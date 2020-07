CoD MW: Spieler zeigt Spielstil, den ihr hasst – Wird mit Lob überschüttet

Ein Clip von Call of Duty: Modern Warfare sorgt aktuell für viel Begeisterung. So wird dort der Spielstil gezeigt, der von den meisten Spielern verschmäht wird. Durch die Verbindung mit klassischer Musik wird daraus aber ein Meisterwerk.

Darum geht es: Auf reddit ist ein Video aufgetaucht, was bereits über 44.000 Upvotes hat (Stand: 7. Juli um 12:00 Uhr). Genannt wurde es „Modern Warfare: Die Kunst der Toxizität“.

Im Clip werden zahlreiche Kills auf der Mini-Map „Shipment“ und anderen kleineren Karten mit den fiesesten Tötungsarten auf engem Raum gezeigt. Untermalt wird das ganze von klassischer Musik. Passend zum Takt werden dann Kills mit Schrotflinten oder Großkaliber erzielt.

Toxisches Video wird zum Hit

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das Video vom User Gorrick1 ein:

Zunächst wählt der Spieler seine Waffen aus, die er „Cancer“ und „Peice of shi“ genannt hat. Dort läuft die Musik noch recht harmonisch.

Dann geht es auf das Schlachtfeld die das Gemetzel mit den Waffen nimmt seinen Anfang. Passend zum Takt werden die Spieler umgemäht und immer mehr Geschosse kommen ins Spiel.

So wird aus dem Helikopter geschossen, mit dem Wheelson gehts durch die engen Container-Gassen und es werden C4 und Gas-Granaten geschmissen. Am Ende wird der Spieler selbst durch C4 getötet, was er vorher noch geworfen hatte.

Was hat es mit dem Clip auf sich? Die dort genutzten Waffen und der Spielstil wird auf diesen kleinen Karten verachtet. So hat man gegen solche Geschosse oftmals keine Chance und es braucht nicht viel Können, um seine Gegner damit zu erledigen.

Durch die Untermalung mit der klassischen Musik bekommt diese Toxizität eine ganz andere Wirkung. Es sieht aus wie ein echtes Kunststück.

Wie kommt das bei den Spielern an? Obwohl hier eigentlich ein verhasster Spielstil gezeigt wird, kommt der Clip dennoch überwältigend an. Insgesamt hat das Video schon 110 Awards auf reddit gesammelt.

Das Feedback der Spieler ist ebenfalls grandios. So heißt es beispielsweise: „Ich kann mir nur vorstellen, wie lang das gedauert hat. Gut gemacht.“

ThePandazz schreibt: „Ich lobe dich für die Bearbeitung, aber ich verurteile dich für das Gameplay.“

Ein anderer Spieler fragt: „Wie oft wurdest du von anderen Spielern beleidigt?“

Gibt es noch mehr Clips? Zuletzt bekam ein Video viel Zuspruch, was ein altbekanntes Problem vieler Spieler zeigt. Das schlechte Timing.

Außerdem zeigte ein Spieler sein Versagen beim Snipen. Das sorgt für viel Verständnis bei Zuschauern, denn sie haben oftmals ebenfalls diese Probleme. Der Clip zeigt, dass nicht immer nur spektakuläre Kills beliebt sein können. Das eigene Scheitern kommt oftmals ebenso gut an.