CoD MW, Warzone: Bringt Season 5 eine neue Sniper? Leak zeigt erstes Gameplay

Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone startet in Kürze die Season 5. Zwei neue Waffen sind daraus im Prinzip schon bekannt, über die dritte wird noch spekuliert. Es spricht jedoch vieles für eine neue Sniper – Die R700.

Welche neuen Waffen bringt die Season 5? Am 5. August startet bei CoD: MW und Call of Duty: Warzone die Season 5. Noch ist nicht viel zu den Inhalten der neuen Saison bekannt, doch einige frische Details verriet Infinity Ward in den letzten Tagen doch.

So soll eine komplett neue Fraktion, die Shadow Company, eingeführt werden. Und auch zwei neue Waffen haben aufmerksame Fans bereits entdeckt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit euer Arsenal in S5 erweitern werden.

Rund um die dritte (und möglicherweise auch vierte) neue Waffe der Season 5 wird noch gerätselt. Seit einer Weile deutete da schon einiges auf ein weiteres neues Scharfschützengewehr hin. Ein neuer Leak mit erstem Gameplay bekräftigt nun eine mögliche neue Sniper.

Die R700 in CoD MW Remastered

Neuer Leak zeigt ikonische R700 ingame – Aber noch nicht ganz fertig

Um diese Waffe geht’s: Dabei handelt es sich um das klassische und ikonisches Scharfschützengewehr R700 von Remington, das unter anderem im ursprünglichen Modern Warfare 1 zum Einsatz kam und dort stark und sehr beliebt war.

Das zeigt das Leak-Video: Das Video stammt vom bekannten und bewährten Dataminer BKTOOR. Erste Daten wurden von ihm bereits vor einigen Wochen entdeckt, nun gibt in einem kurzen Clip erste bewegte Bilder von der R700 in Aktion.

Allerdings handelt es sich um ein noch nicht komplett fertiges Asset. So fehlen beispielsweise noch die Texturen. Das Modell, Animationen und Sound sind aber offenbar bereits fertig, auch schießen kann diese neue Sniper schon. Doch seht selbst:

Zwar sagt der Leaker, es könnte sich möglicherweise auch um eine DMR und nicht um eine Sniper handeln, doch das ist sehr unwahrscheinlich, da es sich bei der Waffe um ein klassisches Scharfschüzengewehr handelt – ob nun in Spielen oder im realen Leben.

Wann kommt diese Sniper? BKTOOR hofft auf die Season 5, geht aber dabei davon aus, dass die Waffe dort mit Mid-Season-Update kommen könnte. Denn noch ist sie nicht ganz fertig und die neue Saison startet ja bereits in Kürze.

Doch auch die Rytec AMR wurde kurz vor der Season 4 in genau so einem „Rohzustand“ entdeckt. Und in Season 4 kam die Sniper dann mit dem Mid-Season-Update ins Spiel. Dass es auch bei der R700 ähnlich ablaufen wird, ist also nicht aus der Luft gegriffen und ist sogar sehr wahrscheinlich.

Diese Waffe kommt ebenfalls in Frage: Neben der R700 wurden bereits vor einiger Zeit auch Einträge für die M200 Intervention gefunden – eine weitere beliebte Sniper in CoD.

Die Intervention in CoD MW 2

Von ihr gibt es im Moment aber offenbar nur Einträge und keine vorzeigbaren Ingame-Assets. Hier ist ein baldiges Erscheinen also eher fraglich.

Doch wer weiß, in Season 4 kam mit den Cali Sticks schließlich auch erstmals eine vierte neue Waffe ins Spiel. Vielleicht zieht die Season 5 ja nach und bringt ebenfalls 4 neue Waffen im Verlauf der Saison.

