrom aus Destiny 1 erneut betreten – zeitgleich schrumpft das Spiel aber auch um gleich 5 Locations.

Die verschwindenden Inhalte wandern in die sogenannte Destiny Content Vault (Inhalts-Tresor). Dort werden die Inhalte gewartet und können später in neuer Form zurückkommen

Durch die Content Vaul kann der Loot-Shooter die Highlights aus Destiny 1 zurückbringen: Der Re-Release des Kult-Raids „Gläserne Kammer“ ist fest geplant

Alle Spieler erhalten einen neuen Anfang, dort lernen neue Hüter im Kosmodrom den Hüter-Alltag kennen – Auch Veteranen dürfen die Missionen im Kosmodrom spielen

Ihr könnt euch alte Exotics, die ihr verpasst habt, jetzt am Kiosk holen

Der aus Forsaken bekannte Gambit-Modus wird generalüberholt: Ab Beyond Light stehen euch nicht mehr Gambit und Gambit Prime, sondern nur ein PvEvP-Modus zur Verfügung – der pickt sich sozusagen die Rosinen beider Varianten heraus

Wenn ihr längere Zeit nicht in Destiny 2 unterwegs wart, bekommt ihr hier die Auffrischung, damit ihr auf dem neusten Stand seid und mitreden könnt:

Länger kein Destiny 2 gespielt? Das müssen Rückkehrer vor Beyond Light wissen

Das sind nicht alle Änderungen. Euch erwartet in Beyond Light auch eine Überarbeitung der Sandbox, zahlreiche Buffs und Nerfs und auch der umstrittene Waffenruhestand.

Was kann Destiny 2: Beyond Light auf PS5 und Xbox Series X?

Destiny 2 könnt ihr auch auf der neuen Konsolen von Sony, der PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X und Series S spielen.

Das kann Destiny auf Next-Gen: Dabei profitiert ihr von zahlreichen Verbesserungen, wie

Schnelleren Ladezeiten

endlich 60 FPS

4K-Auflösung

Anpassbarem Sichtfeld

Cross-Gen-Play: Dabei dürfen PS4-Hüter mit Spielern auf der PS5 zusammen losziehen, das Gleiche gilt für Xbox-Hüter

Einige der Verbesserungen stehen euch direkt zum Launch am 10. November zur Verfügung, das große Next-Gen-Update erscheint aber erst am 8. Dezember.

Kostet das was? Nein, besitzt ihr auf den aktuellen Konsolen PS4 oder Xbox One X Destiny 2, ist das Upgrade auf die Next-Gen für euch kostenlos. Für 2021 ist zudem richtiges Cross-Play geplant.

Habt ihr noch weitere Last-Minute-Fragen zum Start des nächsten Kapitels von Destiny 2? Teilt diese doch in den Kommentaren oder helft den anderen Hütern da draußen mit ihren anliegen.

