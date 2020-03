In Call of Duty: Warzone beschäftigen sich seit Release fleißige Spieler mit den Bunkern, die man auf der Map finden kann. Wir stellen euch mögliche Theorien vor

Was sind das für Bunker? Bereits zum Release sind diese verschlossenen Türen aufgefallen. Davor gibt es noch Eingabe-Felder und es scheint so, als könnte man diese Türen irgendwie öffnen.

Einige Spieler vermuten dahinter spannende Rätsel und forschten bereits fleißig. Die Antwort könnte aber auch ein Feature aus anderen Battle-Royale-Shootern sein.

Um diese mysteriösen Bunker geht es. Quelle: CoD Tracker

Muss man für die Bunker ein Rätsel lösen?

Das spricht für ein Rätsel: Es gibt immer wieder Hinweise, die auf ein Rätsel rund um diese Bunker hindeuten. Der YouTuber Drift0r greift dieses Thema in seinem Video auf und berichtet, dass man 3 Eingabefelder vor solchen Bunkern findet. Dazu gibt es noch Telefone und einen Computer.

Ab Minute 7:00 wird über das Easter Egg gesprochen

Etwas Ähnliches ist bei anderen Easter Eggs bekannt. Dort muss man mit verschiedenen Dingen in der richtigen Reihenfolge interagieren, damit eine Belohnung freigeschaltet wird. So etwas könnte hier auch mit den elektrischen Geräten gedacht sein.

Würde ein solches Feature Sinn ergeben? Call of Duty ist bekannt für kleinere Easter Eggs, die sie in ihren Spielen verstecken. So gab es welche rund um DrDisrespect oder den Kult-Film „Zurück in die Zukunft“. Es ist also gut denkbar, dass sie sich etwas für Warzone und die Bunker haben einfallen lassen.

Sind große Loot-Verstecke die Antwort?

Dieses Feature könnte es sein: Das Magazin GameRant sieht hinter den Bunkertüren große Loot-Verstecke. Solche Features gibt es bereits in Apex Legends oder in Fortnite.

In Fortnite müsst ihr beispielsweise seit dem Start von Season 2 NPCs besiegen und von ihnen eine Schlüsselkarte bekommen. Mit dieser Karte könnt ihr dann große Tresore öffnen, in denen besonders viel und guter Loot versteckt ist.

Möglich wären auch Fahrzeug-Bunker wie bei Firestorm, dem Battle Royale von Battlefield 5. Da die Entwickler angekündigt haben, viel mit Events und Modi auszuprobieren, könnten schwere Fahrzeuge irgendwann den Weg in die Warzone finden. Auch, wenn manch ein Spieler schon mit den aktuellen Fahrzeugen ein Problem hat.

Es könnte also bald ein Weg eingeführt werden, wie man diese Türen öffnen kann. So könnte man zum Beispiel spezielle Missionen erfüllen oder eben auch eine Schlüsselkarte finden, um sich Zugang zu verschaffen.

Könnten sich weitere Fahrzeuge in den Bunkern verstecken?

Würde solche Feature Sinn ergeben? Spiele wie Apex Legends oder Fortnite sind die direkten Konkurrenten von Warzone. Wenn dort solche Features gut ankommen, ist es durchaus möglich, dass Infinity Ward darauf reagiert.

Was sagt Infinity Ward dazu? Bislang schweigen die Entwickler bei den Bunkern. Stattdessen haben sie zuletzt ein Update abgesagt, worauf sich viele Fans gefreut hatten.

Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bis es mehr Infos über die mysteriösen Bunker gibt.