Das „Call of Duty: Modern Warfare„-Update 1.13 brachte den Spielern ein paar gewünschte Bug-Fixes, eine neue Waffe aber auch einen dicken Fehler. Wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr einen Teil eures Multiplayer-Fortschritts verlieren. Doch es gibt eine Lösung für das Problem.

Was ist das für ein Fehler? Nach dem Modern-Warfare-Update 1.13 bekamen so einige Spieler eine Meldung, dass ihr Update fehlerhaft heruntergeladen wurde oder die Daten beschädigt sind.

Um das Problem zu beheben, schlägt eine Pop-Up-Meldung vor, den gesamten Multiplayer-Fortschritt zu löschen. Doch das müsst ihr nicht, offenbar gibt es eine einfache Lösung für den Fehler.

Fehler tritt auf PC, PS4 und Xbox auf – Hier die Lösung

So sieht der Fehler aus. Wählt keine der beiden Optionen! Quelle: reddit

Wie löst man das Problem? Wählt keinen der beiden Punkte aus, drückt also weder „Yes“/“Ja“ noch „No“/“Nein“. Eine der Verantwortlichen bei Infinity Ward meldete sich in dem Thread auf reddit dazu und gab folgenden Hinweis:

[…] wir arbeiten derzeit an dem Problem […] Bitte wählt keine der Optionen, bitte schließt die Anwendung. […] Ashton Williams auf reddit (übersetzt)

Beendet also einfach das Spiel, schließt es komplett.

Auch auf Twitter gab die Community-Managering Ashton Williams regelmäßig Updates über die Arbeiten an dem Fehler. Spieler mit dem Fehler sollen Modern Warfare neu starten und schauen, ob der Fehler weiter auftaucht.

Übrigens: In einer nachgereichten Meldung von Infinity Ward erklären die Entwickler, dass eure Ränge vor der Löschung sicher sein und auch Skins oder der Battlepass weiter auf dem gewohnten Niveau bleiben sollten. Unter anderem könnten aber MP-Statistiken und Loadouts verloren gehen.

Was, wenn das Problem dann noch nicht weg ist? Es scheint aber Fälle zu geben, bei denen der Fehler etwas hartnäckiger ist. Hier habt ihr ein paar Möglichkeiten:

Meldet euch bei Ashton Williams auf Twitter – Hinterlasst eure Activision-ID sowie einen Screenshot des Fehlers

Habt Geduld – Der Fehler wird nach Aussage der Entwickler bald komplett behoben sein.

Drückt den roten Knopf – Wenn ihr auf „Ja“ klickt, verliert ihr zwar eure Statistiken und Loadouts, doch euer Rang und Freischaltungen sind weiter verfügbar.

Die Armbrust ist Teil des neuen Updates, muss aber erst freigespielt werden.

Was brachte das Update sonst noch? Neben diesem Schreck kam das Update mit einer neuen Waffe und einigen Balacings. Einen deutschen Ausschnitt der Patch Notes findet ihr hier.

Es gibt auch einen neuen Modus, „Capture the Flag“ kommt erstmals zu Modern Warfare 2019. Obwohl es sich mittlerweile einige Spieler wünschen, gibts aber keine verrückten Feuerskins.

Ein solcher Fehler, der dann auch noch für so viele Spieler sichtbar ist, macht keinen guten Eindruck und die Entwickler arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Wenn ihr derzeit nicht in Spiel kommt, schaut euch ein paar unserer Waffen-Guides an, aktuell haben wir die AK-47 genauer unter die Lupe genommen.

Hattet ihr diesen fiesen Fehler oder seid ihr davon gekommen?