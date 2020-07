Ein LMG sammelt aktuell in der Call of Duty: Warzone so einige neue Anhänger. Der große YouTuber „Vikkstar123“ ist einer von ihnen und präsentierte nun ein Setup, mit dem er beinahe sogar sein Kill-Rekord brach und 33 Kills landete.

Um welche Waffe geht es hier? Hier dreht sich alles um die „Season 3“-Waffe Bruen Mk9. Das leichte Maschinengewehr (LMG) ähnelt dem amerikanischen Maschinen-Gewehr „M294 LMG“, einer modifizierten Version der „FN Minimi“ des belgischen Rüstungs-Unternehmens „Fabrique National Herstal“.

Die Knarre kam mit dem Mid-Season-Update der Season 3 zu Call of Duty: Modern Warfare & Warzone und fristet seither eher ein Nischen-Dasein. Mittlerweile gehört die Waffe allerdings mit zu den besten Schießeisen in dem Battle Royale.

Hier findet ihr das starke Setup eines bekannten Warzone-YouTubers mit aussagekräftigem Gameplay und weitere Infos des LMGs, das ihr jetzt unbedingt mal ausprobieren solltet.

Stabiles Bruen Mk9 Setup für Warzone

Das Setup hier empfiehlt der große YouTuber „Vikkstar123“ der auf seinem Kanal viel Content für die Warzone bringt und zu seinen Gameplay-Aufnahmen meist das verwendete Setup präsentiert.

Hier findet ihr sein englisches Video, in dem er mit einem 4er-Trupp im Modus „BR 200“ insgesamt 100 Kills sammelt und selbst 33 zusteuert. Damit war er nur knapp unter seinem Rekord von 35 Kills. Die meisten Kills holt er dabei mit der Bruen Mk9 auf mittlerer bis hoher Entfernung und zeigt damit eindrucksvoll, welche starken Leistungen die Waffe in der Warzone abliefert:

Vikkstars Warzone Bruen Mk9 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Summit 26,8″

Laser: Taktischer Laser

Visier: VLK 3x-Visier

Munition: 60-Schuss-Magazin

Wie spielt sich die Bruen Mk9? Mit diesem Setup bekommt ihr ein Sturmgewehr-ähnliches LMG, welches sich als sehr stabil erweist. Der große Lauf und das Visier helfen euch bei sicheren Treffer, auch auf großen Distanzen. Der Monolith-Schalldämpfer erhöht die Reichweite zusätzlich und wenn ihr mit der Waffe feuert, bekommt der Feind keine Anzeige auf seiner Mini-Map.

Der entscheidende Aufsatz ist allerdings das 60-Schuss-Magazin. Dadurch könnt ihr euch merklich schneller bewegen und erhöht eure ZV-Geschwindigkeit. Zusammen mit dem „Taktischen Laser“ wird die Bruen so zu einem AR-LMG-Hybrid, der sich ganz ähnlich wie die Grau 5.56 spielt, jedoch mehr Schaden bietet. Die Zeit ins Visier ist allerdings höher.

Bruen Mk9 rückt mit an die Spitze der Warzone-Waffen

Warum ist das jetzt in der Warzone so stark? Die Grau 5.56 spielt sich nach dem Nerf mit dem größten Waffen-Update bei MW seit Release immer noch sehr stark. Doch sie ist nicht mehr die Über-Waffe, die sie vorher war.

Viele Spieler versuchen deshalb jetzt mal wieder Alternativen zur Grau 5.56 und greifen zu Waffen, die eine ganz ähnliche Leistung liefern, aber vielleicht mehr ihrem Spielstil entsprechen. Die Bruen ist eine dieser Alternativen, da sie sich richtig stabil spielt, eine bessere Time-to-Kill (TTK) bietet, jedoch etwas langsamer ins Visier geht.

Hier der Schadens-Vergleich der beiden starken Waffen, mit typischen Warzone-Setups:

Links: TTK ohne Zeit ins Visier / Rechts: TTK mit Zeit ins Visier Quelle: codgundata

Selbst, wenn ihr die Zeit ins Visier draufrechnet, liegt die Bruen ab knapp 50 Meter immer vorn und schlägt die frühere God-Tier-Waffe Grau 5.56. Solltet ihr also grade nach einem validen Ersatz der Grau suchen oder wollt einfach mal was Neues ausprobieren, schnappt euch die Bruen und räumt in Verdansk ein wenig auf. Das LMG gehört aktuell zu den besten Waffen des Battle Royale, wie die Einzelschuss-Waffe FAL, die eine fantastische TTK bietet.