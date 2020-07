CoD MW: Spieler zeigt sein Versagen als Sniper und wird dafür massiv gefeiert

Besonders spektakuläre Kills werden in Call of Duty: Modern Warfare gern gesehen. Doch auch die nicht so erfolgreichen Szenen können durchaus gefeiert werden, wie ein glückloser Sniper nun zeigt.

Darum geht es hier: Auf reddit ist ein Video eines Snipers aufgetaucht, der nicht sonderlich gut ist. So verschießt er mehrfach und wird schlussendlich sogar erledigt.

Beliebte ist der Clip trotzdem. Es scheinen sich viele Spieler mit dem schlechten Sniper zu identifizieren.

Schlechter Sniper begeistert Zuschauer

Das ist der Clip: Auf reddit hat das Video (Stand: 2. Juli um 10:30 Uhr) bereits 17.000 Upvotes:

Im Clip sieht man einen Spieler, der mit dem DMR „Kar 98k“ seinen Gegner verfolgt. Er schafft es sogar, 4 Schüsse per Quick-Scope abzugeben. Am Ende trifft er aber nicht einen der Schüsse.

Beim letzten Schuss stand er sogar direkt vor seinem Gegner, der ihn daraufhin auch bemerkt und problemlos ausschaltet. Dieser braucht allerdings vorher keine 4 Schüsse, die vorbeigehen.

Wie kommt der Clip an? Viele Zuschauer feiern den Spieler und sein Versagen. Sie erkennen sich wieder und haben wohl selber schon das ein oder andere Mal ähnlich schlecht gespielt.

yandaoyandao schreibt: „Du hattest vier Versuche. Das ist selten. Ich sterbe meistens schon, wenn ich zweimal vorbeischieße.

Jay_Hogwarts zeigt Verständnis: „Ich bin ebenfalls auf diese Quick-Scopes aus und verdammt bin ich schlecht als Sniper.“

Wenn ihr übrigens besser im Snipen werden wollt, dann zeigen wir euch unsere 7 Tipps, um ein besserer Scharfschütze zu werden.

Warum macht er das überhaupt? Quick-Scopes sind aktuell wichtig in Modern Warfare. Ihr müsst nämlich einige Gegner per „Schnellvisier-Abschüsse“ eliminieren, denn so schaltet ihr das neue Scharfschützengewehr Rytec AMR frei.

Möglicherweise wollte der Spieler aber auch nur sein Versagen teilen. Das kommt nämlich gut an in der Community. Im Januar zeigte ein anderer Spieler seine Skills beim Granatenwerfen, die nicht gerade gut waren. Am Ende bejubelten ihn tausende Zuschauer dafür.