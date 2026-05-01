Neuer Shooter ist wie Helldivers mit Cowboys, stürmt Steam, ist nach 2 Tagen bereits „äußerst positiv“

Ein neuer Shooter ist seit wenigen Tagen auf Steam verfügbar und begeistert sofort die Spieler: Viele fühlen sich an Helldivers 2 erinnert. Und die Entwickler haben bereits große Pläne für den Early Acess.

Um was für ein Spiel geht es? Far Far West ist ein Koop-Shooter für 4-Spieler und stammt vom Studio Evil Raptor.

Als eine Art Space-Cowboys reitet ihr durch den Wilden Westen des Weltalls und erledigt Kopfgelder. Dabei nutzt ihr sowohl Waffengewalt als auch Magie. Der Shooter erschien am 28. April 2026 auf Steam, aber jetzt schon wird Far Far West auf Steam „äußerst positiv“ bewertet: Bei über 8.000 Rezensionen wird der Shooter zu 97 % positiv bewertet (Stand: 01. Mai 2026).

Die Entwickler haben bereits Pläne, wie es mit dem Early Access weitergehen soll.

Video starten 3 Shooter, in denen ihr im PvE-Modus spielen könnt Autoplay

Spieler zeigen sich vom Early Acess begeistert, Entwickler haben Roadmap bereits vorgestellt

Wie kommt der Shooter bei den Spielern an? In ihren Rezensionen beschreiben die Leute Far Far West als „Helldivers mit Cowboys“ und der Shooter kommt unter den Spielern richtig gut an: Die Nutzer loben das sehr gute Gunplay, die vielen Details auf den weitläufigen Karten und die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade.

Einige weisen aber auch daraufhin, dass das Spiel gerade erst in den Early Access gestartet sei und entsprechend noch nicht so viele Inhalte bieten könne. 20 Euro scheinen viele Spieler aber dennoch für fair zu finden.

Sind bereits neue Inhalte geplant? Ja, die Entwickler haben eine Roadmap für die kommenden Inhalte im Early Access vorgestellt. Es soll nicht nur neue Gegner und Quests, sondern auch neue Waffen und Fähigkeiten geben. Außerdem wolle man die Wiederspielbarkeit deutlich verbessern und noch ein „High Risk/High Reward“-System integrieren, um die Kopfgelder interessanter zu gestalten.

Die Roadmap haben wir als Screenshot für euch eingebunden:

Die offizielle Roadmap der Entwickler zu Far Far West

Shooter gehören zu den beliebtesten Genres der Videospielwelt. Schon seit über 30 Jahren existieren diese Spiele und begeistern bis heute viele Gamer. Auf Steam gibt es viele versteckte Geheimtipps. Wir stellen euch 8 richtig gute Shooter vor, die kaum jemand kennt: 8 Shooter auf Steam sind richtig gut, aber nur wenige kennen sie