Fortnite: Was sind Schlüsselkarten und wo findet man sie?

In Fortnite sind mit dem Start von Season 2 einige neue Features dazugekommen. Darunter auch Schlüsselkarten, die man finden kann. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wozu man sie braucht.

Was sind Schlüsselkarten in Fortnite? Keycards sind verschiedene Scan-Karten, die man auf der neuen Map von Season 2 in Fortnite finden kann. Diese wurden mit dem Start von Season 2 Kapitel 2 eingeführt.

Fundorte der Schlüsselkarten auf der Map:

Wozu braucht man diese Karten? Diese Keycards könnt ihr verwenden, um Safe-Türen zu öffnen. In diesen Safes befindet sich hochwertiger Loot.

Zuerst müsst ihr aber Mini-Bosse bekämpfen, damit ihr die jeweilige Keycard bekommt.

Schlüsselkarten erhalten – So geht’s

Damit ihr diese Keycards erhaltet und den Safe öffnen könnt, müsst ihr zuerst den richtigen Ort finden, Mini-Bosse bekämpfen und die Keycard einsammeln.

In diesem Guide zeigen wir euch, wo sich diese Dinge befinden und wie das Ganze funktioniert.

Shark-Schlüsselkarte – Fundort

Wo befindet sich die Schlüsselkarte? Die Shark-Keycard befindet sich bei dem neuen Ort „The Shark“, im nordwestlichen Teil der Karte. Dort müsst ihr landen.

Diesen Mini-Boss müsst ihr besiegen: Damit ihr die Schlüsselkarte erhaltet, müsst ihr zuerst einen Mini-Boss besiegen. Dabei handelt es sich um den Skye-Boss. Da sie nicht so viele Lebenspunkte hat, ist sie nicht so schwer zu besiegen.

Wo befindet sich der Tresor? Den Safe findet ihr im Keller des Gebäudes. Sobald ihr die Schlüsselkarte habt, könnt ihr damit die Tresor-Tür öffnen und euch den Loot holen.

Rig-Schlüsselkarte – Fundort

Wo befindet sich die Schlüsselkarte? Die Keycard befindet sich bei „The Rig“, im südwestlichen Teil der Karte. Bei der Ölbohrinsel werdet ihr fündig.

Diesen Mini-Boss müsst ihr besiegen: Hier befindet sich ebenfalls ein Mini-Boss, den man besiegen muss, um sich die Keycard zu verdienen. Hier müsst ihr TNTina besiegen. Sie hat ebenfalls nicht so viele Lebenspunkte und ist einfach zu besiegen.

Wo befindet sich der Tresor? Der Safe befindet sich in einem der großen Beine, die das ganze Gebäude stützen.

Grotto-Schlüsselkarte – Fundort

Wo befindet sich die Schlüsselkarte? Ihr müsst südöstlich von Retail Row zum neuen Ort „The Grotto“. Dort werdet ihr die Grotto-Schlüsselkarte finden.

Diesen Mini-Boss müsst ihr besiegen: Der Mini-Boss, den ihr hier bekämpfen müsst, ist Brutus. Er ist aber schwerer zu besiegen, da er viele Lebenspunkte besitzt.

Wo befindet sich der Tresor? Damit ihr den Mini-Boss und den Tresor findet, müsst ihr durch den nördlichen Eingang des Gebäudes. Sobald ihr die Keycard erhalten habt, könnt ihr den Tresor öffnen.

Yacht-Schlüsselkarte – Fundort

Wo befindet sich die Schlüsselkarte? Die Keycard findet ihr bei der Yacht, im südöstlichen Teil der Map. Dieser Ort ist ebenfalls neu und befindet sich weiter außen im Meer.

Diesen Mini-Boss müsst ihr besiegen: In der Yacht wartet der Mini-Boss „Meowscles“, den ihr bekämpfen müsst. Da er viele Lebenspunkte besitzt, werdet ihr länger brauchen um ihn zu besiegen.

Wo befindet sich der Tresor? Der Tresor befindet sich im hinteren Teil der Yacht, unter dem Deck.

Agentur-Schlüsselkarte – Fundort

Wo befindet sich die Schlüsselkarte? Diese Keycard findet ihr im Zentrum der Map, bei der neuen „Agentur“.

Diesen Mini-Boss müsst ihr besiegen: Hier werdet ihr auf den stärksten Mini-Boss treffen. Es handelt sich um den Battle-Pass-Skin Midas. Ihn müsst ihr besiegen. Passt aber auf, da er von Handlangern beschützt wird.

Wo befindet sich der Tresor? Den Safe findet ihr im Keller des Hauptgebäudes.

Habt ihr schon einen Mini-Boss besiegt und einen Tresor geöffnet?