CoD MW: Stilvoller als hier kann man im Kult-Modus Eine im Lauf nicht gewinnen

Einem Spieler ist es im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare gelungen, ein richtig sehenswertes Ende einer „One in a Chamber“-Runde hinzulegen, womit er gleichzeitig den Sieg holte. Das Video wird von Tausenden gefeiert.

Was ist gerade los bei Modern Warfare? Aktuell ist die Season 4 von CoD Modern Warfare wieder in aller Munde. Vor Kurzem kam erst das große Mid-Season-Update, das unter anderem die größte Anpassungswelle für Waffen seit Release, eine neue Sniper oder neue Modi wie Juggernaut Royale mit sich brachte.

Was hat es mit dem Video auf sich? Doch nicht nur die Season 4 macht von sich reden. Auch Clips von spektakulären Leistungen sind auf reddit immer wieder ein beliebtes Thema.

So wird neben so manch einer Änderung aus dem jüngsten Udpate auf der Diskussionsplattform bereits seit einigen Tagen ein Video gefeiert, das ein besonders spektakuläres Ende einer Runde im Kult-Modus Eine im Lauf zeigt. Das Video kommt mittlerweile auf über 12.000 Upvotes.

Captain Price ist an sich schon cool – Doch im Video ist er schon fast die Coolness in Person

Was genau zeigt das Video? Kurzum: Ein Ende, das zu One in a Chamber besser nicht passen könnte. Der redditor und CoD-Spieler cjm1996 ist mit dem neuen „Captain Price“-Operator unterwegs und schaltet den letzten Gegner aus.

Dabei nutzt er eine Exekution und die Animation mit dem coolen Captain Price ist an dieser Stelle und für genau diesen Moment so passend, das einige meinen, stilvoller kann man hier einfach nicht gewinnen. Das Video wird mit Komplimenten überschüttet und massiv gefeiert. Doch seht am besten selbst:

Was ist überhaupt Eine im Lauf? Bei Eine im Lauf handelt es sich um einen zeit-limitierten, beliebten Modus, den es bereits seit vielen Jahren in der CoD-Reihe gibt und der bei zahlreichen Spielern richtigen Kult-Status genießt.

Dort hat man nur eine einzige Kugel zur Verfügung, diese ist aber sofort tödlich. Dabei hat man 3 Leben und bekommt jedes Mal eine neue Kugel, wenn man stirbt oder einen Gegner erledigt. Wer am Ende noch steht, gewinnt das Match.

Was ist mit euch? Was haltet ihr von diesem Match-Abschluss? Habt ihr schon mal so stilvoll oder vergleichbar cool bei Modern Warfare gewonnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und erzählt uns von euren spektakulärsten Einlagen. Gerne könnt ihr uns auch eure Clips dazu schicken.

Übrigens, vor Kurzem zeigte ein Spieler bei CoD: MW sein Total-Versagen als Sniper und wurde dafür ebenfalls von vielen gefeiert.