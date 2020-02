Die Map-Änderungen von Season 2 in Fortnite: Battle Royale haben Spieler schon ausfindig gemacht. Ihr findet auf der neuen Karte jetzt eine Ölbohrinsel, eine Jacht und ein Geheimversteck als neue Orte auf der aktuellen Karte von Fortnite.

Was ist neu? Am 20. Februar startete Season 2 von Kapitel 2 in Fornite. Die Insel wurde von Geheimagenten übernommen, die zu den Fraktionen Ghost und Shadow gehören.

Überall auf der Karte findet ihr jetzt Änderungen, wenn ihr mit dem Patch 12.00 Fortnite: Battle Royale spielt. Verteilt auf der neuen Map von Season 2 seht ihr neue Points of Interest (POIs).

Das ist die neue Karte in Fortnite Season 2

Die Übersichtskarte hat sich allerdings nicht großartig verändert, wie ihr in der folgenden Übersicht sehen könnt:

Neue Orte sind bei den Fragezeichen zu finden – Was gibt es zu entdecken?

Die neuen POIs: Ein paar der Treffpunkte stellte Fortnite bereits offiziell vor.

So findet ihr:

einen Landeplatz für einen Helikopter

eine große Jacht

eine Basis mit mehreren Flaggen

eine Ölbohrinsel, die im Südwestern der Karte im Wasser steht.

Die neuen Orte zeigt LootLakeBR auf Twitter mit diesen Screenshots:

A oil rig POI has also been added to the map #Fortnite pic.twitter.com/MSMwY7Kqaa — Fortnite News | LootLake.net (@LootLakeBR) February 20, 2020

Macht euch schon mal bereit und lernt diese neuen Orte gut kennen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr sie für die wöchentlichen Challenges häufig besuchen und dort Kills sammeln oder Kisten öffnen sollt.

Was ist noch neu in Season 2? Wir haben die wichtigsten News zu Fortnite Season 2 für euch zusammengetragen.

Das Update umfasst auf dem PC etwa 10,5 Gigabyte und bietet einige Änderungen. In den Patch Notes zeigen wir euch, was sich technisch sonst noch im Spiel veränderte und auf was ihr euch jetzt gefasst machen müsst, wenn ihr euch einloggt.