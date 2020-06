In CoD Warzone und MW gibt’s nun Stöcke als Waffen – Wie gut sind die Kali-Sticks?

Mit der 4. Season in Call of Duty Warzone und Modern Warfare ist zum ersten Mal eine neue Nahkampfwaffe für den sekundären Slot ins Spiel hinzugekommen. Die Kali-Stöcke überzeugen mit ihrer Reichweite sowie Geschwindigkeit.

Das ist los: Mit der 4. Season ist eine ungewöhnliche Nahkampfwaffe zu Call of Duty gekommen, die dem Messer Konkurrenz macht. YouTuber TheXclusiveAce hat sich die Waffe im Detail angeschaut und verrät, wie gut sie ist.

Messer VS Stöcke – Was ist besser?

Das sind die Kali-Stöcke: Die Kali-Stöcke sind im Grunde zwei Bambus-Stöcke, die ihr als sekundäre Waffe mitnehmen könnt. Ihr benötigt 2 Schläge, um einen Feind im Multiplayer zu erledigen und könnt beide Stöcke jeweils mit einem Links- oder Rechtsklick einzeln benutzen.

So stark sind die Kali-Stöcke: Im ersten Moment wirken die Kali-Stöcke nicht besonders stark. Sie benötigen 2 Schläge, um einen Gegner im Multiplayer zu erledigen und 3 in Warzone. Also einen Schlag mehr, als mit dem Messer.

Die Stärke der Kali-Stöcke liegt aber in der Geschwindigkeit und der Reichweite. Während ihr mit dem Messer ganze 500ms für einen zweiten Schlag benötigt und einen Gegner erst ab einer Entfernung von 1,6 Metern trefft, liegen die Kali-Stöcke mit 300ms und einer Distanz von 3 Metern vorne.

Die Werte sprechen für sich (Bildquelle TheXclusiveAce)

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist eure Bewegungsgeschwindigkeit. Mit den Kali-Stöcken seid ihr schneller unterwegs, als mit einem Messer oder einer anderen Waffe. Der Wert liegt zwar nur 1,5% über dem des Messers, aber im Spiel ist das bemerkbar.

So gut schlagen sich die Kali-Stöcke gegenüber dem Kampfmesser:

Pro Höhere Reichweite

Schnellere Angriffe

Höhere Bewegungs-Geschwindigkeit Contra Geringerer Schaden

Stöcke in Call of Duty Modern Warfare holen

So schaltet ihr die Kali-Stöcke frei: Um die Kali-Stöcke freizuschalten, müsst ihr lediglich in 15 Spielen 3 Kills mit dem Messer machen, während ihr am Rutschen seid.

Die 4. Season kommt mit neuen Multiplayer-Maps, frischen Warzone-Mechaniken, einem 100-Spieler Team-Deathmatch und vielen neuen Cosmetics.

Einen Überblick zu den Neuerungen und Anpassungen der Season 4, findet ihr in unserem Artikel: CoD MW & Warzone: Neues Update 1.22 und Season 4 sind da – Das ändert sich