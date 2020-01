Glitch kreiert in CoD MW verrückten Skin, den jetzt alle haben wollen

Wenn ihr bestimmte Herausforderungen meistert, bekommt ihr in Call of Duty: Modern Warfare coole Skins. Wenn ihr euch richtig ins Zeug legt, könnt ihr sogar Gold- und Platin-Skins einsacken. Doch dieser heiße Skin hier übertrifft alles! Er ist nur leider nicht erhältlich.

Bei meinen Recherchen sehe ich immer wieder Videos von Spielern, die während eines Matches völlig durchdrehen, weil sie die Platin-Skins einer Waffengattung freigespielt haben oder gleich die noch aufwendigeren Damaskus-Skins.

Doch ein Spieler zeigte auf reddit jetzt einen Skin, bei dem selbst die Edelmetall-Flexer vor Neid erblassen. Es war zwar nicht ganz mit Absicht, aber das Ding sieht auf jeden Fall cool aus!

Heißer Skin in Modern Warfare entdeckt

Was gibts hier zu sehen? Den wahrscheinlich heißesten Skin der CoD-Geschichte. Ein Spieler spawnt mit einer brennenden Waffe und weiß erst gar nicht so recht, was los ist.

Als er sich gefangen hat, geht er aber gleich auf die Jagd um seinen neuen Feuerskin auszuprobieren. Obwohl es echt gut aussieht, stört die Lauf-Fackel leider das Anvisieren und er kann sich nicht lange halten. Das ist bei den Platin-Skins manchmal jedoch nicht anders.

Wie konnte es dazu kommen? Es war wohl eine Verkettung von Umständen, die das Feuer auf dem Lauf entzündet hat.

Der Spieler wurde erledigt

Sein Gegner hielt am Ende der Kill-Cam einen Molotow-Cocktail

Der Spieler sucht sich ein neues Loadout aus

Er bestätigt die Klasse in dem Moment, in dem er wieder spawnt

Dadurch hat das Spiel die Feuer-Animation des Molotow auf die Waffe übertragen. Nachmachen dürfte leider nicht so einfach sein.

Gute Skins führen manchmal zu Problemen beim Feuern.

Community feiert den „neuen Feuerskin“

Was sagen die Spieler dazu? User auf reddit diskutieren in dem Thread, wie viel ihnen ein solcher Skin wert wäre und sind begeistert von der guten Optik, obwohl es ja eigentlich ein Fehler ist.

policht auf reddit: „10/10 würde so einen Skin kaufen“

Hxcdave auf reddit: „Ich wünschte, ich könnte so einen Skin für 20 $ kaufen …“

UotowNYC auf reddit: „Wo habe ich nur wieder mein Portmonee hingelegt?“

Reinalam auf reddit: „Der Skin kommt mit „AHHHH, AHHH, AHHHH“ Operator-Zitaten.“

putzy127 auf reddit: „Schaut euch das genau an, nächste Woche gibt’s das in Fortnite.“

Viele Spieler finden den Skin genial und schlagen vor, dass so etwas mit einigen Verbesserungen gerne kommen könnte.

Wird es so etwas bei Modern Warfare geben? Die Chancen dafür stehen eher schlecht. Der Skin geht weit über das hinaus, was andere Skins an Verrücktheiten bieten.

Modern Warafre orientiert sich stark an realistischen Optiken bei den Waffen und Skins. Eine brennende Waffe würde derzeit stark aus dem Rahmen fallen.

Wer weiß, in welche Richtung sich MW entwickelt, wenn es länger auf dem Markt und die Luft ein wenig raus ist. Vielleicht sehen wir in einigen Monaten schon wieder Skins aus „Dunkler Materie“ oder eben brennende Waffen. Eine Armbrust ist ja schon unterwegs.

Wie findet ihr den Feuer-Skin? Würdet ihr sowas kaufen?