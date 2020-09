CoD MW & Warzone: Season 6 vorgestellt – Das gibt’s zum Start und im Verlauf

Bei Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist nun die Season 6 gestartet. Welche Inhalte euch zu Beginn der neuen Saison erwarten und worauf ihr euch in deren Verlauf noch freuen könnt, hat Infinity Ward in einer Roadmap und in einem neuen Trailer vorgestellt.

Die neue Season ist da: Bei CoD MW und Warzone ist heute, um 8:00 Uhr des 29. September 2020, auf allen Plattformen die neue Season 6 gestartet.

Sobald man sich das Update 1.27 heruntergeladen hat, kann man sich nun also in die neuen Inhalte stürzen. Doch was genau bietet die neue Season 6? Auf welchen neuen Content können sich die Spieler freuen?

Schaut hier den Trailer zur neuen Season 6: Den ersten Vorgeschmack auf die neue Saison gab es in einem frischen Trailer, der gewohnt bombastische Action begleitet von einem coolen Soundtrack zeigt.

Roadmap für die Season 6 – Das erwartet euch zum Start der neuen Saison

Die neue Season 6 bietet bereits direkt zum Start allerlei neue Inhalte. So erwarten euch bereits ab heute:

Neuer Season 6 Battle Pass: Traditionell kommt mit der neuen Saison auch ein neuer Battle Pass mit 100 Stufen. Dieser umfasst einen freien Belohnungszweig, der kostenlos für alle Spieler ist. Alles Gameplay-Relevante kann dort von allen frei erspielt werden – beispielsweise die neuen Basis-Waffen.

Zudem gibt es auch einen kostenpflichtigen Premium-Zweig. Dieser kostet 10€ oder 1.000 CoD-Punkte und bietet mehr kosmetische Belohnungen. Außerdem gibt es auch ein Season-Pass-Bundle für 2.400 CoD-Punkte, das zusätzlich 20 Tier-Skips umfasst.

2 neue Waffen: Über den Battle Pass kommen mit der Season 6 zunächst 2 neue Waffen ins Spiel:

Das russische Sturmgewehr AS Val ( auf Stufe 31) sowie die DMR SP-R208 (Auf Stufe 15. Zunächst gingen hier die meisten von einer Sniper aus).

2 neue Operators: Traditionell gibt es auch neue Operators – 2 davon gleich zu Beginn der neuen Saison: Farah, die Rebellen-Anführerin aus der Kampagne sowie Nikolai, ein alter Freund von Captain Price.

Farah erhaltet ihr sofort beim Kauf des Battle Pass, Nikolai müsst ihr dort auf Stufe 100 freispielen.

Neuer Finishing Move: Außerdem wird es einen neuen Finishing-Move über den Battle Pass geben. So könnt ihr bald eine Fledermaus auf eure Feinde hetzen.

Das kommt in der Launch-Woche neu für Modern Warfare

Neue Maps: Bereits zum Start wird es einige neue Karten für den traditionellen Multiplayer geben.

Mialstor Tank Factory: Hier ballert ihr euch durch eine alte Panzer-Fabrik

Broadcast: Hier handelt es sich um ein Remake der beliebten Map aus dem ersten Modern Warfare, das in einer Fernseh-Station angesiedelt ist

Station für den Feuerkampf-Modus: Hier könnt ihr euch in kleinem Format auf einem Bahnhof bekämpfen

Verdansk Riverside für Bodenkrieg: Beim großangelegten Ground-War-Modus könnt ihr euch nun in einem Vorort von Verdansk am gefrorenen Fluss Gora in der Nähe des Flughafens bekämpfen

Neuer Modus „Killstreak confirmed“: Eine abgewandte Version von Abschuss bestätigt. Killstreaks erhält man beim Einsammeln von Hundemarken und die Killstreaks resetten nicht bei eurem Tod. Zudem können mehrere gleiche Killstreaks in einem Leben verdient werden. Wer als erstes Team die vorgegebene Anzahl an Dog Tags einsammelt, gewinnt das Match.

Das kommt in der Launch-Woche neu für Warzone

Das neue U-Bahn-Netz: Die Spielwelt von Warzone wird in Season 6 um ein U-Bahn-Netz erweitert. So gibt es mit den Stationen neue Locations, an denen ihr kämpfen könnt sowie zudem neue Möglichkeiten, sich mithilfe des Metro-Systems schneller über die Karte zu bewegen.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD Warzone: Die U-Bahn kommt mit Season 6 und ist wirklich so cool, wie es aussieht

Neuer Modus „Armored Royale“: Dabei handelt es sich um eine neue Variante des Battle Royale. Jeder Squad erhält einen gepanzerten LKW mit einem Geschützturm und schwerer Panzerung.

Team-Mitglieder können respawnen, solange der Truck noch ganz ist, doch ist er zerstört, könnt ihr nicht länger nach dem Tod zurückkommen. Der letzte Squad, der am Ende am Leben ist, gewinnt.

Roadmap für die Season 6 – Das erwartet euch noch im Verlauf der neuen Saison

Auch im Verlauf der Saison werden der traditionelle Multiplayer von Modern Warfare sowie das Battle Royale Warzone mit allerlei neuen Inhalten gefüttert. So könnt ihr euch noch unter anderem auf folgenden Content freuen:

Neues Event – Haunting of Verdansk: Hierbei handelt es sich um ein neues Event, das vom 20. Oktober bis zum 3. November stattfinden und eigene zeitlich limitierte Modi sowie Belohnungen mit sich bringen soll.

Dabei dürfte hier wohl Halloween eine Rolle spielen. Schließlich fällt dieses Fest genau in diesen Zeitraum. Ob dort wohl das geleakte Zombie Royale und der Nacht-Modus zum Zuge kommen? Im Trailer waren bereits Nacht-Szenen bei Vollmond zu sehen.

Eine weitere neue Waffe: Als dritte neue Waffe wird im Verlauf der Saison das Butterfly-Messer, eine neue Nahkampf-Waffe, dazukommen.

Zahlreiche neue Multiplayer-Modi: Zudem soll der traditionelle Multiplayer-Modus mit weiteren neuen Modi bespaßt werden. Dazu zählen unter anderem

Hard Point – Hills & Kills

Gun Game – Team Deathmatch

HQ Firefight

Gunfight Tournament

Team Deathmatch – Snipers only

Hier nochmal die Roadmap für Season 6 im Überblick:

Was haltet ihr von der neuen Saison und ihren Inhalten? Ist irgendwas dabei, worauf ihr euch besonders freut? Oder lassen euch all die neuen Inhalte kalt?