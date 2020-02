Heute, am Donnerstag, dem 20. Februar, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 12.00 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch? Wann kommt die neue Season in Fortnite?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 12.00 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. „Fortnite Status“ hat das Update auf Twitter angekündigt. Das ist der „Season 2“-Start.

Wann kommt die neue Season in Fortnite? Mit dem Update 12.00 startet heute am 20. Februar, Season 2 – Kapitel 2 in Fortnite. Bisher weiß man noch nicht, was die neue Season bringen wird. Die Teaser, die wir erhalten haben zeigen aber:

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Um 9:30 Uhr deutscher Zeit dürft ihr das letzte Mal einer neuen Lobby beitreten. Um 10 Uhr sind dann schließlich die Server nicht mehr erreichbar und Fortnite ist down.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Da mit dem Update 12.00 eine neue Season eingeleitet wird, könnten die Wartungsarbeiten länger dauern als gewohnt.

Das wissen wir zur Patchgröße: Auf reddit hat das Fortnite-Team gepostet, dass es sich um ein größeres Update handelt.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten jedoch weiter ausdehnen. Sollte das der Fall sein, erfahrt ihr es hier.

Wann kommen die Patch-Notes? Sobald die Patch Notes für das Update 12.00 verfügbar sind, werdet ihr sie hier bei uns auf MeinMMO vorfinden. Behaltet unsere Facebook-Seite zu Fortnite oder unsere Webseite dafür im Blick.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 12.00 zum Season 2 Start?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Mit dem Start von Season 2 könnten uns einige Änderungen erwarten. Fortnite Status hat im Tweet angekündigt, dass wir bereit sein sollen, um aktiviert zu werden.

Bisher haben wir nur die Teaser, die bereits erwähnt wurden. Es gibt aber Änderungen, die sicher kommen werden:

Ein neuer Battle-Pass für Season 2

Änderungen beim Modus: Gruppenkeile

Auf reddit hat Epic Games angekündigt, dass sie den Modus Gruppenkeile ändern werden. Diese Änderungen werden sie vornehmen:

Alle Waffen sind selten (blau) oder haben eine höhere Seltenheit (lila/gold)

Verbände werden entfernt

Gleiter-Wiederverwendung ist inbegriffen und verbraucht keinen Inventar-Slot

150 von jeweils jeder Materialart am Anfang des Matches ausgerüstet

Skillbasiertes Matchmaking deaktiviert

Eliminierungs-Ziel wird auf 125 (vorher 100) erhöht

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Was das Update 12.00 für „Rette die Welt“ bringen wird, ist leider noch nicht bekannt.

Spieler warten schon lange auf die fertige Spindnutzung, die in „Rette die Welt“ verfügbar sein soll. Diese wird aber erst mit dem ersten Update 12.10 der neuen Season verfügbar sein.

Dies wurde von Epic Games auf ihrer offiziellen Seite mitgeteilt.

Freut ihr euch auf das Update 12.00, das die neue Season einleiten wird?