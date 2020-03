Spieler vermuten, dass sie gerade dabei sind, ein riesiges Easter Egg in Call of Duty: Warzone zu entschlüsseln. Was hat es mit den Bunkern und Telefonen auf sich?

Was ist das für ein Rätsel? In neuen Shootern ist es inzwischen schon fast die Regel, dort Easter-Eggs oder geheime Interaktionen zu verstecken. Auch der Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, Warzone, macht da wohl keine Ausnahme.

Geheimnisvolle Bunker sorgen bei den Spielern jetzt für Kopfzerbrechen. Was wollen die Entwickler damit sagen? Wie knackt man den Code?

Auf Reddit beschäftigen die Bunker viele Spieler – Was können sie bedeuten? Quelle: Reddit

Auf der riesigen Verdansk-Map haben bis zu 150 Spieler Platz. Dort findet man bekannte Orte aus Modern Warfare wieder, aber auch ganz neue Gebiete. Spieler finden geheimnisvolle Bunker auf der Map verteilt, die mit einem Keypad zur Eingabe versehen sind.

Spieler forschen am Easter Egg in Warzone

Was wurde gefunden? Auf Reddit veröffentlichen Spieler ihre Funde, um mit anderen gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Bisher fand man Bunker mit Eingabefeldern, Telefone und Laptops.

Der YouTuber Drift0r zeigt in einem seiner Videos, wie so ein Bunker aufgebaut ist. Er landet dafür östlich des Stadiums, betritt den Bunkerbau und findet auf der ersten Ebene erstmal nichts Ungewöhnliches. Im Keller entdeckt er dann die große, verschlossene Tür.

Mobile-User: Startet das Video bei etwa 7 Minuten, um direkt zum Easter-Egg zu gelangen.

Drift0r erklärt im Video, dass es drei weitere dieser Eingabefelder verteilt auf der Map zu finden gibt. Dazu Telefone, die man abnehmen kann und einen Computer im Atlas Superstore.

Im offiziellen Map-Guide von Call of Duty: Warzone könnt ihr euch genaue Informationen zu den verschiedenen Points of Interest auf der Map geben. Auch hier erkannten Spieler Hinweise auf ein Rätsel. Benannt werden die Bunker mit „Classified“ und der Beschreibungstext ist kryptisch.

Φ/Λ: [[REDACTED]]. [[REDACTED]] from the adjacent [[REDACTED]] rocky foothills [[REDACTED]], ending in a [[REDACTED]]. If you’re able to [[REDACTED]], you can [[REDACTED]].

„Redacted“ bedeutet so viel wie bearbeitet/überarbeitet/editiert.

Was könnte das bedeuten? Es könnte sein, dass man die verschiedenen Objekte, mit denen man interagieren kann, in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren muss. Das ist gängige Praxis bei Easter Eggs. In Battlefield 1 musste man verschiedene Ventile gleichzeitig öffnen, um einen Riesenhai zu beschwören. In Ghost Recon Wildlands suchten Spieler nach verschiedenen Hinweisen, um schließlich den Yeti zu finden.

Als Easter Eggs in Call of Duty fand man schon

Was es mit dem Rätsel in Warzone auf sich hat, ist noch unklar. Vielleicht ist die Lösung dafür noch gar nicht im Spiel aktiviert. Möglicherweise versteckt man hinter den schweren Türen mächtige Waffen, die erst durch ein Ingame-Event freigeschaltet werden. Was glaubt ihr?

Gut möglich, dass Italiener das Rätsel als Erstes knacken, denn wegen des Corona-Virus gehen bei denen gerade die Spielstunden durch die Decke