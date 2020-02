Deadpool in Fortnite? Ja, dieser humorvolle Charakter spielt wohl eine wichtige Rolle in Season 2 von Fortnite: Battle Royale. Im Trailer versteckte er sich nur halbwegs erfolgreich.

Wo ist Deadpool? Fortnite: Battle Royale startet jetzt in Season 2 von Kapitel 2 und veröffentlichte dazu gleich zwei neue Trailer. Im „Top-Secret-Launch-„Trailer werden Agenten gezeigt, die sich im Verlauf des Videos zu ihrer Arbeit gerufen werden.

Darunter auch Schali, der in einer der vergangenen Seasons eine bittere Wendung seiner Story über sich ergehen lassen musste.

Die Banane schafft es gerade noch, einen Drink runterzuspülen, als sie zur Arbeit gerufen wird. Wie für einen Geheimagenten üblich, ist das Bücherregal im Hintergrund eine Geheimtür, hinter der sich ein geheimer Raum verbirgt. Als Schali diesen nutzt, um sich in seinen Anzug zu werfen, erkennt man für den Bruchteil einer Sekunde Deadpool.

Deadpool hält dem Bananenagenten offenbar seinen Anzug bereit, damit dieser gleich reinschlüpfen und durchstarten kann.

Was hat es mit Deadpool auf sich? Das ist kein Zufall, dass Deadpool im Trailer zu finden ist. Der Dataminer ShiinaBR postete auf Twitter bereits ein Bild mit einer Übersicht zum Battlepass aus Season 2.

Hier ist Deadpool mitten im Fokus und badet in den V-Bucks, die auf dem Boden verteilt sind.

DEADPOOL IS IN THE BATTLE PASS pic.twitter.com/WxMIs0YIfn — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 20, 2020

Auch hier lohnt es sich wieder, genau hinzuschauen. Unten rechts in der Ecke liest man „Battle Pass Now. Deadpool Later. Maximum Effort.“ Maximum Effort, also maximaler Einsatz, ist ein Spruch, den man in den Filmen auch oft von Deadpool hört.

Klingt also, als würde der Typ im Laufe von Season 2 Kapitel 2 von Fortnite noch eine größere Rolle spielen. Den Ankündigungstrailer des Battle Pass von Season 2 findet ihr hier.

Alles, was ihr zum großen Update 12.00 und dem Start von Season 2 in Fortnite wissen müsst.