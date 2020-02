Fortnite bringt 5 neue mythische Waffen, 2 sind brutal stark – So holt ihr sie

Fortnite hat mit der Season 2 einige neue Gimmicks erhalten. Darunter sind 5 mythische Waffen. Zwei davon, Minigun und Trommelgewehr, sind so stark, dass die Community schon aufschreit. Mixer-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins legte mit dem goldenen Trommelgewehr so leicht Leute um, dass er sich dafür entschuldigte.

Was sind mythische Waffen? Der Seltenheitsgrad „mythisch“ ist neu in Fortnite: Battle Royale. Das sind goldene Waffen, die noch mal stärker sind als die bislang besten Waffen im Spiel.

Es sind 5 neue mythische Waffen in Fortnite: Battle Royale, die man in jeder Runde sicher finden kann:

All dies Waffen sind stark, aber zwei davon sind besonders übel: das Trommel-Gewehr und die Minigun.

Üble Waffe, wenn sie mythisch kommt.

Ninja demonstriert die Stärke der neuen Waffen

So stark ist die Mini-Gun: Der Mixer-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins hat die Mini-Gun in einem Stream getestet. Er sagte, die Waffe sei cool, aber „wie ein Laser.“ Die Waffe sei unglaublich präzise.

Sie hätte die ganze Zeit den Genauigkeits-Bonus des ersten Schusses, aber über den ganzen Feuerstoß hinweg.

Ninja probierte zudem das Trommelgewehr aus. Die Waffe war so stark, dass er sich am Ende bei den Leuten entschuldigte, die er damit umgelegt hatte.

Mit der Waffe fräste Ninja durch die Befestigungen der Gegner, als wären die aus Pappe.

Waffen droppen von Boss-NPCs in Fortnite

Wie kommt man an die mythischen Waffen ran? Die 5 Waffen gibt’s über PvE-Inhalte in Fortnite: Battle Royale: Ihr müsst starke NPCs töten, könnt die Waffen dann aber gegen andere Spieler verwenden.

Mit der Season 2 in Fortnite kamen 5 Tresore ins Spiel, an 5 verschiedenen Orten, die neu auf der Map sind. Die Spieler brauchen Schlüsselkarten, um die Tresore zu öffnen. Um an die Schlüsselkarten ranzukommen, müsst ihr besondere NPCS töten.

Diese NPCs lassen neben der Schlüsselkarte auch garantiert eine bestimmte mythische Waffe fallen.

Die bösen Jungs haben guten Loot.

So könnt ihr die mythischen Waffen in Fortnite: Battle Royale finden

Die 5 mythischen Waffen gibt es von folgenden Bossen:

Brutus in der Grotte droppt die Mini-Gun (Bei Retail Row, im Osten der Karte)

Meowscles auf der Yacht droppt das schwere Sturmgewehr (Nordosten)

Midas in der Agentur droppt das Trommelgewehr (Zentrum der Map)

Skye in bei „Shark“ droppt das Scar-Sturmgewehr (Nordwesten), den Grappler gibt’s obendrauf

TNTina auf Das Rig droppt den Boom-Bogen (Südwesten)

Was ist der Haken? 4 der Spots sind weit weg vom Zentrum. Daher ist das Risiko groß, vom Sturm erwischt zu werden, wenn man zu Beginn einer Runde, sich die Waffe holen will. Zudem haben die Bosse einige Tricks auf Lager, um ihre Haut (oder im Fall von Meowscles ihr Fell) teuer zu verkaufen.

Zudem konkurriert man mit anderen Spieler um die Waffe und kann leicht draufgehen.

Eine genaue Beschreibung, wie ihr die Bosse findet mit einer Map seht ihr hier.

Fortnite hat einmal eine „mythische“ Waffe eingeführt, das Schwert „Infinity Blade“. Die Waffe war Ende 2018 so stark, dass sich alle solange darüber beschwerten, bis sie aus dem Spiel genommen wurde.

Als 2017 Fortnite: Rette die Welt erschien gab es schon mal Ärger um „mythische Dinge“ in Fortnite: