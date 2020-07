In Call of Duty: Modern Warfare sorgt gerade ein Clip für Aufsehen, der vom Ersteller als „ungeschriebene Regel in CoD“ bezeichnet wird. Zahlreiche Zuschauer können die Situation total verstehen.

Auf reddit hat ein Clip mittlerweile knapp 30.000 Upvotes (Stand 6. Juli um 17:00 Uhr). Darin sieht man eine Situation, die wohl fast jeder CoD-Spieler schon mal erlebt hat.

Wenn das Timing nämlich nicht stimmt, dann wird man schnell ausgeschaltet. In manchen Situationen ist das umso ärgerlicher.

Schlechtes Timing versaut die Kills

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das Video vom User orangesony ein:

Darin sieht man, wie er in einem Kampf mit einem anderen Spieler ist. Dieser versteckt sich hinter Kisten und orangesony wartet bereits geduldig auf ein heraus schauendes Körperteil und schaut durch sein Zielfernrohr, damit er losschießen kann.

Für einige Sekunden erscheint der Gegner dann nicht und er hört auf zu zielen. In genau diesem Moment springt der Feind hinter der Kiste vor und landet den Kill. Hätte er eine Sekunde länger geschaut, dann wäre das Aufeinandertreffen sicherlich anders ausgegangen.

Warum ist das eine ungeschriebene Regel? Es ist nicht der erste Spieler, dem so etwas widerfahren ist. In den Kommentaren zum Clip gibt es viele ähnliche Storys. Der User AWalkToA nennt das Ganze nur noch „Call of Duty Timing“.

Auf reddit gibt es auch noch weitere Clips, die ein ähnliches Timing zeigen:

Gibt es noch andere Storys? Wir berichten hier auf MeinMMO immer wieder über lustige oder absurde Aktionen in Modern Warfare. Das Versagen eines anderen Spielers in Modern Warfare begeisterte ebenfalls tausende Spieler. Er spielte allerdings als Sniper.

Es geht aber auch ganz anders. Ein besonders stilvoller Sieg landete ein anderer reddit-Nutzer. Durch eine Kill-Animation von Operator Price konnte der Spieler besonders cool eine Runde gewinnen. Von Zuschauern gab es dafür viel Begeisterung und einen Sieg für den Spieler gab es auch.