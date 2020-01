Call of Duty: Modern Warfare gibt den Spielern ein breites Arsenal an Waffen zum Kampf gegen gemeine Killstreak-Stopper. Mit Feldaufrüstungen könnt ihr eure Taktiken weiter ausbauen und eine der stärksten Aufrüstungen ist die Spezialmunition. Erfahrt hier, was die genau macht und welche Waffen davon den größten Vorteil haben.

Der rasante Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare drückt den Soldaten nicht nur Schusswaffen in die Hand. Es gibt schweres Kampfgerät über Killstreaks, fiese Ausrüstung wie Messer und Granaten, aber auch Feldaufrüstungen, die nebenbei aufladen und gute Boni bringen.

Die Feldaufrüstung „Spezialmunition“ (engl.: Stopping Power) bringt euch mehr Schaden für eure Waffen, ändert aber auch das Kaliber und damit die Handhabung. Wie diese spezielle Munition funktioniert und welche Waffen damit richtig abgehen, erfahrt ihr hier.

Der YouTuber und CoD-Analyst „TheXclusiveAce“ nahm die „Stopping Power“ genauer unter die Lupe und erklärt in einem seiner Videos, wie der Perk funktioniert und warum manche Waffen mehr davon profitieren, als andere.

Feldaufrüstungen können in bestimmten Situationen sehr nützlich sein.

Feldaufrüstungen laden nebenbei und lohnen sich

Wie kann ich Spezialmunition einsetzen? Diese Fähigkeit ist Teil der Feldaufrüstungen, die sich im Laufe eines Matches automatisch aufladen und dann eingesetzt werden können.

Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr erledigt werdet. Wenn ihr die Aufrüstung einmal voll habt, könnt ihr sie einsetzen, wann ihr wollt. Danach läuft die Leiste wieder voll.

Wie lange brauchen die Aufrüstungen zum Aufladen? Es gibt einige starke Gadgets, die alle mit unterschiedlichen Aufladezeiten kommen. Ihr könnt die Zeit verkürzen, indem ihr Punkte macht. Also Kills sammelt oder das Missionsziel spielt. Spezialmunition braucht von allen Feldaufrüstungen am längsten, um vollzuladen.

Hier sind alle Aufrüstungen in der Übersicht. Die Zeit wurde in einem TDM gestoppt, ohne Punkte zu machen. Quelle: Video von „TheXclusiveAce“

Spezialmunition ändert nicht nur den Schaden

Wie funktioniert der Perk genau? Wenn ihr die Aufrüstung aktiviert, bekommt ihr ein Magazin mit Kugeln, die ein etwas größeres Kaliber haben, als die übliche Munition der ausgerüsteten Waffe. Das gibt euch mehr Schaden, aber es verändert auch den Rückstoß.

Wirkung der Spezial-Munition:

Ihr erhaltet ein Magazin mit größerem Kaliber

Das bringt maximal 30 Kugeln, die nicht aus eurer Kugel-Reserve kommen

Schaden wird verstärkt, je nach Waffe beträgt der Multiplikator x 1,3 bis zu x 2,0

Der Rückstoß verstärkt sich schätzungsweise um 40 % – 50 %

Der erhöhte Schaden zählt nicht für Headshots

Dem erhöhten Rückstoß könnt ihr mit Aufsätzen entgegenwirken, die euer Zielen verbessern.

Der Rückstoß wird ordentlich verstärkt. Die grünen Punkte sind ohne, die gelben mit Spezialmunition. Links die Scar 17 und rechts die AK-47. Quelle: Video von „TheXclusiveAce“

Was gibt es noch zu wissen? Wenn ihr ein paar Schuss der besonderen Muni rausgeschossen habt und dann nachladet, sind die Kugeln nicht verloren, sondern auch im nächsten Magazin.

„TheXclusiveAce“ fand heraus, dass sich der Schaden der Waffen so weit erhöht, dass die Waffen eine Kugel weniger brauchen, um einen Kill zu landen. Waffen die vorher schon One-Shots landen konnten, sind davon ausgenommen, genau wie der Spezialfall M13. Dazu aber unten mehr.

Da die Spezialmunition nicht den Headshot-Schaden erhöht, kann es zu der kuriosen Situation kommen, dass Körpertreffer mehr ausrichten, als Treffer auf den Kopf.

Nicht bei allen Waffen lohnt sich das größere Kaliber.

Die meisten Waffen werden stärker, doch nicht alle

Warum gibt es da Unterschiede? Jede Waffe hat ihren eigenen Multiplikator mit der Spezialmunition, sodass für einen Kill eine Kugel weniger sitzen muss. So kommt es zu großen Unterschieden, da ihr meist mehr Kugeln mit einer SMG braucht, als beispielsweise mit Sturmgewehren.

Welche Waffen profitieren am meisten? „TheXclusiveAce“ empfiehlt 3 Sturmgewehre, die durch eine Munitions-Aufrüstung deutlich stärker werden.

Oden – Die Waffe wird zu einem One-Shot-Monster und Treffer auf den Brustbereich erledigen den Gegner direkt.

– Die Waffe wird zu einem One-Shot-Monster und Treffer auf den Brustbereich erledigen den Gegner direkt. FAL – Die Einzelschuss-Waffe kommt dann ebenfalls mit der One-Shot-Fähigkeit im Brustbereich.

– Die Einzelschuss-Waffe kommt dann ebenfalls mit der One-Shot-Fähigkeit im Brustbereich. M13 – Das Schnellfeuer-Sturmgewehr braucht auf kurzer Entfernung 2 Kugeln weniger zum Kill, also nur noch 3 statt 5.

Beachtet, dass diese Verbesserungen nur für Körpertreffer zählen. Die Oden und FAL brauchen weiterhin 2 Headshot-Treffer für einen Kill.

Hier die besten Waffen der Waffengattungen ohne Spezialmunition

Mit diesem Build bringt die Oden schon ohne Spezialmunition ordentliche Leistung.

Was lohnt sich noch, ist aber nicht so heftig? Die folgenden Waffen bringen zwar ebenfalls einen Bonus, der aber nicht so überragend wie bei den Waffen oben ist.

Alle SMGs

Jede Pistole

Kilo-141

AK-47

M4A1

Scar 17

RAM-7

PKM

SA87

Holger 26

Mit der Stopping Power werden diese Waffen zwar stärker, doch hier lohnt sich eventuell eher eine andere Feldaufrüstungen, wie ein Muntionspaket oder eine EMP-Drohne.

Bei welchen Waffen sollte ich das lieber lassen? Dann hat „TheXclusiveAce“ noch 2 Waffen, die ihr besser nicht mit der Super-Munition ladet.

MG 34 – Das MG braucht mit Spezial-Muni genauso viele Kugeln für einen Kill, wie ohne.

– Das MG braucht mit Spezial-Muni genauso viele Kugeln für einen Kill, wie ohne. FR 5.56 – Das Gewehr kommt mit einem 3-Schuss-Modus und wenn alle Kugeln sitzen, reicht ein „Burst“ für einen Kill. Stopping Power verschlechtert das Handling und der 3-fach-Schuss ist viel schwerer zu kontrollieren.

Die FR 5.56 wird mit den stärkeren Kugeln zu ungenau. Macht aber sonst insbesondere im Hardcore-Modus eine gute Figur und gehört hier zu den stärksten Waffen.

Sniper-Waffen profitieren auch, nur anders

Während einige Sturmgewehre zu One-Shot-Waffen werden, brauchen Snipergewehre diesen Boost nicht unbedingt. „TheXclusiveAce“ stellt allerdings eine Ausnahme vor.

Welches Gewehr hat hier den Vorteil? Das ist die EBR-14. Die DMR braucht für gewöhnlich einen Head-Shot-Treffer für einen Kill, mit Spezial-Munition erweitert sich dieser One-Shot-Bereich auf den Oberkörper und gibt der Waffe damit einen kräftigen Damage-Boost.

Mit Abstrichen empfiehlt „TheXclusiveAce“ noch das leichte Sniper-Gewehr Dragunov. Der Bereich der tödlichen Treffer wird bis runter zum Bauch erweitert und die Waffe so etwas stärker.

Die beiden leichtesten Waffen der Kategorien Sniper und DMR profitieren am meisten von der Spezialmunition. Quelle: Video von „TheXclusiveAce“

Was ist mit den anderen Sniper und DMRs? Beim MK-2 Karabiner und der Kar98k bringt der Bonus kaum Vorteile. Die Kar98k wird überhaupt nicht beeinflusst und der Karabiner bekommt auf längere Reichweiten Vorteile, für die sich die Feldaufrüstung jedoch kaum lohnt. Das könnte aber für den „Ground War“-Modus interessant sein.

Die beiden anderen DMRs brauchen den Perk nicht unbedingt. Quelle: Video von „TheXclusiveAce“

Die beiden Vollblut-Sniper AX-50 und HDR bekommen zwar einen deutlich größeren One-Shot-Bereich der bis runter zu den Knien geht. Doch die Kill-Zonen sind laut „TheXclusiveAce“ so schon groß genug und eine Stärkung wäre unnötig. Schaut in unsere Tipps für Sniper, wenn ihr euch hier verbessern wollt.

AX-50 und HDR kommen so schon mit einem großen One-Shot-Bereich. Da lohnt sich die Spezialmunition nicht unbedingt. Quelle: Video von „TheXclusiveAce“

Richtig eingesetzt, kann die Spezialmunition ein starker Helfer sein, der euch extra Munition bringt und die Waffen für einen begrenzten Zeitraum deutlich verstärkt. Also rauf aufs Schlachtfeld und legt ein paar Gegner mit unerwarteten One-Shot-Treffern.

Haltet ihr die Spezialmunition für stark oder nutzt ihr lieber andere Feldaufrüstungen?