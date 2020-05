CoD MW & Warzone: Update frisst Speicherplatz, Spieler kämpfen mit riesigen Downloads

In Call of Duty: Modern Warfare & Warzone stand ein neues, großes Update an. Das brachte viele Inhalte, aber kostete auch eine Menge Speicher – eine ungeliebte Gewohnheit für CoD-Spieler.

So groß ist das neue Update: Das neue Update 1.21 für Modern Warfare und Warzone sorgte für jede Menge neue Inhalte. Unter anderem lassen sich jetzt die ominösen Bunker in Warzone öffnen.

Dazu kamen Anpassungen wie Waffenänderungen und Bug-Fixes. Auch das besondere Warzone-Feature, der Gulag, wurde überarbeitet. Das alles ergab ein ziemlich umfangreiches Update, das aber wieder eine Menge Speicherplatz beansprucht.

Je nach Plattform fiel das Datenpaket zum großen Mid-Season-Update unterschiedlich groß aus:

Auf PS4 waren es ca. 22 GB

Die Xbox One brauchte ca. 30 GB

Auf PC sind es ebenfalls ca. 30 GB

Diese Zahlen sind nicht gerade klein – zumal Call of Duty: Modern Warfare insgesamt schon eine Menge Platz auf PC und Konsole einnimmt (bei Kollege Benedict Grothaus immerhin schon 193 GB auf dem PC). Und so manchen Spielern gehen die riesigen Updates so langsam auf die Nerven.

CoD Updates können eine Menge Zeit in Anspruch nehmen

Wollen MW & Warzone einfach zu viel?

So reagieren die Spieler: Im Subreddit zu Modern Warfare gibt es aktuell zwei große Diskussionen. Zum einen werden die Inhalte diskutiert, wie etwa der Buff der Holger 26.

Hier scheint besonders dessen geheime Variante, das Sturmgewehr G36C, die Spieler zu überzeugen: „Ich habe es gerade ausprobiert. Ich glaube, das G36C ist jetzt das am besten zu handhabende Sturmgewehr im Spiel“, berichtet ein User (via reddit): „Wenn es jetzt nur einen schweren Lauf hätte. Der Schaden ist immer noch etwas gering, aber es ist schnell.“

Zum anderen gibt es aber ein großes Problem: Viele Spieler klagen über die Größe der Updates, selbst wenn sie inhaltlich Positives zu Modern Warfare bringen. Das überdeckt selbst die Freude über eine der beliebtesten Multiplayer-Maps aus Modern Warfare 3, Hardhat, die nun zurück ist.

Das ist das Problem: Die Updates zwingen viele Spieler dazu, Platz auf ihren Speichermedien zu schaffen, um MW und Warzone auf dem aktuellen Stand zu halten. Gerade auf den Konsolen PS4 und Xbox One kann dieses Problem schnell vorkommen, wenn man den Speicher nicht ausreichend erweitert oder sich „nur“ eine kleinere SSD als Upgrade gegönnt hat. Teilweise müssen andere Spiele gelöscht werden, nur um den Update-Download und die Installation zu bewältigen:

„Das ist das Update, das mir endgültig den Rest gibt“, berichtet etwa ein User (via reddit): „Wenn ich updaten will, muss ich das letzte andere Spiel auf meiner PS4 löschen.“

Andere reagieren mit Humor, wie User „zhivagoo“ (via reddit):

Ein anderer Spieler verteidigt die Download-Größe im Spaß, mit dem Titel: „Unbeliebte Meinung: Ich liebe die Größe dieser Updates“(via reddit). Er schreibt:

Ich habe viel im Haus erledigen können, habe Wäsche gewaschen und so weiter. Bei diesem letzten Update konnte ich Harry Potter und Feuerkelch ins Lateinische übersetzen. Und in dieser freien Zeit habe ich viel Zeit für Selbstbeobachtung gehabt.

Er hätte ja ein anderes Spiel gespielt – nur mittlerweile sei nichts außer Call of Duty mehr auf der Platte vorhanden. Ein Seitenhieb gegen den Speicherplatz, den Modern Warfare mittlerweile benötigt.

Insgesamt scheinen viele Spieler langsam genug von den riesigen Downloads zu haben, selbst, wenn sie die Inhalte des neuen Updates mögen. Zumal dieses Problem die CoD-Fans schon länger beschäftigt.

Wird der Speicherbedarf auch für euch zunehmend zum Problem? Oder könnt ihr den ganzen Wirbel nicht nachvollziehen?