Hass-Waffen bei CoD MW & Warzone, die alle spielen, aber niemand gibt es zu

Bei Call of Duty: Modern Warfare und Warzone stehen so einige Waffen zur Verfügung. Manche davon gehen uns allerdings schon seit dem Release auf die Nerven und deswegen zeigt MeinMMO hier die Hass-Waffen von CoD und was sie so unangenehm macht.

Einen schlechten Ruf in Call of Duty zu bekommen, ist eigentlich ziemlich einfach. Das gilt für Waffen, aber auch für Spieler:

Während wir diese nervigen Soldaten allerdings meist nach einem Match los sind, bleiben Hass-Waffen dauerhaft ein Problem.

Immer wieder sehen wir in unseren Killcams die immer gleich Waffen oder Spielweisen und hämmern genervt den Respawn-Button, um schnell auf die Jagd nach dem ungeliebten Waffen-Träger zu gehen – Am besten natürlich mit dem gleichen Gerät, mit dem der Typ unterwegs ist.

Doch welche Knarre haben sich zu richtigen Hass-Waffen entwickelt? Ich, MeinMMO-Autor Maik Schneider, habe mir die Zeit seit dem Release noch mal durch den Kopf gehen lassen und stelle hier ein paar Waffen vor, die viele Spieler von CoD MW 2019 hassen gelernt haben – Aber auch selbst gern nutzen. Genau wie ich.

Manche Waffen sind so nervig, dass sie gernerft werden…

Die 4 meistgehassten Waffen, die andauernd genommen werden

Die Waffen auf dieser Liste gehören nach den Nutzungs-Raten zu den Dauerbrennern. Im Gegensatz zu manch anderen Kandidaten, die mal einen Buff gebrauchen könnten. Hier stehen Waffen und Spielweisen im Fokus, von denen wir es hassen, gekillt zu werden:

RPG

Grau 5.56

MP5 / M4A1

Gas-Granaten und Schrotflinten auf Shipment

725 / Akimbo Snake Shot (Rückblick)

FAL (Ausblick)

Die Liste beruht dabei auf meinen eigenen Einschätzungen, die Reihenfolge ist nicht wertend und generell solltet ihr den Text mit einem Augenzwinkern lesen.

RPG – Die explodierende Beleidigung

Kaum etwas regt so auf wie RPG-Tod, wenn man meint, dass man eigentlich viel besser gespielt hat, als der blöde Raketen-Werfer. Mit ihrem großen Explosions-Radius treffen die RPGs auch Spieler hinter Deckungen und wenn ihr schon ein wenig Gesundheit verloren habt, reißt euch die Explosion oft in den Tod.

Das kann sehr frustrierend sein, vor allem, wenn es öfter passiert und von demselben Typen. Da kann man (ich) schonmal laut werden oder seine Eingabegeräte entgegen den Empfehlungen verwenden, denn es fühlt sich fast an, wie eine Beleidigung die einem um die Ohren fliegt.

Das kann helfen: Statt selbst erfolglos auf Raketen-Rampage zu gehen, macht euch bewusst, dass Spieler mit einem RPG beinahe immer im Nachteil sind, wenn sie auf einen Soldaten mit einer Schuss-Waffe treffen.

Sie haben nur einen Schuss und brauchen gefühlt ewig, um ins Visier zu kommen. Bevor sie nicht komplett im Visier sind, fliegt der Sprengkörper auch nicht los. Nehmt die RPGler auch in kritischen Situationen ins Visier und bleibt in Bewegung. So haut ihr den Werfer-Spieler oft um, bevor die überhaupt ihre Raketen geschossen haben. Mehr über die Wirkungsweisen der Raketenwerfer bei CoD zu wissen, kann auch nicht schaden.

Der gute alte Raketen-Werfer ersetzt dieses Jahr wohl die Unterlauf-Granaten.

Grau 5.56 – Die Killcam-Waffe der Warzone

Ach ja, die Grau, was soll man sagen. Vor ihrem gerechtfertigten Nerf vor mit dem größten Balance-Update, das es bisher bei MW & Warzone 2019 gab, war die Waffe aus keiner Killcam der Warzone wegzudenken. Selbst die Sniper-Gewehre hatte sie verdrängt und war lange Zeit die Königin unter den Warzone-Waffen.

So einige Spieler haben so lange über die Waffe geflucht, bis sie bei ihnen selbst im Loadout landete. Und auch nach ihrem Nerf kann sie sich als beste Waffe der Warzone halten, da sie nicht kaputt-generft wurde. Viele spielen sie weiterhin und viele meckern auch weiter.

Das kann helfen: Nach ihrem Nerf ist die Auswahl nun breiter und ihr könnt auch Waffen wählen, die mehr eurem Spielstil entsprechen. Die Time-to-Kill (TTK) der Grau ist im Vergleich ziemlich hoch, packt ihr das LMG Bruen Mk9 ein oder die gebuffte FAL, machen euch Grau-Spieler gleich weniger Sorgen. Über die FAL reden wir aber noch.

Die Grau mit einem Standard-Warzone-Setup. Durfte bei keinem Kill fehlen.

MP5 / M4A1 – Die nervigen Dauerbrenner

Die beiden Senkrechtstarter M4 und MP5 spielen schon seit dem Start des aktuellen CoDs in der obersten Liga mit. Selbst in der „Call of Duty League“ (CDL) gelten die beiden als Top-Wahl, obwohl die AUG hier gegenüber der MP5 etwas aufgeholt hat.

Eigentlich ist der Punkt auch schon überschritten, an dem man sich richtig über diese Beiden aufgeregt hat. Jeder hat sie schon gespielt und weiß um die Vorteile der beiden Dauerbrenner, aber auch deren Schwächen. Trotzdem ist es manchmal noch nervig, wenn ein „Sprung-Schlitter-Hinleg“-Schwitzer mit der MP5 einen grade so geholt hat.

Das kann helfen: Spielt die Knarren, was anderes hilft hier nicht. Beide Waffen wurden immer mal wieder generft, doch darauf zu hoffen, dass sie zeitnah völlig aus der Meta verschwinden, bringt wohl kaum etwas.

Die MP5 geht in MW und der Warzone ab. Selbst mehrere Nerfs konnten ihr bisher nichts anhaben.

Gas-Granaten und Schrotflinten auf Shipment – Die Wut-Kombo

Shipment kann schon mal anstrengend sein. Was es noch schlimmer macht, sind nervige Mitspieler die mit ihren Schrotflinten durch die Container-Gassen rasen und mit ihren Waffen bleihaltige Enttäuschungen verteilen. Über das Thema hat ein Spieler mal ein grandioses Video zusammengeschnitten.

Ob man nur eine Runde „entspannt“ auf Shipment drehen möchte oder der Battle Pass mal wieder ein paar Stufen braucht, Schrotflinten kann man dabei überhaupt nicht gebrauchen. Bis es dann ans Camo-Sammeln geht.

Dann entdeckt ihr die Gasgranate und das sie eure Feinde ins Hüftfeuer zwingt. Euch macht das nichts aus, denn oft spielen sich Schrotflinten auch aus der Hüfte hervorragend. Und schon findet ihr euch, blutbeschmiert, in der Mitte von Shipment wieder, weit weg von der nächsten Stellung, die eigentlich mal jemand einnehmen sollte und lacht Gegner in eurer Gaswolke ins Gesicht.

Das kann helfen: Welche Tipps kann man für Shipment schon geben? Weglaufen geht nicht, man hat den Modus ja extra gestartet. Auf seinen Rücken achten hilft auch nicht, dann kommt jemand von vorn.

Habt ihr mehrere Pumpgun-Spieler im Gegner-Team, vermeidet den Weg durch die Mitte und nutzt eher Deckungen, die nicht an den Wänden stehen. Die Reichweite der Schrotflinten von CoD MW ist ziemlich gering, aber lasst ihr sie nah rankommen, hilft nicht mal die MP5.

Ein starkes Hüftfeuer-Setup für die R9-0. Damit wendet sich sogar dein eigenes Team auf Shipment von dir ab.

Gernerft aber unvergessen: 725 und Snake Shot Akimbo

Spieler der ersten Stunde von Modern Warfare können sich bestimmt noch gut an die 725-Schrotflinte der ersten MW-Builds erinnern. Kaum ein Gerät, das so viel Hass und Freude zugleich auslöste. Insgesamt dauerte es über einen Monat und 3 Nerfs, bis die Knarre unter Kontrolle gebracht und akzeptabel wurde.

Nur eine kurze aber starke Phase hatte die „Snake Shot“-Munition der .357 Magnum. Als Akimbo, also mit 2 Waffen in den Händen, waren die Revolver auf kurzer Distanz unschlagbar. Dazu kam, dass man die Akimbo-Magnum einfach als Nebenwaffen mitnehmen konnte und so eine vollwertige Schrotflinte bekam, ohne „Overkill“ auszurüsten. Nach einem Nerf verschwand der .357 Revolver wieder in der Waffenkiste.

Aussicht: OP-Waffe FAL als neustes Wut-Ventil

Die FAL freute sich über einen kräftigen Buff mit dem großen Update der Mid-Season von Season 4. Das Sturmgewehr bietet nun die besten Schadens-Werte für kurze und mittlere Distanzen, hat aber einen großen Nachteil: Die FAL ist ein Einzelschuss-Gewehr.

Doch die Knarre hat das Potenzial, die nächste große Hass-Waffe von CoD zu werden, da sie Gegner im Multiplayer mit einem Headshot erledigen kann und in der Warzone ebenfalls schnelle Kills landet.

Für den Fall, dass ein starker, vollautomatischer Aufsatz für Waffe kommt, was ein Leak andeutet, legt euch schonmal ein dickes Fell zu und sammelt ein paar Schrotflinten-Kills auf Shipment mit offenem Sprachchat. Danach könnt ihr alles ertragen.

Falls euch zu dem Thema noch etwas einfällt, schreibt das gern in die Kommentare und erzählt uns, welche Waffen euch am meisten gegen den Strich gehen.