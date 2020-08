Bei Call of Duty: Modern Warfare und Warzone gibt es gerade ein richtiges Novum. Erstmals überhaupt lässt euch CoD: MW einen Patch vorzeitig laden. Der Preload für das große Season 5 Update ist auf der PS4 gestartet.

Novum bei CoD MW – es gibt einen Update-Preload: In Kürze, am 5. August, startet bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone die Season 5.

Traditionell wird der Start einer neuen Saison von einem Update eingeläutet. Das ist auch diesmal bei der Season 5 nicht anders. Was jedoch anders ist: Es gibt offenbar einem Preload für das große saisonale Update – erstmals überhaupt seit dem Release des Spiels. Erste Spieler können es bereits herunterladen.

Darauf haben viele gewartet: Die Updates sind bei MW und Warzone oftmals riesig. So manch ein Spieler hat da mit Speicherplatz-Problemen (gerade auf Konsolen) und vor allem mit langen Download-Zeiten zu hadern.

Viele wünschen sich deshalb schon seit langem eine Möglichkeit, solche Patches vorab zu laden, damit man pünktlich mit dem Launch in die neuen Inhalte starten kann. Und nun sieht es so aus, als wird dieser Wunsch endlich erfüllt.

Auf welchen Plattformen ist der Preload aktiv? Aktuell gibt es Berichte über den Preload-Start auf der PS4. Zwar können wohl noch nicht alle Spieler das neue Update laden, doch es wird offensichtlich nach und nach in verschiedenen Regionen ausgerollt. Sollte es bei euch also noch nicht gehen, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Falls ihr auf der Xbox One oder auf dem PC unterwegs seid – lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, ob der Preload auch bei euch live ging.

Wie groß ist der Download diesmal? Die Entwickler hatten bereits gewarnt, dass der neue Patch zur Season 5 wieder groß ausfallen wird. Auf der PS4 ist das Update 1.24, das die Season 5 mit sich bringt, etwas größer als 36 GB.

Das solltet ihr noch beachten: Das Update wird zwar im Voraus geladen, doch installiert und aktiviert wird es erst am Mittwoch, um 8:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Ihr werdet Modern Warfare und Warzone also weiterhin zocken können, doch auf die neuen Inhalte habt ihr bis dahin noch keinen Zugriff.

