Activision fährt weiterhin eine harte Linie gegen Cheat-Anbieter für CoD-Titel wie Call of Duty: Modern Warfare oder Warzone. Nach einer Drohung durch den Publisher gibt nun der nächste große Verkäufer auf.

Nächster Erfolg im Kampf gegen Cheat-Anbieter: Auch in der laufenden Season 5 von CoD MW und Warzone sind Cheater und Hacker ein nerviges Problem – gerade auf dem PC.

Doch der Publisher Activision und die Entwickler arbeiten weiterhin hart daran, dieses Problem so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Das zeigt auch das jüngste Beispiel einer großen Cheat-Anbieter-Seite. Diese hat nach einer Drohung von Activision und dem Besuch eines Privat-Detektivs nun den Verkauf von Cheats für Spiele der „Call of Duty“-Reihe eingestellt.

Bereits vor einigen Wochen hatte ein anderer großer Cheat-Verkäufer den Betrieb eingestellt, nachdem er von Activision verklagt wurde: Activision verklagt großen Cheat-Anbieter für CoD – Der bittet um Verzeihung

Um diesen Cheat-Verkäufer geht’s: Die Website GatorCheats bietet Cheating-Software und Hacks für verschiedene Online-Spiele wie GTA Online, Valorant oder bis vor Kurzem auch Modern Warfare und Warzone. Gerade bei für die CoD-Spielen zählte GatorCheats zu den größeren Anbietern.

Cheater sind ein dickes Problem in CoD Warzone.

„Kann mit Gerichtsverfahren mit dieser Firma nicht leisten“

In einem Post auf dem eigenen Discord-Server hat GatorCheats nun öffentlich Stellung zu der Angelegenheit bezogen und erklärt, wie die Konfrontation mit Activision ablief. Das Interessante dabei: Offenbar reichte bereits eine deutlich formulierte Abmahnung – zu einem Gerichtsverfahren kam es erst gar nicht.

Das ist bei GatorCheats passiert: Bereits im Mai 2020 gab es für GatorCheats eine Abmahnung durch die Anwälte von Activision Blizzard. Dort wurde die Seite aufgefordert, jegliche Fertigung und Verbreitung von Cheats und Hacks für „Call of Duty“-Produkte einzustellen. Dieser Forderung kam GatorCheats zunächst nicht in vollem Umfang nach und so gab es im September 2020 einen weiteren Schuss vor den Bug.

Diesmal verlieh Activision seiner Forderung offenbar mehr Nachdruck und überstellte die zweite Abmahnung durch einen Privat-Detektiv. Dieser kreuzte am Wohnsitz des Website-Besitzers auf, übergab das Schreiben und machte offenbar unmissverständlich klar, dass man so ziemlich alles über den Besitzer und seine Aktivitäten weiß – selbst über seine gesamte Familie.

Danach ging die Kommunikation mit Activision weiter und der Publisher drohte nun nochmal mit einem Gerichtsverfahren, sollte GatorCheats nicht alle Verkäufe und jeglichen Support für alle Produkte von Activision Blizzard endgültig einstellen.

Hier das Statement in voller Länge (Quelle: CharlieIntel)

Das sagt GatorCheats zur der Angelegenheit: Die Mahnungen mit der Androhung eines Verfahrens haben den Besitzer offenbar überzeugt. Dieser veröffentlichte das Statement auf seinem Discord-Server und gab dort nun öffentlich bekannt, nie wieder einen Cheat für ein Spiel von Activision Blizzard zu entwerfen, zu testen oder zu aktualisieren. Der Verkauf sei bereits komplett gestoppt.

Und so sehr er seine Kunden auch liebe, seine Familie liebe er mehr, so der Besitzer von GatorCheats. Er könne es sich nicht leisten, sich mit dieser Firma vor Gericht auseinanderzusetzen und trage eine Verantwortung für seine Familie.

Wie steht’s jetzt um den Cheat-Anbieter? Ganz aufgeben will GatorCheats aber offenbar noch nicht. Zwar sei nun mit Call of Duty Schluss, doch schon in naher Zukunft will er offenbar auf andere Optionen umschwenken, heißt es im Statement. Auch die Seite selbst ist weiterhin in Betrieb und bietet immer noch Cheats für andere Spiele an.

Was haltet ihr von der harten Linie Activisions? Hättet ihr euch das schon viel früher gewünscht? Oder ist dieses Vorgehen in euren Augen immer noch nicht hart genug? Übrigens, falls ihr euch fragt, wie es mit CoD Modern Warfare und Warzone nach Season 5 weitergeht: CoD MW, Warzone Season 6: Gibt’s überhaupt eine neue Saison? Das weiß man bisher