CoD MW, Warzone: Trailer zeigt Season 6 Start-Datum, neue Waffe und Operators

Mit einem neuen Cinematic-Trailer stimmen Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone auf die anstehende Season 6 ein. Es gibt ein konkretes Release-Datum, zudem sind eine neue Waffe, neue Operators sowie das U-Bahn-Netz zu sehen.

Was hat es mit dem Trailer auf sich? Auch wenn für so manch einen Spieler sich der Fokus langsam auf das neue Call of Duty: Black Ops Cold War verschiebt, so schlafen CoD Warzone und Modern Warfare noch lange nicht ein.

In Kürze endet dort die laufende Season 5 und die neue Season 6 geht an den Start. Dank eines neuen Trailers weiß man nun auch wann. Zudem gibt es dort schon mal einen kurzen Blick auf einige Neuerungen der nunmehr 6. Saison.

Hier könnt ihr euch den Season-6-Trailer zu CoD MW und Warzone anschauen:

Trailer zeigt Map-Änderung der Warzone und neue Waffen

Wann startet die Season 6? Eine konkrete Uhrzeit gab es zwar noch nicht, doch das Start-Datum wurde bereits im Trailer verraten. Die neue Saison von CoD Modern Warfare und Warzone startet demnach am 29. September 2020.

Es geht unter die Erde – Die U-Bahn kommt: Wie mehrere Leaks bereits nahegelegt haben, wird in der neuen Saison offenbar eine Warzone-Metro ausgebaut und möglicherweise auch in Betrieb genommen. Der Trailer spielt definitiv in einer U-Bahn-Station und am Ende fährt auch der Zug los. Zudem wird eine Karte des Metro-Netzwerks mit 7 Stationen in der Spielwelt von Verdansk gezeigt.

Das Metro-Netz der Warzone

Es deutet also alles darauf hin, dass nach der Einführung des Schienensystems und des Zuges auf der Oberfläche, die Warzone nun mit einem U-Bahn-Netz erweitert wird.

Neue Waffe – AS Val: Ebenfalls bereits aus Leaks bekannt, wurde nun eine neue Waffe der Season 6 gezeigt. Dabei handelt es sich um das russische Sturmgewehr AS Val, wobei sich der endgültige Name noch ändern könnte.

Links ist die AS Val

Dieses Schießeisen ist mehrmals im Trailer zu sehen und wird dort an einigen Stellen sehr prominent zur Schau gestellt.

Kommt die R700 als 2. neue Waffe? Die ikonische Sniper R700 wurde bereits in mehreren Leaks vorgestellt, ist aber immer noch nicht im Spiel. In Season 6 könnte sich das allerdings ändern. Zwar ist die Waffe nicht im Trailer zu sehen, doch parallel zum Video ging bei Activision ein Blog zu den 2 neuen Operators online. Und dort wird einer der neuen Operators mit einer Waffe in Hand gezeigt, die der R700 verdammt ähnlich sieht.

Ist rechts ist die R700 zu sehen?

Neue Operator sind bekannt aus der Kampgne

2 neue Operators: Traditionell kommen mit der neuen Saison auch neue Operators. Zwei davon hat der Trailer nun vorgestellt.

Dabei handelt es sich zum einen um Farah aus der Kampagne vom aktuellen Modern Warfare. Sie ist die Anführerin und Gründerin der Uszikstani Liberation Force – einer Rebellen-Gruppierung, die gegen die Russen kämpft.

Sie ist eine der zentralen Figuren aus der Kampagne, im Verlauf der Story bekommt ihr es mehrmals mit ihr zu tun.

Zum anderen ist der Russe Nikolai zu sehen. Dabei handelt es sich um einen engen und langjährigen Freund von Captain Price, der ihm bereits mehrmals ausgeholfen hat – nicht nur mit Waffen oder Munition.

Farah wird dabei direkt beim Kauf des neuen Battle Pass der Season 6 freigeschaltet, Nikolai gibt’s auf Stufe 100.

Übrigens: Alles, was wir bisher über die Season 6 wissen, erfahrt ihr hier: CoD MW & Warzone Season 6: Alles zum Start – Was kommt neu, was ändert sich?