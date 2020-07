CoD MW, Warzone: Start-Datum von Season 5 bekannt, Trailer zeigt neue Operators

In einem Trailer stellten Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone eine brandneue Fraktion inklusive neuer Operators vor. Auch das offizielle Start-Datum für die Season 5 wurde dort verraten.

Wann startet nun die Season 5? Das wohl Wichtigste vorweg – jetzt steht das Release-Datum für den Start der Season 5 bei CoD: MW und Warzone endlich fest. Wie ein neuer Trailer verriet, geht es am 5. August los. Zwar gab es bereits einige Hinweise, die auf dieses Datum hindeuteten, doch nun ist es offiziell.

Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei um eine US-Zeitangabe handelt. Zwar kann auch bei uns die neue Saison am Mittwochmorgen, also am 05.08., starten. Doch es kann durchaus sein, dass es aufgrund der Zeitverschiebung bei uns in Deutschland schon am Dienstag, dem 4. August, in den Abendstunden losgeht. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten und genauere Zeitangaben nachreichen.

Neuer Trailer stimmt auf Season 5 ein

Nach zahlreichen Teasern zur Season 5 gab es nun den ersten richtigen Trailer. Dieser verrät ein wenig zur weiteren Story-Entwicklung, zeigt zudem noch eine neue Fraktion inklusive Operators und gewährt einen kurzen Blick auf die neuen Waffen der nächsten Saison.

Wie geht es bei Warzone weiter? Offenbar ist die temporäre und fragile Armistice-Allianz aus den Koalition- und Treuebund-Fraktionen in der Season 4 gescheitert, es herrscht Chaos in der Warzone. Nun soll eine neue Gruppierung dort für Ordnung sorgen, wo das Militär scheiterte, und den mysteriösen Haupt-Bösewicht Mr. Z sowie seine Al-Qatala-Schergen ausschalten – die Shadow Company.

Ein spannendes Detail: Aktuell diskutieren einige Fans darüber, von wem der Trailer eigentlich erzählt wird. Einige sind sich sicher, dass es sich um den berüchtigten General Shepherd aus Modern Warfare 2 handelt, der einst die Shadow Company angeführt hat. Zwar stirbt er in der ursprünglichen Modern-Warfare-Reihe, doch da MW 2019 ein Reboot verkörpert und von der früheren Handlung losgelöst ist, könnte es vielleicht ein Wiedersehen mit einem weiteren bekannten Charakter geben.

Übrigens, Modern Warfare 2 Kampagne Remastered gibt es im August (ab sofort) für alle PS-Plus-Mitglieder als monatliches Gratis-Game für die PS4.

Was ist die Shadow Company? Die Shadow Company hat ihre Wurzeln bereits in Modern Warfare 2 und ist im Prinzip einen privater, militärischer Sicherheitsdienst mit enormen Ressourcen, Kapazitäten und Fähigkeiten. Sie wird neben dem Treuebund und der Koalition eine eigenständige dritte Fraktion verkörpern – mit eigenen Operators.

Schaut euch hier den Trailer dazu an:

Das sind die neuen Operators: Zu Beginn wird es bei der Shadow Company 3 Operators geben:

Roze, die bereits aus der Season 4 bekannt ist und von den Jackals (Treuebund) dorthin wechselt

sowie die brandneuen

Lerch, ein bulliger, ehemaliger US Marine, der mit nach seiner aktiven Zeit beim Militär mit dem Zivilleben nicht klarkam und nun im privaten Sicherheitssektor tätig ist

Velikan, über den kaum etwas bekannt ist. Er wird als Schatten eines Schattens bezeichnet. Seine Markenzeichen sind die schwere Vollkörperpanzerung und seine auffällige Maske

Roze, Lerch und Velikan

Neue Waffen der Season 5 für CoD: MW und Warzone

Zum ersten Trailer für Season 5 gab es auch einen eigenen Blog-Artikel, wo die neue Fraktion und ihre Operators näher vorgestellt wurden. Und dort entdeckten aufmerksame Fans sofort 2 neue Waffen, die in der neuen Saison offenbar euer Arsenal ausbauen werden:

Die Maschinenpistole APC9

Das Sturmgewehr AN-94

Es ist zwar gut möglich, dass beide unter einem anderen Namen ins Spiel kommen werden, doch dass es sich um die 2 neuen Waffen aus der Season 5 handelt, besteht im Prinzip keinerlei Zweifel unter Fans und Spielern. Mehr zu den Waffen lest ihr hier: CoD MW & Warzone zeigen 2 neue Waffen der Season 5 – Und 2 könnten noch kommen.

Macht euch der Trailer Lust auf mehr? Seid ihr auch in der Season 5 wieder dabei oder stoßt neu dazu?