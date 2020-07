CoD MW & Warzone: Season 5 Start – Alle Fakten, Leaks, Gerüchte

Die neue Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone rückt näher. Für MeinMMO Grund genug mal alle Infos, Leaks und Gerüchte zusammen zutragen.

Call of Duty hält sich dieses Jahr mit Informationen zu kommenden Content stark zurück. Viele der Infos, die man aktuell über die anstehende Season 5 findet, sind Leaks oder unbestätigte Gerüchte. Selbst zu den großen Releases, wie dem nächsten Premium-Titel oder dem Start der Warzone vor einigen Monaten, haben die Macher wenig zu sagen.

Alles, was wir bislang über Season 5 wissen

Was es bisher zur Season 5 zu wissen gibt, findet ihr hier. Bis zum Start im August werden wir diesen Artikel regelmäßig aktualisieren, sollte es neue Infos geben.

CoD Season 5 Start-Datum

Wann kommt Season 5? Den genauen Startpunkt kennen wir nicht. Aber anhand des Battle Pass wissen wir, wann die Season 4 ausläuft. Der Start des nächsten Kapitels dürfte kurze Zeit später erfolgen:

Voraussichtliches Ende von Season 4 : 4. August 19:00 Uhr

: 4. August 19:00 Uhr Möglicher Start Season 5: 5. August 8:00 Uhr

Jedoch kam es hier seit Release immer mal zu Verschiebungen. Das Ende der Season 1 verschob sich um eine Woche. Damals spendierten die Entwickler für diese Zeit sogar ein Doppel-XP-Event. Season 4 ging aufgrund der BLM-Proteste in den USA später an den Start.

Captain Price hat uns durch Season 4 begleitet. Mit Season 5 wird es wahrscheinlich wieder ein legendärer MW-Operator.

CoD Season 5 Battle Pass

Was steckt alle im nächsten Battle Pass? Konkrete Informationen über die Inhalte gibt es nicht. Doch anhand der 4 bisherigen Seasons können wir vermuten, was der Pass grob beinhaltet:

Battle Pass Season 5 mit 100 Stufen

Der Pass kostet 1.000 CoD-Points

Jedes der 100 „Tiers“ bietet eine Belohnung

2 Operator-Skins direkt beim Kauf

2 neue Waffen

Waffen-Blaupausen

1.300 CoD-Points insgesamt, ihr könnt also „Plus“ machen

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Oparator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Visitenkarten / Embleme / Sprays / Talismane

Muss ich den Pass kaufen, um das alles zu bekommen? Um alle Items einzusacken, müsst ihr den Pass kaufen und ihn komplett freispielen. Jedoch gibt es auch einen kostenlosen Belohnungs-Pfad und das ein oder andere Item landet auch so in eurem Inventar. In einem anderen Artikel erklären wir, für wen sich der Battle Pass von CoD: Modern Warfare lohnt.

Der letzte Battle Pass war voll mit Operator-Skins, Blaupausen und anderen Cosmetics.

Wer wird Poster-Boy/Girl von Season 5? Bisher gabs beim Kauf der Season-Pässe gleich zum Start einen brandneuen Operator und das wird auch für Season 5 erwartet.

Am wahrscheinlichsten gilt derzeit, dass „Soap“ ins MW-Reboot einsteigt. John „Soap“ MacTavish ist ein legendärer „Modern Warfare“-Charakter, der in MW 1, 2 und 3 seinen Schweiß und am Ende auch sein Leben für die Task Force 141 hergibt.

In einem Interview sagte ein Entwickler viele spannende Ereignisse für die Warzone voraus und ließ ganz nebenbei verlauten, dass „Soap“ auf jeden Fall für MW geplant ist. Ob er allerdings mit Season 5 kommt, ist bisher noch unklar.

Die neuen Waffen mit Season 5

Derzeit gibt es noch Hinweise auf drei Waffen in den Daten von CoD, die demnächst als Schießeisen auf den Schlachtfeldern auftauchen könnten:

APC 9: Schnellfeuer-Maschinenpistole, konnte sogar schon gespielt werden

Remington 700: Klassisches Sniper-Gewehr aus MW1 mit hoher Durchschlagskraft

CheyTac M200 Intervention: Beliebtes Quick-Scope-Sniper aus MW2

Season 5 könnte also ein Fest für Sniper werden, zumindest nach den Waffen, die bisher in der Spieldaten gefunden wurden. Es könnte jedoch auch sein, dass die neuen Waffen erst mit dem Update zum Season-Start kommen. Diese 3 Waffen hier haben jedoch aktuell die höchste Chance, mit Season 5 im Arsenal zu landen.

Auch interessant: Für die starke FAL wurde ein Aufsatz gefunden, der die Waffe auf Vollautomatik umstellen könnte.

Die Remmington 700 in Modern Warfare 1.

CoD Season 5 mit neuen Maps für Modern Warfare

Welche Leaks oder Gerüchte gibts für MW? Für den regulären Multiplayer gibt es kaum Leaks oder Gerüchte zur nächsten Season. Jedoch kann man davon ausgehen, dass Infinity Ward den Season-Start ähnlich gestaltet, wie bei den bisherigen Seasons. Ihr könnt also damit rechnen, dass es ein paar neue Maps geben wird und auch neue Modi.

Wenn ihr selbst ein bisschen rätseln wollt, schaut euch einen Leak aus dem November 2019 an. Hier wurden bereits 38 Maps und 23 Modi geleakt und viele davon können wir jetzt in MW spielen. Der YouTuber „Inkslasher“ hält den Release folgender Maps für möglich:

Oil Rig – Map auf einer Öl-Plattform aus MW3

Broadcast – Entspricht dem POI „TV-Station“ aus Warzone (MW1-Map)

„Ground War“-Map names Cornfield

Feuergefecht-Map namens Drainage

„Inkslashers“ Vermutungen basieren dabei auf Informationen aus den Spieldateien, die bereits im aktuellen Modern Warfare vorhanden sind. All seine Annahmen zur Season 5 findet ihr in seinem englischen YouTube-Video.

So sah die Raodmap der Season 4 aus und ähnliche Inhalte dürfte auch Season 5 liefern.

CoD Season 5: Viele Leaks und Gerüchte zur Warzone

Welche Leaks oder Gerüchte gibt für die Warzone? Das Battle Royale soll noch lange weiterentwickelt werden und entsprechend gibt es hier die meisten durchgesickerten Infos. Jedoch gibt es zu kaum einer Info hier eine offizielle Stellungnahme.

Stadion

Das große Stadion ist bisher ein eher langweiliger Drop-Punkt. Die große Sport-Arena ist geschlossen und nimmt einen riesigen Bereich der Karte ein, der nicht begehbar ist. Leaks zeigten bereits, dass das Innere mit einem der letzten Updates ausgebaut wurde und es gilt als wahrscheinlich, dass sich das Dach des Stadions öffnet und der Innenbereich eine neue Kampfzone bietet.

Züge in der Warzone

Hier gehen die Meinungen auseinander, was da kommen könnte. Der Warzone-LEaker „Geeky Pastimes“ vermutet in seinem englischen YT- Video, dass die gefunden Dateien, die auf Züge in der Warzone hinweise, womöglich zu einer Cutscene gehören, die in der Warzone das neue CoD 2020 ankündigen soll. Die verbreitetste Theorie ist allerdings, dass der Zug eine Art „Loot-Train“ wird, der seine Runden durch Verdansk dreht und irgendwie geplündert werden kann.

Atom-Waffen

Das Gerücht der teilweisen oder kompletten Zerstörung der Warzone-Maps hält sich hartnäckig. Manche vermuten nur eine Flutung durch den Damm, der eine Atom-Rakete kassiert und manche denken eher, dass Verdansk komplett verschwindet und durch eine komplett andere Karte ersetzt wird. Da das Entwickler-Team viel Arbeit in die aktuelle Warzone-Map gesteckt hat, erscheint allerdings eine Änderung der Map wahrscheinlicher, als eine komplette Zerstörung.

Mehr Infos zum „Stadion / Züge / Atomwaffen“-Leak gibts hier.

Bricht der Damm oder doch nicht? Aktuell eine der spannendesten Fragen der Warzone.

Neue Warzone-Modi

Hier gibt es 2 Modi, die Spieler und Leaker mit Season 5 erwarten. Zum einen könnte ein Pro-Hunt-Modus kommen, bei dem Spieler sich in Gegenstände verwandeln und die übrigen Soldaten die versteckten Spieler suchen müssen. Zum anderen ein Nacht-Modus, der uns die Warzone bei Dunkelheit erleben lässt.

Ein anderer, etwas älterer Leak zeigte insgesamt 14 neue Modi für die Warzone. Den „Juggernaut“- oder „Stimulus“-Modus sagte der Leak schon korrekt voraus und hier sind noch weitere mögliche Modi für Season 5:

Run Like Hell – Der Kreis ist immer schneller als ein rennender Spieler

Non Stop – Gas-Kreis schließt sich immer

BYO Loadouts – BR mit eigenen Loadouts starten

Pew Pew – BR mit nur mit Pistolen

Bunker-Storys

Die Bunker bleiben auch nach ihrer Öffnung geheimnisvoll. Es gibt weitere, geschlossene Türen innerhalb der geöffneten Bunker und manche lassen sich noch gar nicht betreten. Eine große Jagd wie auf die Geheimnisse des Bunkers 11 wäre hier erneut denkbar.

Neue In-Match-Events

In einem Interview mit der amerikanischen Gaming-Seite „Gamespot“ verrieten Entwickler der Warzone, dass die irren In-Match-Events weiter ausgebaut werden sollen. Aktuell gibt es 3 dieser Events, die im Durchschnitt alle 5 Matches starten. Hier kommt wohl Nachschub. Wie der aussieht, wissen wir allerdings noch nicht.

Es wird spannend zu sehen, wie sich die Warzone in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Die Verbindung des BRs mit dem neuen Premium-Titel, der wohl dieses Jahr noch erscheint, liegt aktuell nahe. Verdansk ist eng mit dem „Kalten Krieg“ verbunden und der neue Titel geht wohl genau in dieser Richtung. Gibts neue Infos dazu, erfahrt hier sie hier auf MeinMMO.

Bis dahin zeigt euch ein großer YouTuber CoD-Experte in seiner Tier-List, auf welche Waffen ihr in der Warzone setzten solltet.