CoD Warzone & MW: Update ändert zu starke Waffe – Patch Notes

In Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone ging am Donnerstagabend ein überraschendes Update live. Es fixt einige Probleme und bringt angekündigte und lang erwartete Nerfs.

Was steckt im Update? Das Update für den Multiplayer von Modern Warfare und die Warzone enthält mehrere Problembehebungen:

Es wurde ein Fix aufgespielt, der Fahrzeug-Exploits verhindern soll.

Ein weiteres Fix richtet sich gegen Exploits im Allgemeinen. Das gilt auch für den Infected-Modus, wo es zuletzt Probleme gab.

GameBattles: Fix für Probleme, durch die manche Spieler keinen neuen Matches beitreten konnten.

Dazu kamen einige Änderungen an der Balance:

Reduzierte Schussverzögerung am leichten Abzug und am Qualitätsabzug bei allen .357 Kalibern

Darüber hinaus gab es zwei weitere, wichtige Änderungen an den Waffen, die wir euch genauer erklären möchten.

Achtung, Warteschlange: Durch das neue Update kann es bei manchen Spielern zu Warteschlangen kommen.

Snake Shot wird schwächer, Bruen Mk9 einfacher zu kriegen

Das ändert sich bei der Snake Shot: Zuletzt setzten viele Spieler verstärkt auf die .357 Magnum mit „Snake Shot“ Munition und den Akimbo-Perk. Diese Kombination machte die Waffe auf mittlere wie kurze Distanz wahnsinnig stark und konnte Gegner mit wenigen Schüssen ausknipsen, sodass sie mit den besten Waffen in der Warzone mithalten konnte.

Das war offenbar nicht im Sinne des Erfinders: Im Update ist eine Rebalance des .357-Snake-Shot-Schadens enthalten. Auch ein Bug, der den Schaden auf lange Distanz in die Höhe schießen ließ, wurde entfernt.

Das ändert sich bei der Bruen Mk9: An dem neuen LMG Bruen Mk9 selbst wird nicht gefeilt, allerdings ändert sich die Art wie ihr sie bekommen könnt.

Die Bruen Mk9 gibt es jetzt einfacher

Aktuell gibt es dafür zwei Wege:

Entweder kauft ihr euch das Bundle „Encryption“ im Shop für 1.200 CoD-Points

Oder ihr erfüllt die Herausforderungen für das Gewehr.

Innerhalb dieser Challenges müsst ihr in 15 Runden jeweils 3 Feinde mit einem LMG besiegen, die in der Nähe einer Rauchgranate sind. Viele Spieler beschwerten sich über diese Aufgabe, da sie doch recht zeitaufwendig ist.

Die Entwickler hatten bereits angekündigt, das künftig auch Kills zählen sollen, wenn man selbst oder der Gegner im Rauch steht. Mit dem Update werden die „Rauch-Challenges“ nun etwas „nachsichtiger“ gestaltet, wie die Patch Notes verraten.