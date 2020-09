Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone geht in wenigen Wochen die Season 5 zu Ende. Doch was kommt dann? Start der Season 6? Vieles spricht dafür, doch ganz sicher ist das wohl noch nicht. Wir werfen einen Blick darauf, was Leaks, Gerüchte und offizielle Quellen dazu sagen.

Wann endet die Season 5? Noch läuft bei CoD MW und Warzone die Season 5, die vor einiger Zeit mit dem Reloaded-Update erst neue Inhalte für den traditionellen Multiplayer und das Battle Royale brachte.

Doch wirft man einen Blick auf den aktuellen Battle Pass, dann stellt man fest, das die 5. Saison gar nicht mehr so lange läuft. Am 28. September um 18:00 Uhr deutscher Zeit ist Schluss. Doch was kommt dann?

Deshalb zweifeln einige an einer Season 6: Ein Anfang August aufgetauchter Leak durch einen CoD-Partner sprach davon, dass die Season 5 von CoD MW und Warzone die letzte für dieses Duo sein dürfte. Danach will man sich wohl auf das neue Call of Duty: Black Ops Cold War (und Warzone) konzentrieren, hieß es laut Leak von mutmaßlichen Insidern in Korea. Das machte so manch einen CoD-Fan nervös.

Deshalb gehen wir von einer Season 6 aus: Offiziell ist noch nichts dazu bekannt. Doch der für seine präzisen Leaks und Infos bekannte Twitter-Account ModernWarzone teile ebenfalls zunächst diese Infos, hat aber mittlerweile bestätigt, dass es offenbar doch eine Season 6 geben wird. In den Daten sollen sich dabei Einträge für insgesamt 7 Seasons finden lassen – bisher wohlgemerkt.

Zudem endet die Season 5 noch weit vor dem Launch von Black Ops Cold War am 13. November und es wurden bereits zahlreiche Änderungen und Waffen von Dataminern entdeckt, die aber erst mit einer neuen Season ins Spiel kommen dürften.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Modern Warfare und Warzone noch Seite an Seite in eine gemeinsame Season 6 gehen werden. Wie es danach mit dem hinzugekommenen CoD 2020 aussieht, bleibt allerdings abzuwarten. Dann ist es durchaus denkbar, dass Black Ops Cold War sich dann die Seasons mit Warzone teilt.

Alles zur Season 6 in CoD MW und Warzone

Offiziell ist, wie bereits erwähnt, bislang nur sehr wenig bekannt. Doch zahlreiche Leaks und Datamining-Ergebnisse haben bereits einige potenzielle Details preisgegeben, die durchaus spannend und interessant klingen.

CoD Modern Warfare & Warzone – Season 6 Start

Wann startet die Season 6? Nimmt man das bisherige Season-Muster als Beispiel, so könnte die neue Season 6 direkt im Anschluss an die auslaufende Season 5 starten oder nach 1 – 2 Tagen Off-Season an den Start gehen.

Denkbar wäre ein Season-6-Start also direkt am 28.09. oder in den Tagen darauf, also am 29. oder dem 30. September.

Wird es ein größeres Update geben? Davon ist auszugehen. Denn zum Start einer neuen Saison gab es bislang traditionell jedes Mal einen umfangreichen Patch, der teils größer ausfiel, als so manch ein vollwertiges Spiel.

Neuer Battle Pass für Season 6

Was im Prinzip bereits in Stein gemeißelt ist: Season 6 wird einen neuen Battle Pass mit sich bringen.

Viel anders dürfte der neue Battle Pass der Season 6 nicht aussehen

Was bietet der neue Battle Pass? Auch wenn es hier noch keine konkreten Infos zu den einzelnen Inhalten, so waren alle bisherigen Battle Passes stets gleich aufgebaut, sodass sich leicht vorhersagen lässt, was der nächste Pass grob umfassen wird:

Der Pass kostet 1.000 CoD-Points oder 10€

Es gibt auch ein Bundle für 2.400 CoD-Points, das noch 20 Tier-Skips umfasst

Der Pass kommt mit 100 Stufen

Jede der 100 Stufen bietet eine Belohnung

2 Operator-Skins direkt beim Kauf des Battle Pass

2 neue Waffen

Zahlreiche Waffen-Blaupausen

insgesamt 1.300 CoD-Points, ihr könnt also den nächsten Battle Pass refinanzieren und sogar Plus machen

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Zahlreiche Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Weitere Cosmetics wie Visitenkarten, Embleme, Sprays, Talismane oder Fahrzeuglackierungen

Ist der Battle Pass Pflicht? Um alle Prämien zu erspielen, müsst ihr den Zugang zum Premium-Belohnungszweig erwerben (10€) und den Pass komplett freispielen.

So ist bisher im Prinzip jeder Battle Pass in CoD MW & Warzone aufgebaut

Es gibt jedoch auch einen kostenlosen Belohnungs-Pfad, in dem ihr zwar weniger Cosmetics bekommt, euch aber nichts Gameplay-Relevantes entgeht. Neue Basis-Waffen kommen beispielsweise stets über diesen kostenlosen Zweig und können von allen Soldaten frei erspielt werden.

Ob sich der Kauf des Battle Pass lohnt erklären wir in diesem Artikel: CoD Modern Warfare: Battle Pass kaufen oder nicht – für wen lohnt es sich?

Neue Waffen für Season 6

Was hat es mit den neuen Waffen auf sich? Mit jeder neuen Season bringen CoD MW und Warzone 3 – 4 neue Waffen ins Spiel. Das dürfte sich auch in der Season 6 nicht ändern.

Zwar sind offiziell noch keine neuen Waffen bekannt, doch es befinden sich mittlerweile 4 neue Waffen in den Daten, die es bislang noch nicht ins Spiel geschafft haben. Die Chance ist durchaus gegeben, dass diese im Verlauf der Season 6 dann ihren Weg ins Spiel finden.

Das sind die heißesten Kandidaten für Season 6:

Neue Operators in Season 6

Wer könnte kommen? Dazu gibt es auch noch nichts Offizielles, doch bereits im Juni deuteten die Entwickler an, dass noch eine weitere Kult-Figur aus der Modern-Warfare-Reihe als Operator zurückkommen wird – nämlich Soap.

Der bei Fans beliebte SAS-Soldat ist immer noch nicht im Spiel und könnte nun in der Season 6 folgen. Vorstellbar wäre, dass es als eine Art Crossover einen oder einige Operators aus der Black-Ops-Reihe gibt. Schließlich gibt es Frank Woods ja bereits als Operator für Vorbesteller.

Soap in CoD Modern Warfare 2 Kampagne Remastered

Wie steht’s um neue Karten für den Multiplayer?

Hier ist noch nichts weiter bekannt. Es gab auch keine wirklich neuen, handfesten Leaks, die die Wahl zumindest hätten etwas eingrenzen können.

Doch hier könnte ein älterer Leak Aufschluss geben. So wurden bereits im November 2019 fast 40 Maps und über 20 Spielmodi geleakt, von denen viele mittlerweile ihren Weg ins Spiel gefunden haben – wie beispielsweise die beliebten Klassiker Crash, Shipment oder Rust. Und noch sind nicht alle Karten aus diesem Leak im Spiel. Es wäre also durchaus möglich, dass wir den ein oder anderen fehlenden Kandidaten aus der folgenden Liste sehen: 38 neue Maps und 23 Modi für CoD Modern Warfare? Großer Leak macht Hoffnung

Mögliche Karten-Änderungen in der Warzone

Für Season 6 geistern aktuell 2 mögliche Map-Änderungen durch die Community, von denen eine so gut wie sicher kommen dürfte.

Die Metro: Nachdem in Season 5 ein Schienensystem samt Panzerzug der Spielwelt von Verdansk hinzugefügt wurde, gilt nun fast als sicher, dass in Season 6 der Ausbau beziehungsweise die Inbetriebnahme des Ubahn-Netzes erfolgen wird.

Darauf deuten nicht nur Spieldaten hin – auch bei einem Profi-Turnier wurde offenbar bereits ein Build gespielt, bei dem die Ubahn-Stationen bereits auf der Warzone-Map verfügbar waren.

Die Nuke: Bereits seit einigen Seasons verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Explosion einer Nuklear-Waffe in einem Warzone-Bunker die Spielwelt entweder verändern oder gar eine neue Battle-Royale-Karte einführen könnte. Bisher war es noch nicht so weit und so ziehen auch für die kommende Season 6 zahlreiche Spieler diese Möglichkeit in Betracht.

Übrigens, falls ihr euch fragt, was mit Warzone und dem Battle Pass passiert, wenn das neue Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint: CoD MW, Warzone & Cold War teilen sich Content und das ist richtig gut für euch