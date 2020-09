CoD MW & Warzone: 2 Waffen für Season 6 stehen fest – So stark sind sie

Die Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone startet in wenigen Tagen und nun ist im Prinzip klar, welche 2 Waffen der neue Battle Pass bietet. MeinMMO stellt euch die beiden vor und zeigt, was die R700 & die AS VAL so drauf haben könnten.

Welche beiden Waffen bringt Season 6? Mit der neuen Season startet auch wieder ein neuer Battle Pass beim Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone. Über den Pass könnt ihr 2 Waffen einsacken und dank einiger Leaks und dem neuen Trailer, kann man jetzt schon ziemlich sicher voraussagen, welche Waffen mit Season 6 kommen:

Jedoch könnte eine dieser Knarren auch erst etwas später ins Spiel kommen. Ob beide gleich mit dem Battle Pass starten, ist bisher noch unklar. Der dritte Kandidat ist die Schrotflinte AA-12 – auch hier gab es bereits Leaks. So wie es im Moment aussieht, erscheint die Flinte jedoch erst mit dem Mid-Season-Update in einigen Wochen, das meist ein weiteres Schießeisen ins CoD-Arsenal nachschiebt.

Damit ihr euch direkt einen Eindruck von den neuen Waffen holen könnt, findet ihr hier die ersten Bilder aus den Leaks und eine kurze Einführung in die neuen Gewehre.

Remington 700 und AS VAL kommen zu Call of Duty

Was kann die R700? Das Repetiergewehr könnte sich in die Riege der Scharfschützen-Gewehre einreihen und wäre das 5 Gewehr seiner Art in CoD MW & Warzone. Das Teil gab es schon in früheren „Call of Duty“-Ablegern, es tauchte bei Modern Warfare 1 und MW2 auf. Hier galt es als eines der Durchschlags-kräftigsten Schießeisen.

Der CoD-Leaker „@BKTOOR“ zeigte etwas Gameplay von der Knarre auf Twitter:

Zudem tauchte sie bereits im offiziellen Activision-Blog zur Vorstellung der neuen Season-6-Operators auf:

Rechts ist die R700 in den Händen von Farah – jedoch ohne Visier

Auf den ersten Blick erinnert sie fast schon an eine Schrotflinte, besonders das fehlende Visier lässt sie eher wie eine Nahkampf-Waffe aussehen. Die beiden One-Shot-Konkurrenten AX-50 und HDR kommen beide schon standardmäßig mit einem Aufklärungs-Visier.

Genau hier wird sich die neue Waffe wohl einrichten. Als Alternative zu den starken Sniper-Gewehren. Damit könnte sie direkt zu einer der besten Waffen im Spiel werden – für die Warzone und CoD MW. Es bleibt aber abzuwarten, welche Vor- oder Nachteile das Gerät gegenüber seiner Konkurrenz mitbringt. Die Aussichten auf eine neue starke Sniper-Knarre sind aber ganz gut.

Was kann die AS VAL? Diese Waffe kommt wahrscheinlich als Sturmgewehr ins Spiel und kommt aus russischer/sowjetischer Produktion. Das schnelle Gewehr ist quasi baugleich zum Scharfschützen-Gewehr „VSS Vintorez“ und bringt wohl einen eingebauten Schalldämpfer in der Standard-Variante mit. Der bekannte CoD-Leaker „TheGamingRevolution“ stellte in seinem englischen Video die Waffe mit Gameplay vor. Bei 5:00 Minuten seht ihr die AS VAL im Einsatz:

Hier könnte ein richtig flexibles Gewehr ins CoD-Arsenal kommen. Die Basis-Waffe teilt sich knapp 70 % seiner Bauteile mit der VSS Vintorez und es liegt nahe, dass über den Waffenschmied hier einiges möglich ist.

Da das Teil wohl auch serienmäßig bereits mit einem Schalldämpfer im Lauf am Start ist, könnte die AS VAL besonders für die Warzone spannend werden. Die meisten Setups setzen hier auf einen starken Schalldämpfer und wenn Reichweite und Stabilität stimmen, kriegen die besten Waffen der Warzone neue Konkurrenz.

Übrigens, die AS Val war sowohl im Trailer, als auch im Activision-Blog zusammen mit der R700 zu sehen:

Hier die AS Val aus dem Season-6-Trailer in den Händen von Nikolai

Release mit Season 6 scheint sicher – nur wann?

Wie sicher ist das alles? Dass die Waffen mit Season 6 kommen, ist schon ziemlich sicher. Beide Waffen sind auf einem PR-Bild im Acivision-Blog zu sehen. Die AS VAL ist sogar im Trailer zur neuen Season zu sehen.

Was aber nicht so sicher ist: Welche Waffen kommen mit dem Start der Season und dem neuen Battle Pass? Hier wäre auch die Schrotflinte AA-12 denkbar.

Was erwartet uns noch mit Season 6? Neue Maps, Waffen und ein Haufen Cosmetics. Viel ist über den neuen Content noch nicht bekannt, doch aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Seasons kann man schon ungefähr sagen, was euch erwartet. Hier findet ihr alles, was wir bereits zur neuen Season 6 wissen.