PS5 vs. Xbox Series X Ladezeiten: Wer lädt eure Games schneller?

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Es sind nur noch wenige Tage, die ihr warten müsst, um eure PlayStation 5 oder Xbox Series X (oder S) in den Händen zu halten. Gerade jetzt, in dieser heißen Phase, sind neue Infos zu den Konsolen besonders spannend. Man will schließlich wissen, was man sich da vorbestellt (hat).

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. acht + = zehn

Insert

You are going to send email to