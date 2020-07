In Call of Duty: Warzone gibt es massenweise Waffen und oft fällt die Wahl schwer. Doch zum Glück gibt es Experten, wie den YouTuber Vikkstar 123, die in einer persönlichen Waffen-Tier-List erklären, welche Kanonen im Spiel derzeit in Season 4.5 im Juli 2020 besonders gut sind.

Was ist eine Tier-List? In Spielen mit verschieden Items, Waffen oder Helden ist es oft von Vorteil, wenn man deren Nützlichkeit in Stufen einteilt. Das sind auf Englisch sogenannte „Tiers“. Daher versteht man unter einer Tier-List eine Rangliste, in der man auf einen Blick sieht, was besser und was schlecht ist.

Die „Tiers“ sind dabei wie folgt unterteilt:

S-Tier: Absolut überlegen, wird womöglich generft

A-Tier: Einfach nur gut

B-Tier: Absolut im Durchschnitt

C-Tier: Etwas unter dem Durchschnitt

D-Tier: Weit unter dem Durchschnitt, ziemlicher Mist

Wo kommt die Liste her? Die folgende Tier-List behandelt alle(!) Waffen in CoD: Warzone, auch Items wie die Kali-Sticks oder das Riot-Shield. Die Liste stammt vom CoD-Experten und Youtuber Vikkstar123, der nach vielen Stunden Warzone eine gute Einteilung der Waffen vornehmen kann.

Hier ist das Video von Vikkstar123.

Er hat sämtliche Waffen im Spiel in die Tiers S bis D eingeteilt und bezieht sich in seiner Liste auf Season 4.5 im Juli 2020, also nach dem großen Waffen-Balancing des Mid-Season-Updates vom 30. Juni.

Tier List aller Waffen im Juli 2020

Tier Waffen S-Tier Bruen Mk9

Kilo 141

MP5

MP7

FAL

AX50

M13

Grau 5,56

M4A1

HDR

Kar 98k A-Tier PKM

CR-56 AMAX

RAM-7

Uzi

Fennec

P90

Riot Shield B-Tier AK47

Model 680

AUG

PP 19 Bizon

Renetti

M91

Oden

Origin 12

Holger 26

MG34

.357 Magnum

Kali Sticks

EBR-14 C-Tier FN Scar

Striker 45

SA87

Rytec AMR

SKS

Dragunov

Armbrust

Messer

.50 GS

MK2 Carbine D-Tier X16

725

M19

1911

R9-0 Shotgun

VLK Rogue

Was fällt auf? Interessant ist, das Vikkstar recht viele Waffen in den oberen Tiers S und A ansiedelt. Es gibt also einige wirklich gute Waffen, die ihr im Spiel finden könnt. Dabei führt die laut Vikkstar völlig überlegene Bruen Mk9 das Feld an, aber auch die generfte GRAU ist noch im oberen Segment zu finden.

Die Bruen Mk9 rückte langsam an die Spitze.

Vikkstars Hass-Waffen sind übrigens die Shotguns R9-0 und VLK Rogue, da er mit ihnen einfach keine Kills schafft. Eine andere Liste von Hass-Waffen in CoD-Warzone haben wir hingegen hier. Das sind die 4 meistgehassten Waffen, die man trotzdem andauernd auf dem Schlachtfeld findet und die immer wieder von den Spielern genommen werden.