Destiny 2 krempelt mit Jenseits des Lichts die Sandbox um. Wir zeigen euch hier die Highlights aus der Patch Notes Preview. Mit dabei sind Exotics, die endlich Endgame-tauglich sind und Jäger, die gedrosselt werden.

Am 10. November erscheint die Erweiterung Destiny 2: Beyond Light und versucht den Content-Hunger der Spieler zu stillen. Die Hüter können sich auf zwei frischen Locations austoben, freuen sich über neue Stasis-Klassen und massig neuen Loot, der gesammelt werden will.

Mit dem DLC krempelt Destiny 2 aber auch die Sandbox gehörig um. Bungie hat nun einen weiteren Ausblick auf die Patch Notes gegeben, die uns zum Reset am Dienstag ins Haus stehen.

MeinMMO fasst euch hier die wichtigsten Infos aus dem letzten TWaB vor Beyond Light zusammen. Mehr zu Buffs und Nerfs von legendären und exotischen Waffen haben wir hier für euch:

Destiny 2 nerft einige der besten Waffen zu Beyond Light – Das ändert sich noch

Was ist jetzt mit den Jägern? Der Destiny-Entwickler kündigte an, dass die Klassenfähigkeit aller Jäger, also das Ausweichen, einen längeren Cooldown bekommt. Die Rede ist von „ein paar Sekunden“.

Das gibt Bungie als kleines Beispiel: Stufe 4 (auf Beweglichkeit), alte Abklingzeit: 22 Sekunden, neue Abklingzeit: 26 Sekunden.

Die Klassenfähigkeit der Jäger (Basis 28 Sekunden) lädt deutlich schneller als die von Warlocks (Basis 1:57 Sekunden) und Titanen (Basis: 52 Sekunden).

Mit den richtigen Mods oder den entsprechenden Statuswerten konnten Jäger nahezu permanent die nützliche Hechtrolle ausführen, auf Stufe 10 stand die nächste Rolle nach 9 Sekunden zur Verfügung.

Besonders im PvP haben sich manche Jäger angewöhnt, immer einen Ausweichsprung parat zu haben.

Wie die Skalierung bei den anderen Stufen (1-10) aussieht, ist aktuell nicht bekannt.

Sonst erhält keine bestehende Klasse oder Subklasse bedeutende Anpassungen. An sich kein Wunder liegt der Fokus doch ganz auf den neuen Stasis-Klassen.

Der neue Wiedergänger-Jäger muss etwas länger auf seinen ausweichsprung warten

Diese Änderungen kommen noch in Destiny 2: Jenseits des Lichts

So werden Exotics im Endgame relevanter: Ab Beyond Light installiert ihr alle Anti-Champion-Mods nicht mehr auf euren Waffen, sondern euren Rüstungen.

Diesen Wunsch hegt die Community schon lange, denn auf Exo-Waffen hat kein zusätzlicher Mod Platz.

Ohne diese Mods war den häufig im Endgame vorkommenden Champions aber kaum beizukommen.

Von anderen Mods wie Rückstoßkontrolle oder mehr Boss-Schaden sagt Bungie jedoch nichts

Passend dazu erhalten diese beiden Exotics einen Fix:

Auserwählte des Reisenden: Die Intensität des Mündungsfeuers wurde reduziert

Göttlichkeit: Ein Problem wurde behoben, bei dem manche Waffen keinen Präzisionsschaden an der Göttlichkeit-Kuppel verursachen konnten (zum Beispiel Erianas Schwur).

Das ist für die Trials interessant: Wer in den Prüfungen von Osiris in Zukunft mitspielen möchte, muss ein Mindest-Powerlevel von 1.210 besitzen. Bedenkt, dass alle Spieler am 10. November automatisch 1.050 sind und bis 1.200 (Soft Cap) sehr schnell leveln.

Ein unmöglicher Aufwand ist die neue Trials-Voraussetzung also nicht. So dürfte es aber trotzdem viele Schummler mit sogenannten „Wegwerf-Accounts“ schwerer haben euch die Runden zu versauen, da sie erst Zeit zum Leveln investieren müssen.

Um die neuen Meister-Waffen aus den Trials kämpft bald die PvP-Elite

Damit macht es Destiny den unehrlichen Spielern wieder ein Stück schwerer. Erst kürzlich hat man das Cheater-Problem schon an der Wurzel angepackt.

Was haltet ihr von den Änderungen an den Exotics, die endlich in der Feuerprobe einen Platz bekommen? Jubelt ihr als Titan und Warlock oder hat es Bungie immer auf euch Jäger abgesehen?

Am 10. November dürfte uns ein wahrer Wälzer mit Patch Notes erwarten. Wer sich vorher schon auf den aktuellsten Stand bringen möchte, kann hier einen Blick riskieren: Länger kein Destiny 2 gespielt? Das müssen Rückkehrer vor Beyond Light wissen