Ein Spieler erlebte Call of Duty: Modern Warfare einen peinlichen Moment zum Vergessen und spielte, als wären ihm zwei linke Hände gewachsen. Doch in der Community wird er nun genau dafür gefeiert. Tausende lieben seinen witzigen Fail.

Das dürfte jeder schon mal erlebt haben: In einigen Momenten geht bei so manch einem Spiel einfach alles schief. Man trifft nichts, stellt sich extrem dämlich an und bekommt absolut gar nichts auf die Reihe.

So erging es kürzlich auch dem Modern-Warfare-Spieler und Redditor justjoshinya89 im Multiplayer des aktuellen „Call of Duty“-Ablegers.

Das feiern gerade Tausende User auf Reddit: Dieser legte einen echt peinlichen Fail hin, bei dem man froh sein konnte, dass er überhaupt geradeaus laufen kann.

Doch genau für diesen Moment wird er aktuell auf Reddit gefeiert. Justjoshinya89 hielt das Ganze nämlich in einem Clip fest und postete ihn auf der Diskussions-Plafform mit dem Titel „Das fasst perfekt meine Call-of-Duty-Skills zusammen“ – sehr zur Freude zahlreicher User. Der Beitrag kommt dort mittlerweile nämlich auf stolze 29.000 Upvotes.

Was ist genau passiert? Der Spieler wollte eigentlich auf der Map St. Petrograd einen Gegner ausräuchern, der sich in einem Gebäude neben ihm befand.

Zunächst versuchte justjoshinya89, eine klebende Semtex-Granate durch eine Tür zu werfen, doch der Sprengsatz blieb am Rahmen hängen und kostete den Werfer fast das Leben. Nachdem er gerade so weggekommen war, warf er eine Blendgranate, doch auch die setzte er „gekonnt“ gegen eine Wand.

Nachdem der Redditor dann von dem Effekt der eigenen Flashbang geflüchtet war, versuchte er es nochmal verzweifelt mit einem zweiten Semtex-Wurf, doch auch dieser landete nicht in der Tür, sondern blieb auf einem Laternen-Mast hängen.

Das war noch nicht alles. Als justjoshinya89 sich dann vor seinem jüngsten Missgeschick versteckte, um nicht durch die Explosion draufzugehen, holte ihn ein Gegner mit 2 Schüssen einfach hinterrücks weg.

Hier könnt ihr euch den gefeierten Fail anschauen:

Was ist an dem Clip so besonders? Zum einen werden solche Clips vergleichsweise selten in diesem Ausmaß gefeiert. Normalerweise sind eher Clips wie die süße Rache an einem Cheater angesagt.

Zum anderen ist die Reaktion der Community besonders. Normalerweise wird man nämlich für solch blamable Leistungen in Call of Duty fast schon virtuell gesteinigt und mit abwertendem Flaming oder Hate-Mails bombardiert.

Doch für diese Einlage gibt es massenweise Zuspruch und Sympathie, die Leute lieben den Clip. Viele sagen, dass sie selten oder noch nie so sehr in Modern Warfare lachen mussten und dass man sich damit durchaus identifizieren kann. Schließlich erlebt jeder mal einen solchen Moment, wo man am liebsten im Erdboden versinken oder den Controller für immer an den Nagel hängen würde.

Übrigens, Modern Warfare hat vor Kurzem das neue Update 1.13 spendiert bekommen. Hier lest ihr alles Wichtige zum jüngsten Patch:

Was haltet ihr von diesem Fail? habt auch ihr schon mal einen solchen Moment erlebt? Was war euer peinlichstes Erlebnis in Modern Warfare?