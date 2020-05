.357 nach dem Nerf – Wie stark ist die nervigste Waffe von CoD Warzone noch?

Seit einiger Zeit hat sich eine seltsame Meta in Call of Duty: Modern Warfare, insbesondere im Battle Royale Warzone, eingenistet. Die stärkste Waffe war da nämlich ein Revolver, eine Sekundärwaffe – zumindest bis zum jüngsten Nerf. Wie sieht’s jetzt aus?

Was ist das für eine Waffe? Die Sekundärwaffe .357 ist ein Revolver, der mit dem richtigen Aufsatz (Schrotmunition, oder „Snake Shot“) zur richtig starken Schrotflinte wurde. Gleichzeitig war der .357 ohne diesen Aufsatz kaum zu gebrauchen.

Was die Waffe so stark macht ist, dass durch das „Akimbo“-Extra zwei von ihnen gleichzeitig getragen werden können. Das verdoppelt den ausgeteilten Schaden pro Schuss und hat in Kombination dazu geführt, dass der .357 auf kürzere Distanzen mit einem Akimbo-Schuss töten konnte.

Besonders in Warzone hat sich diese Kombi zur Meta durchgemogelt, die von vielen Spielern genutzt wurde. Sie galt lange Zeit als richtig starke Waffen-Kombo für das Battle Royale. Laut YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce war der .357 sogar stärker als die meisten Primärwaffen. Mittlerweile hat sich das jedoch geändert.

Snake-Shot-Nerf – Lohnt die .357 noch?

So gut ist der Revolver jetzt: Mit dem Patch vom 7. Mai haben die Entwickler den Snake-Shot-Aufsatz für den .357er generft. Er macht nun auf alle Distanzen weniger Schaden, wodurch sich seine „One Shot Range“ drastisch verkürzt:

ohne weitere Aufsätze vor dem Nerf: 5 Meter nach dem Nerf: 3,8 Meter

mit 5mW-Laser und langem Lauf vor dem Nerf: 8 Meter nach dem Nerf: 5,5 Meter



Damit sollte die Tödlichkeit dieser Kombination deutlich abgeschwächt worden sein, sodass besonders das Erstürmen von Häusern in Warzone nicht mehr mit einem sofortigen Tod durch die Revolver endet. Das Video, in dem Ace den Nerf veranschaulicht, haben wir hier eingebunden:

Gleichzeitig ist der .357-Revolver aber ohne Snake Shot besser geworden. Zusammen mit dem Patch wurden sein „leichter Abzug“ und sein „Qualitätsabzug“ so verbessert, dass sie beim Auslösen keine Verzögerung mehr bis zum Schuss haben. Dadurch wird der .357er zu einer starken Alternative für die .50 GS (Desert Eagle).

Welche Alternativen gibt es? Wenn ihr weiterhin Akimbo spielen möchtet, könnte die neue Renetti-Pistole mit ihrem 3-Schuss-Burst zu einer echten Alternative für den .357 werden. Bereits jetzt hat die Renetti ein „OP“-Setup für Warzone. Ob sie allerdings genauso stark und tödlich wird, muss sich noch zeigen.

Alternativ könnt ihr nun wieder Primärwaffen nutzen. Zusammen mit dem Patch kam eine Änderung, mit der sich das neue LMG Bruen Mk9 schneller freischalten lässt. Das neue LMG hat richtig großes Potential und könnte sich als das neue stärkste LMG entpuppen. Es lohnt sich also, es sich jetzt zu besorgen und zu leveln.