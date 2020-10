Destiny 2 packt Cheat-Problem an der Wurzel, zwingt großen Anbieter zur Aufgabe

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Viele hätten sich das Durchgreifen aber sicher schon deutlich früher gewünscht. Nach dem wichtigen Schlag gegen den Cheat-Anbieter muss Destiny 2 jetzt noch seine internen Anti-Cheat-Maßnahmen verbessern. Wir wissen aber, dass der Destiny-Entwickler darüber nur wenig an die Öffentlichkeit trägt, um sich von den Schummlern und Hackern nicht in die Karten schauen zu lassen .

Weiter heißt es auch, dass „diese verdammten YouTuber Schuld seien“ ( via Twitter ) – da diese sich in ihren Videos immer über die Cheater beschwerten.

Der PvP-Experte Atzecross meinte aber ( via YouTube ) „Perfect Aim war die sicherste und einfachste Webseite, um Aim-Bots zu bekommen […] Viele, wenn nicht 90 % aller Leute, die in Destiny 2 Aim-Hacks nutzten, hatte ihre Cheats von dort“. Ob das wirklich so stimmt, können wir aber nicht verifizieren.

Der Cheat-Seller gibt also kampflos auf, auch wenn der eigenen Aussage nach nicht bestätigt sei, dass sie gegen irgendwelche Lizenzvereinbarungen verstoßen haben. Ein Blick in die Richtlinien auf Bungie.net sollte dafür ausreichen.

So ging Bungie vor: Interessant ist, dass Destiny-Entwickler Bungie das selbst das gar nicht an die große Glocke hängte. Wir können dem Statement auf „Perfect Aim“ aber entnehmen:

Damit hat Bungie das grassierende Cheater-Problem, das vor allem das PvP am PC befallen hat, an der Wurzel angepackt:

Und in der Tat, ein Besuch dort bestätigt, dass „Perfect Aim“ die Segel gestrichen hat – zumindest gibt es keine Cheats mehr für Destiny 2. Andere große Spieler wie CS: GO oder Apex Legends werden aber auch weiterhin noch unterstützt.

