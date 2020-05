Das Bunker-Rätsel der Call of Duty: Warzone gilt vorerst als gelöst. Ein Trupp konnte kurz nach dem Update 1.21 vom 19. Mai einen Bunker betreten und fand haufenweise Loot – und noch mehr Fragen.

Was gibt es in den Bunkern? In den letzten Wochen gab es viele Spekulationen um die mysteriösen Bunker, die überall auf der Map des Battle Royales Call of Duty: Warzone zu finden sind.

Nun öffneten sich die Bunker mit dem großen Update 1.21 am 19. Mai und das Geheimnis rund um die unterirdischen Komplexe scheint gelüftet: Es sind vollgepackte Loot-Tresore.

Bunker-Geheimnis vorerst gelüftet – Loot-Tresore mit massig Kisten

Wie sieht es in den Bunkern aus? Auf Twitter erschien kurz nach dem Update der Clip eines Trupps, der wohl die erste öffentlich aufgezeichnete Erforschung der geheimen Bunkeranlagen zeigt:

YOOO YOU CAN OPEN THE VAULT (with key card) #Warzone pic.twitter.com/RPK17F7JfH — FaZe Dirty (@FaZeDirty) May 19, 2020

Untermalt von so einigen WTFs und OMGs betritt der Trupp um „@FaZeDirty“ den Bunker und feiert eine fette Loot-Party in der unteren Etage. Der Bunker ist voll mit normalen und legendären Kisten. Vielen Dank an den MeinMMO-Leser Marius für den Hinweis auf den Tweet.

Wie kann ich den Bunker betreten? Bereits mit dem letzten großen Update kamen „nutzlose“ Schlüsselkarten ins Spiel, die jetzt für den Eintritt in das unterirdische Loot-Paradies sorgen.

Findet ihr eine solche Karte, könnt ihr euch direkt auf dem Weg zum nächsten Bunker machen und die Taschen bis zum Rand füllen. In ganz Verdansk sind die Anlagen zu finden und bieten damit eine gute Quelle für Ausrüstung. Die Schlüsselkarten waren bisher allerdings ziemlich selten.

Das neue Update brachte übrigens auch Änderungen für den Gulag. Hier gibt es jetzt nicht mehr nur Pistolen und Schrotflinten.

Eine Map mit allen Bunkern in Verdansk.

Ist das Geheimnis der Bunker damit komplett gelöst? Noch nicht ganz. Denn schon das Ende des Videos auf Twitter oben wirft neue Fragen auf. Unten im Bunker findet sich eine weitere Tür, die wieder verschlossen ist und auf einen weiteren „Access Code“ wartet.

In einem Interview erwähnte ein Entwickler vor einiger Zeit einen „Bereich, den die Spieler noch nicht kennen“. Ob es sich dabei nun um die neuen Loot-Tresore handelt oder die Geschichte der Bunker noch weiter geht, bleibt vorerst offen und spannend.